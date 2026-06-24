¿Ya probaste los tallarines de Doña Petrona? Una receta con apenas 4 ingredientes
Una preparación rendidora, simple y deliciosa que forma parte del legado de Doña Petrona y sigue vigente en las cocinas argentinas.
En tiempos donde cada compra en el supermercado obliga a mirar dos veces los precios, volver a las recetas caseras se convierte en una gran alternativa. Entre ellas, los tallarines caseros siguen siendo una de las opciones más económicas, sabrosas y rendidoras para compartir en familia.
Esta pasta ocupa un lugar especial dentro del recetario tradicional. Y si hay una versión que atravesó generaciones, es la de Doña Petrona. Con una fórmula sencilla y sin vueltas, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr una pasta increíble.
Harina, huevo, agua y sal: no hace falta mucho más para preparar unos tallarines tiernos, frescos y con sabor a cocina de hogar.
Ingredientes para los tallarines
- 700 gramos de harina
- 4 huevos
- Sal fina, a gusto
- Agua, cantidad necesaria
Desarrollo
Poner en la mesada la harina en forma de corona, hacer un hueco en el centro.
Cascar los huevos y sumarlos. Añadir sal a gusto.
Con las manos, unir la masa e ir incorporando agua fría de a poco, si es necesario.
Estirar con palo de amasar o con la máquina de pastas, bien fino. Dejar airear.
Espolvorear la mesada y la masa con harina.
Enrollar la masa y cortar tiras para formar los fideos.
Hervir abundante agua salada y verter la pasta. Estará lista cuando suba a la superficie. Colar y servir solos o con salsa.
Te puede interesar...
Leé más
Mousse de limón con solo 3 ingredientes: la receta express, cremosa y deliciosa
La mejor tarta de atún en pocos minutos: cómo preparar la receta fácil que siempre te salva
Sopa de calabaza para pasar el frío: la receta imbatible y fácil de Maru Botana
Noticias relacionadas