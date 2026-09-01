¿Te quedó arroz de ayer? Convertilo en croquetas
Calcular bien la cantidad de arroz es un arte que casi nadie domina. Si a vos también te sobra seguido, esta receta de croquetas es la mejor forma de darle una segunda vida.
EL arroz sobrante es uno de esos clásicos de cualquier cocina: casi nunca lo hacemos justo, siempre queda un resto en la olla. Y ahí es donde entran las croquetas, una receta simple que transforma ese sobrante en un plato nuevo, crocante por fuera y bien sabroso por dentro.
Confieso que calcular porciones de arroz nunca fue lo mío. Por eso esta receta se volvió un fijo en casa: cada vez que sobra, ya sé exactamente qué voy a hacer con él al día siguiente.
Un grano con historia
El arroz no es solo un acompañamiento de todos los días: es uno de los alimentos más antiguos que cultivó la humanidad, y su domesticación tiene dos grandes orígenes.
- China: los registros ubican la primera domesticación del arroz en el valle del río Yangtsé, hace entre 8.000 y 9.000 años. De ahí proviene la variedad "japónica", de grano corto, típica de climas templados.
- India y el sudeste asiático: de forma independiente, en la región del Ganges y zonas vecinas se domesticó la variedad "índica", de grano largo, adaptada a climas tropicales y subtropicales.
Desde Asia, el cultivo se expandió hacia Corea y Japón, y mucho más tarde llegó a Europa: fueron los árabes quienes lo introdujeron en el sur de España durante la Edad Media, abriéndole la puerta al resto del continente.
Ingredientes
- Arroz frío, de heladera (2 a 3 tazas)
- 2 huevos
- 1/2 taza de harina
- Queso rallado
- Aceite para freír
- Sal y pimienta
Preparación
Mezclar el arroz bien frío con los huevos hasta integrar. Incorporar la harina y volver a mezclar. Sumar el queso rallado y unir todo. Condimentar con sal y pimienta.
Calentar bien el aceite en una olla o sartén honda y, con la ayuda de dos cucharas, formar bocados del tamaño de una cucharada y freírlos. Dorar un minuto de cada lado, retirar y apoyar sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
Servir con un alioli casero: el acompañamiento ideal para estas croquetas.
Te puede interesar...
Leé más
Hummus casero: la receta infalible para un dip cremoso a base de garbanzos
El truco definitivo para congelar verduras y que no pierdan el sabor: siempre estarán listas para usar sin ningún esfuerzo
Carrot cake casera: la receta esponjosa con glaseado de naranja que nunca falla
Noticias relacionadas