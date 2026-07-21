Tiramisú saludable sin azúcar: cómo hacer esta receta que se prepara en pocos minutos
Te ofrecemos una receta imperdible que no incluye gluten ni azúcar para elaborar este clásico: tiramisú saludable y listo en minutos.
Uno de los secretos clave del tiramisú es su base, la mezcla de huevos, azúcar y mascarpone. Claro que también nosotros podemos crear nuestra propia receta de tiramisú y añadir los ingredientes que más nos gusten. Cómo hacer esta receta imperdible que no incluye gluten ni azúcar para elaborar este clásico: tiramisú saludable y listo en minutos.
El tiramisú es el postre más famoso que tuvo origen en Italia. Se creó en Venecia y su origen proviene de algunos burdeles del Veneto, donde este se empezó a consumir. Inicialmente no llevaba queso mascarpone, un ingrediente que se añadió posteriormente.
La receta ideal para preparar un tiramisú saludable
Para elaborar el tiramisú saludable, que no incluye gluten ni azúcar, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- ½ taza (60 g) de harina de almendras.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas o 6 sobres de edulcorante.
- 1 chorrito de leche de almendras.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Una taza (40 ml) de café fuerte.
- Una taza (200 g) de queso crema.
- Media taza (100 g) de yogurt griego o queso crema.
- Edulcorante a gusto.
- Cacao amargo o chocolate amargo sin azúcar rallado.
Cabe destacar que, en esta variante de tiramisú, los ingredientes clásicos se reemplazan por opciones más nutritivas, ideales para personas con intolerancia al gluten o que buscan reducir el consumo de azúcar.
La guía paso a paso para preparar el tiramisú saludable en minutos
- Mezclar la harina de almendras, los huevos, el edulcorante, la leche de almendras y la esencia de vainilla en un bol grande hasta conseguir una preparación homogénea.
- Cocinar la mezcla mencionada más arriba en el microondas durante 1 minuto y medio a 2 minutos, dentro de una taza o recipiente apto. También se puede cocinar en sartén u horno hasta que esté bien cocida.
- Una vez fría, desmenuzar la base y colocarla en un bol.
- Añadir el café fuerte y dejar reposar hasta que se absorba el líquido.
- Para la crema, mezclar el queso crema con el yogurt griego y endulzar a gusto.
- Disponer el tiramisú en vasos, frascos o copas, con una capa de base mojada en café y una de crema.
- Repetir el proceso y finalizar con la crema.
- Decorar con cacao amargo o chocolate rallado sin azúcar.
La especialista Paulina Cocina señala que el café y las recetas de postres son una combinación perfecta. El intenso sabor del café puede realzar el sabor del chocolate, el caramelo y otros ingredientes dulces. Y no faltan formas de disfrutar de esta deliciosa combinación. Desde mousses y tartas hasta tiramisús y trufas, existen infinitas posibilidades para satisfacer todos los antojos.
Asimismo, puntualiza cuáles son las claves para hacer una receta de tiramisú fácil y económico:
- Usar café fuerte y de buena calidad: el sabor del postre depende mucho de este ingrediente.
- Reemplazo del mascarpone, si es necesario: una mezcla de queso crema firme es una alternativa económica, aunque hacer el mascarpone casero no es difícil y vale la pena.
- Respetar los tiempos de frío: un mínimo de 4 horas en la heladera es ideal para que los sabores se asienten. Pero lo ideal es hacerlo el día anterior.
- Usar cacao amargo en polvo: ni chocolate rallado ni cacao dulce, un buen cacao amargo es clave para el contraste de sabores.
- Incorporar un toque de licor: para un extra de sabor, un chorrito de amaretto o licor de café hace maravillas.
- Conservar refrigerado: un tiramisú casero puede durar alrededor de 3 a 4 días en heladera, siempre en un recipiente hermético o cubierto con film. No se puede congelar.
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