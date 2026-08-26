Una sopa cremosa y fácil de preparar, perfecta para los días fríos y grises del invierno. Sabor, sencillez y textura aterciopelada en cada cucharada.

Sopa crema de puerro: la receta ideal para los días de invierno

Frío, viento, lluvia, cielos plomizos: el invierno trae ese clima que solo pide un plato caliente y reconfortante. Y pocas cosas cumplen mejor esa función que una buena sopa crema. Esta versión de puerro es simple de preparar, tiene un sabor profundo y una textura aterciopelada que la vuelven ideal para las noches más crudas de la temporada.

Lavar bien el puerro y la cebolla de verdeo, y cortarlos en rodajas, separando las partes verdes de las blancas. Picar el ajo y llevarlo a la olla con aceite de oliva junto con las partes blancas del verdeo y el puerro, a fuego medio. Salpimentar.

Lavar, pelar y cortar la papa en rodajas finas, e incorporarla a la preparación. Ir sumando caldo caliente de a poco mientras se cocina, cuidando que no se pegue ni se queme en el fondo de la olla.

Cuando la papa esté tierna, dejar entibiar un poco la preparación y procesar todo con minipimer hasta lograr una crema homogénea.

Al momento de servir, colocar en un plato hondo, sumar un chorrito de crema de leche y mezclar. Completar con trozos de pan viejo, un poco de verdeo picado, hierbas aromáticas, sal, pimienta y un hilo de aceite de oliva.

Tips para que salga bien

El caldo siempre tiene que incorporarse caliente, nunca frío, para no cortar la cocción. La propia consistencia de la olla va marcando cuándo hace falta sumar más líquido, así que conviene ir de a poco y prestar atención para que no se pegue ni se queme.