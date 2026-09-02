Crocante por fuera, jugosa por dentro: así es el filet de merluza a la romana, un clásico de bodegón que se prepara en minutos y le gusta a toda la mesa.

Filet de merluza a la romana, la receta de siempre que nunca falla

El filet de merluza a la romana es de esas recetas que aparecen en cualquier casa de familia y en cualquier bodegón de barrio. Pocos ingredientes, una técnica sencilla y un resultado que nunca decepciona: por eso sigue siendo un fijo del almuerzo o la cena argentina.

El término "a la romana" hace referencia a una técnica que llegó desde España: el rebozado en harina y huevo antes de pasar por aceite caliente. En Argentina, esa técnica se adaptó a la merluza, un pescado del Atlántico fácil de conseguir y de precio accesible, hasta convertirse en un clásico infaltable de los menús caseros y de los restaurantes de barrio.

Si los filetes están congelados, descongelarlos y secarlos bien con papel de cocina. Condimentar con sal y pimienta de ambos lados; quien quiera puede frotarlos con ajo.

Filet de merluza a la romana. Un clásico repleto de sabor y sencillez.

Poner la harina en un plato amplio. Aparte, batir los huevos con una pizca de sal y, si se quiere, sumar perejil picado.

Pasar cada filete por harina, cubriendo bien toda la superficie, y después sumergirlo en el huevo batido.

Calentar abundante aceite a fuego medio-alto y freír los filetes de a uno o dos por vez, entre 2 y 3 minutos de cada lado, hasta que estén dorados y crocantes.

Retirar con espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Servir caliente, con rodajas de limón.

Una receta deliciosa. Filet de merluza a la romana, puro sabor.

Para acompañar

Los clásicos de toda la vida: papas fritas, ensalada rusa o puré de papas.

Para innovar: rebozar con avena en lugar de harina, sumar un toque de pimentón o ajo en polvo al rebozado, o directamente cocinarlos al horno a 200°C durante 15-20 minutos.

Tips para que salga perfecto

Elegir merluza fresca y firme. Controlar bien la temperatura del aceite antes de freír. Servir apenas sale de la sartén, para que el rebozado no pierda la crocancia.