Torta matera de manzana: el secreto para que esté lista en minutos y súper fácil de hacer
Esta torta es la compañera ideal para unos ricos mates. Además, su preparación es muy sencilla y se basa en una receta tradicional.
La primera receta registrada de un pastel de manzana data de 1381 en Inglaterra. Fue documentada por el escritor Geoffrey Chaucer y presentó una mezcla fascinante de ingredientes que hoy nos parecerían extraños: manzanas, higos, pasas, peras y azafrán. La torta matera de manzana, un clásico de las meriendas, es súper fácil de preparar y queda lista en minutos.
Como toda aquella que involucra una receta de torta con fruta, lleva menos azúcar y es el jugo de la manzana el que le aporta dulzor y humedad al bizcocho. La preparación que se presenta a continuación no lleva harina ni azúcar.
La receta para elaborar una exquisita torta matera de manzana
Para preparar una exquisita torta matera de manzana, sin harina ni azúcar, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:
- 2 manzanas grandes.
- 2 huevos.
- 1 taza de avena.
- 1 banana madura.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- Canela a gusto.
- Esencia de vainilla (opcional).
- Un puñado de nueces o almendras (opcional).
La clave de esta versión de torta de manzana es que sustituye las harinas tradicionales y evita el azúcar refinada, logrando una alternativa ideal para quienes buscan cuidar la alimentación sin resignar algo rico para la merienda.
La guía paso a paso para preparar la torta matera de manzana
Para cocinar esta riquísima torta de manzana, se deberá cumplimentar la siguiente guía paso a paso:
- Pelar y cortar las manzanas.
- Pisar la banana hasta formar un puré.
- Mezclar los huevos con la banana.
- Incorporar la avena, la canela y el polvo para hornear.
- Añadir las manzanas en cubos.
- Verter la mezcla en un molde previamente aceitado.
- Cocinar en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 30 minutos.
Paulina Cocina apunta que la torta de manzana es un clásico entre los platos dulces, que viene bien casi para cualquier momento. Podemos utilizarla tanto en el desayuno como en la merienda. Esta versión, que no lleva harina refinada ni azúcar agregados, es escogida por muchos como una opción alternativa para desayunos o meriendas saludables o bien colaciones entre comidas.
Otra opción dulce sin harina ni azúcar: galletitas de naranja
Para preparar unas exquisitas galletitas de naranja sin harina ni azúcar en tan sólo 30 minutos, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:
- 1 huevo.
- Jugo de media naranja.
- Endulzante a gusto (equivalente a 120 gramos de azúcar).
- 1 pote de yogur natural (aprox. 140 gramos).
- 3 cucharadas de coco rallado.
- 10 cucharadas de avena instantánea.
- 2 cucharadas de maicena.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
A continuación, se toma como referencia la siguiente guía paso a paso:
- En un bol grande, empezar batiendo el huevo con un batidor de mano o un tenedor. Incorporar el jugo de media naranja y el yogur natural.
- Mezclar bien todos los ingredientes líquidos hasta que estén completamente integrados.
- Añadir el endulzante a la mezcla: este puede ser stevia, eritritol o el que se escoja.
- Mezclar nuevamente hasta que el endulzante esté completamente disuelto en la preparación.
- Agregar los ingredientes secos. Luego, sumar las tres cucharadas de coco rallado y las diez cucharadas de avena instantánea.
- Mezclar todos los ingredientes utilizando una espátula o una cuchara de madera.
- Formar las galletitas: en una bandeja para hornear previamente engrasada o cubierta con papel para hornear, utilizar una cuchara para tomar porciones de masa y darle forma circular.
- Una vez que todas las galletitas estén colocadas en la bandeja, llevarla al horno precalentado a 180°. Hornearlas durante aproximadamente 15-20 minutos, o hasta que estén doradas en los bordes y firmes al tacto. Es importante vigilar el proceso, ya que el tiempo de cocción puede variar según el horno.
- Una vez alcanzado el punto de cocción ideal, retirar las galletitas del horno y dejarlas enfriar en la bandeja durante unos minutos. Esto ayudará a que mantengan su forma al ser trasladadas.
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