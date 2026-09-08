El Comedor La Mañana Banana Torta invertida de banana fácil, esponjosa y rápida: paso a paso de esta receta irresistible

Esta receta es fácil de hacer y se presenta como una alternativa dulce para disfrutar en la merienda. El paso a paso de cómo hacerla. Agregar LM Neuquén a







Irresistible torta invertida de banana

Para quienes buscan endulzar sus meriendas, existe un clásico reversionado: la torta invertida de banana. Esta preparación se cocina con una base de fruta caramelizada que, al desmoldarse, queda en la superficie y convierte cada porción en una tentación ideal para acompañar el mate o el café de la media tarde.

Aunque su presentación parece sofisticada, el procedimiento es sencillo si se respetan algunos pasos fundamentales. Además de servirse sola, también se la puede acompañar con crema batida, helado o yogur natural. Y bien cubierta, se conserva a temperatura ambiente por uno o dos días.

Los ingredientes para hacer esta variedad de torta de banana La receta combina bananas maduras, una masa húmeda enriquecida con harina de nueces y trozos de chocolate semiamargo. El resultado es una torta de textura tierna, con notas tostadas y un contraste perfecto entre el caramelo de la base, la fruta y el chocolate. Para llevarla a cabo, serán necesarios los siguientes ingredientes: