¿Ya probaste los tallarines de Doña Petrona? Una receta con apenas 4 ingredientes

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Una preparación rendidora, simple y deliciosa que forma parte del legado de Doña Petrona y sigue vigente en las cocinas argentinas.

Los tallarines de Doña Petrona con 4 ingredientes

En tiempos donde cada compra en el supermercado obliga a mirar dos veces los precios, volver a las recetas caseras se convierte en una gran alternativa. Entre ellas, los tallarines caseros siguen siendo una de las opciones más económicas, sabrosas y rendidoras para compartir en familia.

Esta pasta ocupa un lugar especial dentro del recetario tradicional. Y si hay una versión que atravesó generaciones, es la de Doña Petrona. Con una fórmula sencilla y sin vueltas, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr una pasta increíble.

Harina, huevo, agua y sal: no hace falta mucho más para preparar unos tallarines tiernos, frescos y con sabor a cocina de hogar.

Ingredientes para los tallarines

700 gramos de harina

4 huevos

Sal fina, a gusto

Agua, cantidad necesaria

tallarines 3.jpeg Tallarines, oliva y un pedacito de queso. Guardar agua de la cocción y sartenearlos cuando estén al dente un ratito. Delicia.

Desarrollo

Poner en la mesada la harina en forma de corona, hacer un hueco en el centro.

Cascar los huevos y sumarlos. Añadir sal a gusto.

Con las manos, unir la masa e ir incorporando agua fría de a poco, si es necesario.

Estirar con palo de amasar o con la máquina de pastas, bien fino. Dejar airear.

Espolvorear la mesada y la masa con harina.

Enrollar la masa y cortar tiras para formar los fideos.

Hervir abundante agua salada y verter la pasta. Estará lista cuando suba a la superficie. Colar y servir solos o con salsa.





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