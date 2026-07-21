Tiramisú saludable sin azúcar: cómo hacer esta receta que se prepara en pocos minutos

Te ofrecemos una receta imperdible que no incluye gluten ni azúcar para elaborar este clásico: tiramisú saludable y listo en minutos.

Uno de los secretos clave del tiramisú es su base, la mezcla de huevos , azúcar y mascarpone . Claro que también nosotros podemos crear nuestra propia receta de tiramisú y añadir los ingredientes que más nos gusten. Cómo hacer esta receta imperdible que no incluye gluten ni azúcar para elaborar este clásico: tiramisú saludable y listo en minutos.

El tiramisú es el postre más famoso que tuvo origen en Italia. Se creó en Venecia y su origen proviene de algunos burdeles del Veneto, donde este se empezó a consumir. Inicialmente no llevaba queso mascarpone, un ingrediente que se añadió posteriormente.

Para elaborar el tiramisú saludable , que no incluye gluten ni azúcar , primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Muchos especialistas señalan que uno de los secretos clave del tiramisú es su base.

½ taza (60 g) de harina de almendras.

2 huevos.

2 cucharadas o 6 sobres de edulcorante.

1 chorrito de leche de almendras.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una taza (40 ml) de café fuerte.

Una taza (200 g) de queso crema.

Media taza (100 g) de yogurt griego o queso crema.

Edulcorante a gusto.

Cacao amargo o chocolate amargo sin azúcar rallado.

Cabe destacar que, en esta variante de tiramisú, los ingredientes clásicos se reemplazan por opciones más nutritivas, ideales para personas con intolerancia al gluten o que buscan reducir el consumo de azúcar.

La guía paso a paso para preparar el tiramisú saludable en minutos

Mezclar la harina de almendras, los huevos, el edulcorante, la leche de almendras y la esencia de vainilla en un bol grande hasta conseguir una preparación homogénea.

Cocinar la mezcla mencionada más arriba en el microondas durante 1 minuto y medio a 2 minutos, dentro de una taza o recipiente apto. También se puede cocinar en sartén u horno hasta que esté bien cocida.

Una vez fría, desmenuzar la base y colocarla en un bol.

Añadir el café fuerte y dejar reposar hasta que se absorba el líquido.

Para la crema, mezclar el queso crema con el yogurt griego y endulzar a gusto.

Disponer el tiramisú en vasos, frascos o copas, con una capa de base mojada en café y una de crema.

Repetir el proceso y finalizar con la crema.

Decorar con cacao amargo o chocolate rallado sin azúcar.

La especialista Paulina Cocina señala que el café y las recetas de postres son una combinación perfecta. El intenso sabor del café puede realzar el sabor del chocolate, el caramelo y otros ingredientes dulces. Y no faltan formas de disfrutar de esta deliciosa combinación. Desde mousses y tartas hasta tiramisús y trufas, existen infinitas posibilidades para satisfacer todos los antojos.

En esta variante de tiramisú los ingredientes clásicos se reemplazan por opciones más nutritivas, ideales para personas con intolerancia al gluten o que buscan reducir el consumo de azúcar.

Asimismo, puntualiza cuáles son las claves para hacer una receta de tiramisú fácil y económico: