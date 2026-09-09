Receta lista en 30 minutos: tortilla de verduras
Papas, zapallitos, cebolla caramelizada, morrón y queso: una tortilla jugosa, económica y rendidora que se prepara en 30 minutos.
Esta receta de tortilla de verduras combina papas, zapallitos, cebolla caramelizada, morrón y queso, y se prepara en apenas 30 minutos. Queda jugosa, con una mezcla de texturas, y es una opción para quienes buscan sumar más vegetales sin resignar un plato abundante.
Se conserva bien fría, por lo que también sirve para llevar al trabajo, a la facultad o guardar para el día siguiente.
Una variante que aprovecha las verduras de estación
La clásica tortilla española tiene a la papa como protagonista, pero sumar verduras de otoño permite conseguir una preparación más colorida, liviana y con nuevos matices de sabor.
El secreto está en cocinar cada ingrediente por separado. Así, las papas quedan tiernas, la cebolla desarrolla su dulzor natural y los zapallitos conservan parte de su textura sin largar demasiada agua. El queso aporta cremosidad al relleno y hace que cada porción resulte aún más tentadora.
Ingredientes (4 porciones)
- 6 huevos
- 2 papas medianas
- 2 zapallitos medianos
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 100 gramos de queso cremoso o queso de barra
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Pimentón dulce
- Perejil fresco picado
Preparación
- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas. Hacé lo mismo con los zapallitos y cortá el morrón en tiras.
- Calentá el aceite en una sartén y cociná las papas a fuego medio durante unos diez minutos, hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retiralas y reservalas.
- En la misma sartén cociná la cebolla cortada en juliana a fuego bajo hasta que quede bien caramelizada. Incorporá el morrón durante los últimos minutos de cocción.
- Después salteá los zapallitos apenas tres o cuatro minutos para que se doren ligeramente sin perder firmeza.
- Batí los huevos con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Agregá todas las verduras junto con el queso cortado en cubos pequeños y mezclá bien.
- Volcá la preparación en una sartén apenas aceitada y cociná a fuego bajo entre ocho y diez minutos. Cuando los bordes estén firmes, dá vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cociná unos minutos más del otro lado.
- Antes de servir, espolvoreá con perejil fresco picado.
Tres ideas para que salga genial
- Cociná siempre a fuego bajo para que el interior quede cremoso y el exterior no se queme.
- No saltees demasiado los zapallitos para evitar que larguen exceso de líquido.
- Si preferís evitar darla vuelta, terminá la cocción en horno precalentado durante cinco minutos.
Para todo momento del día
Acompañada por una ensalada de hojas verdes, la tortilla se transforma en una comida completa. También puede servirse en porciones pequeñas como entrada, formar parte de una picada o guardarse en la heladera para resolver una comida rápida al día siguiente.
Versátil, económica y con ingredientes de estación, es un plato casero que nunca falla.
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