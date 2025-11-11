Prepará estos ricos muffins de banana y chocolate

Una manera fácil y sencilla de hacer unos muffins super ricos. Una merienda inmediata para disfrutar y compartir en casa.

Muchas veces tenemos los ingredientes y no tenemos las ideas. O Viceversa; tenemos un montón de ideas, pero no tenemos los productos para llevarlas a cabo. Aquí una receta que consta de pocos ítems y muy conseguibles ya que seguro la mayoría los tenés en tu casa. Los muffins son deliciosos, sobre todo recién hechos.

Con una preparación muy sencilla, podemos lograr una merienda al instante. Cualquier banana madura sirve, incluso es mejor. Chips de chocolate o frutos rojos, cualquier combinación funciona bien.

Ingredientes:

Bananas bien maduras (o 4 de las chiquitas)

1 Huevo

125 gr Azúcar

200 gr Harina leudante

2 Cucharadas de aceite neutro

chips de chocolate c/n (opcional)

1 cdta. Esencia de vainilla

Desarrollo:

Con las bananas maduras hacemos un puré. En un bowl incorporamos azúcar , aceite, huevo y esencia de vainilla. Batimos bien e incorporamos el puré de banana.

Incorporamos la harina tamizando y mezclamos un poco para que se incorpore.

En nuestros moldecitos de muffins lo que hacemos es colocar nuestra mezcla hasta las 3 ⁄ 4 partes de los moldes. Si querés podes agregarles un poquito de azúcar rubia por arriba y/o chips de chocolate.

Llevamos los moldes a horno pre calentado (clave que levante temperatura) a 190 aproximadamente entre 12 y 15 minutos, retiramos y a disfrutar!

