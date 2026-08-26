Este es el secreto de los chefs para quitarle la acidez a la salsa de tomate sin usar azúcar

Los expertos revelaron el truco para conseguir un sabor más equilibrado y evitar uno de los problemas más comunes de esta preparación.

El secreto de los chefs para que la salsa de tomate no quede ácida sin agregarle azúcar.

La salsa de tomate , es una de de las preparaciones más clásicas de la cocina. Se utiliza para acompañar pastas, arroces, guisos, verduras, huevos y albóndigas, entre muchas otras preparaciones. Sin embargo, uno de los problemas más habituales aparece cuando el tomate conserva un sabor demasiado ácido.

Para corregirlo, muchas personas recurren al azúcar , aunque muchos cocineros coinciden que no es lo ideal y proponen una opción más efectiva para quitar la acidez. Y advierten que este truco solo disfraza el sabor, sin eliminarla realmente.

Los tomates contienen de manera natural ácidos como el ácido cítrico y el ácido málico, responsables de su característico sabor agrio. Estos ácidos, sin embargo, pueden irritar el revestimiento del estómago y causar malestar, especialmente en personas propensas al reflujo gastroesofágico.

La acidez puede incrementarse si se utilizan tomates en conserva o concentrado de tomate, ya que estos suelen ser más ácidos que los tomates frescos. Para aquellos que disfrutan de las salsas caseras pero desean evitar el malestar, neutralizar estos ácidos es clave.

Según los especialistas, hay un secreto para conseguir una salsa de tomate sin acidez.

El secreto de los chefs para quitarle la acidez a la salsa de tomate

Los cocineros afirman que la clave está en el sofrito y en una cocción lenta, para lograr un sabor más equilibrado y profundo. Por eso proponen un método diferente: apostar por un sofrito generoso de ajo, cebolla y aceite de oliva, y una cocción lenta que concentre los sabores.

Para unos 300 gramos de tomate, se recomienda usar 150 ml de aceite de oliva virgen extra y tres dientes de ajo, además de una cebolla picada. E

l proceso arranca calentando el aceite en una sartén amplia a fuego bajo, donde se cocinan lentamente el ajo y la cebolla hasta que estén muy tiernos y ligeramente caramelizados.

Este paso es fundamental: el sofrito aporta dulzor natural y complejidad, equilibrando la acidez del tomate sin necesidad de azúcar. El aceite de oliva, aunque parezca mucho, ayuda a distribuir los aromas y da una textura untuosa a la salsa.

Cuando el sofrito está listo, se puede añadir tomate natural triturado, rallado o tomates maduros pelados y troceados, según la textura deseada.

Y hay quienes sugieren sumar 50 ml de vino blanco al sofrito antes del tomate, para dar más profundidad al sabor. Se deja evaporar el alcohol y recién entonces se incorpora el tomate.

La cocción debe ser lenta y sin apuro: el fuego suave permite que el agua se evapore poco a poco y los sabores se concentren. El tomate se cocina entre 50 y 60 minutos, removiendo de vez en cuando. El resultado es una salsa espesa, brillante y con un sabor redondo.

Recomendaciones de los chefs para lograr una salsa equilibrada

A la hora de preparar una salsa de tomate, pequeños detalles pueden modificar por completo el resultado final. Uno de ellos es el momento en que se incorpora la sal.

Los expertos aconsejan no agregarla desde el comienzo, sino esperar hasta el final de la cocción, cuando parte del líquido ya se evaporó y los sabores quedaron más concentrados. De esta manera, es más fácil controlar la intensidad y evitar que la preparación quede demasiado salada.

Salsa de tomate y un secreto para quitarle la acidez.

También es importante prestar atención a la textura que se busca. Para conseguir una salsa más suave y homogénea, se puede triturar el tomate una vez terminada la cocción. En cambio, quienes prefieren una preparación de aspecto más casero y rústico pueden dejar algunos trozos y simplemente aplastarlos con una cuchara o espátula mientras se cocinan.

Otro punto fundamental es no apurar los tiempos. Una cocción lenta y a fuego bajo permite que los ingredientes se integren progresivamente y que el tomate pierda parte de su acidez natural. A esto se suma un buen sofrito, que aporta profundidad y sabor desde el comienzo de la preparación.

El objetivo, según los chefs, es conseguir el equilibrio a través de la técnica y no tapar la acidez con otros ingredientes. Por eso, antes de recurrir al azúcar, conviene revisar el sofrito, la cantidad de aceite, la sal y, especialmente, el tiempo que la salsa permanece al fuego. Con paciencia, el tomate puede transformarse en una preparación mucho más sabrosa y equilibrada.