Tarta de zapallitos sin masa: receta fácil, liviana y económica
Zapallitos, cebolla, huevos y un poco de queso alcanzan para una tarta sin masa, rendidora y lista para comer caliente o fría.
La tarta de zapallitos tiene una dificultad que no figura en la lista de ingredientes: el agua. Si los zapallitos llegan crudos al molde, la largan durante la cocción y lo que debía ser una tarta termina pareciéndose a una sopa con huevo. La solución es sencilla y ocurre antes del horno.
Esta receta no lleva masa. No porque haga falta presentar credenciales de comida saludable, sino porque funciona: se arma rápido, usa menos ingredientes y queda firme como para cortar una porción prolija. Es buena recién hecha, pero también fría al día siguiente, cuando los sabores se acomodan.
Con una ensalada alcanza para resolver una comida. Cortada en cuadrados chicos también sirve para una picada de primavera, esa estación que en Neuquén suele empezar en el calendario antes que en el termómetro.
Ingredientes para la tarta de zapallitos sin masa
• 1 kilo de zapallitos
• 1 cebolla grande
• 4 huevos
• 100 mililitros de leche
• 3 cucharadas de harina común
• 100 gramos de queso fresco o cremoso
• 2 cucharadas de queso rallado
• 2 cucharadas de aceite
• Sal, pimienta y nuez moscada
Cómo hacer la tarta de zapallitos, paso a paso
- Lavar los zapallitos y cortarlos en cuartos y luego en láminas de medio centímetro. No hace falta pelarlos. Cortar la cebolla en pluma fina.
- Calentar una sartén amplia con el aceite. Cocinar primero la cebolla con una pizca de sal durante cinco minutos. Sumar los zapallitos y subir el fuego. Cocinar entre 8 y 10 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén tiernos y la sartén ya no tenga líquido en el fondo. Este paso define la receta.
- Pasar la preparación a una fuente y dejarla entibiar. Mientras tanto, encender el horno a 190 °C y aceitar un molde de 22 a 24 centímetros.
- En un bowl, batir los huevos con la leche, la harina, el queso rallado, pimienta y apenas nuez moscada. No hace falta usar batidora: alcanza con que no queden grumos grandes. Agregar los zapallitos y mezclar.
- Volcar la mitad en el molde, distribuir el queso fresco en cubos y cubrir con el resto. Hornear entre 30 y 35 minutos, hasta que el centro esté firme y la superficie dorada.
- Esperar diez minutos antes de cortar. Parece un detalle menor, pero ese descanso permite que la tarta termine de afirmarse y que el queso deje de correr por toda la fuente.
Cómo guardarla
Una vez fría, se conserva hasta tres días en la heladera, bien tapada. Para recalentar, conviene usar horno o sartén a fuego bajo: recupera los bordes dorados y evita esa textura gomosa que a veces deja el microondas.
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