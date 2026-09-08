El Comedor La Mañana zapallitos Tarta de zapallitos sin masa: receta fácil, liviana y económica

Zapallitos, cebolla, huevos y un poco de queso alcanzan para una tarta sin masa, rendidora y lista para comer caliente o fría. Agregar LM Neuquén a







Tarta de zapallitos sin masa

La tarta de zapallitos tiene una dificultad que no figura en la lista de ingredientes: el agua. Si los zapallitos llegan crudos al molde, la largan durante la cocción y lo que debía ser una tarta termina pareciéndose a una sopa con huevo. La solución es sencilla y ocurre antes del horno.

Esta receta no lleva masa. No porque haga falta presentar credenciales de comida saludable, sino porque funciona: se arma rápido, usa menos ingredientes y queda firme como para cortar una porción prolija. Es buena recién hecha, pero también fría al día siguiente, cuando los sabores se acomodan.

Con una ensalada alcanza para resolver una comida. Cortada en cuadrados chicos también sirve para una picada de primavera, esa estación que en Neuquén suele empezar en el calendario antes que en el termómetro.