Torta invertida de banana fácil, esponjosa y rápida: paso a paso de esta receta irresistible
Esta receta es fácil de hacer y se presenta como una alternativa dulce para disfrutar en la merienda. El paso a paso de cómo hacerla.
Para quienes buscan endulzar sus meriendas, existe un clásico reversionado: la torta invertida de banana. Esta preparación se cocina con una base de fruta caramelizada que, al desmoldarse, queda en la superficie y convierte cada porción en una tentación ideal para acompañar el mate o el café de la media tarde.
Aunque su presentación parece sofisticada, el procedimiento es sencillo si se respetan algunos pasos fundamentales. Además de servirse sola, también se la puede acompañar con crema batida, helado o yogur natural. Y bien cubierta, se conserva a temperatura ambiente por uno o dos días.
Los ingredientes para hacer esta variedad de torta de banana
La receta combina bananas maduras, una masa húmeda enriquecida con harina de nueces y trozos de chocolate semiamargo. El resultado es una torta de textura tierna, con notas tostadas y un contraste perfecto entre el caramelo de la base, la fruta y el chocolate. Para llevarla a cabo, serán necesarios los siguientes ingredientes:
Para la base
- 3 bananas
- 150 gr de azúcar
Para la masa
- 240 gr de manteca
- 230 gr de azúcar
- 4 huevos
- 1 banana
- 300 gr de harina 0000
- 1 cda. de polvo de hornear
- 80 gr de harina de nueces
- 50 ml de leche
- 75 gr de chocolate semiamargo
Paso a paso, cómo hacer la torta invertida de banana
- Preparar el molde: para esta receta se recomienda utilizar un molde redondo de aproximadamente 24 centímetros de diámetro, preferentemente de paredes altas y fondo desmontable. Enmantecar ligeramente las paredes y colocar una base de papel manteca.
- Preparar la base caramelizada: pelar tres bananas y cortarlas en rodajas o en mitades longitudinales, según el efecto visual que se quiera lograr. Las rodajas permiten distribuir la fruta de manera uniforme, mientras que las mitades ofrecen una presentación más llamativa al momento de invertir la torta. Cubrir el fondo del molde con los 150 gramos de azúcar. Puede hacerse una capa pareja, sin amontonar el azúcar en un solo sector. Luego, acomodar las bananas por encima, procurando que queden bien juntas y cubran la mayor parte de la superficie.
- Batir la manteca con el azúcar: en un bowl amplio, colocar los 240 gramos de manteca a temperatura ambiente junto con los 230 gramos de azúcar. Batir durante varios minutos hasta obtener una preparación pálida, cremosa y aireada. Este paso es clave porque incorpora pequeñas burbujas de aire que ayudan a que la masa tenga una textura más liviana. La manteca debe estar blanda, pero no derretida. Si está demasiado líquida, el batido no logrará la misma estructura y la torta puede resultar más compacta.
- Incorporar los huevos y la banana: agregar los cuatro huevos de a uno. Batir bien después de cada incorporación y esperar a que el anterior se integre antes de sumar el siguiente. De esta manera, la mezcla mantendrá una textura homogénea y no se separará. Luego, pisar una banana madura hasta formar un puré y añadirla al bowl. La banana aporta humedad, dulzor natural y un sabor más intenso a la masa. Mezclar hasta que quede bien distribuida.
- Sumar los ingredientes secos: tamizar los 300 gramos de harina 0000 junto con la cucharada de polvo de hornear. Incorporarlos a la preparación en dos o tres tandas, alternando con los 50 mililitros de leche. La mezcla debe hacerse con espátula o batidor manual, mediante movimientos suaves. Luego, sumar los 80 gramos de harina de nueces.
- Incorporar el chocolate: picar los 75 gramos de chocolate semiamargo en trozos pequeños o medianos. Agregarlos al final y mezclarlos apenas para que queden repartidos sin perder su forma. El chocolate semiamargo equilibra el dulzor de la banana y del caramelo. Durante la cocción, algunos trozos se derretirán y formarán pequeñas vetas en el interior.
- Volcar la masa sobre las bananas: verter la preparación lentamente sobre la base de bananas y azúcar. Distribuirla con una espátula hasta formar una superficie pareja. Es importante hacerlo con cuidado para no mover demasiado la fruta del fondo. Dar unos pequeños golpes al molde contra la mesada, siempre de manera suave, para eliminar posibles bolsas de aire.
- Cocinar la torta: llevar el molde al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 50 a 60 minutos. El tiempo puede variar según la potencia del horno y el tipo de molde utilizado. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir limpio o con algunas migas húmedas, pero no con masa líquida.
- Dejar reposar y desmoldar: una vez lista, retirar la torta del horno y dejarla reposar entre 10 y 15 minutos. Este intervalo permite que el caramelo se asiente, pero sin enfriarse por completo. Si se espera demasiado, el azúcar puede endurecerse y dificultar el desmolde. Pasar un cuchillo fino por los bordes para despegar la masa. Colocar una fuente sobre el molde y dar vuelta la torta con un movimiento firme y rápido. Retirar el molde con cuidado y verificar que las bananas hayan quedado en la parte superior.
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