Entre la tradición y la innovación: el alfajor de yerba mate que conquista a los argentinos

Se trata de una edición limitada que apuesta por los sabores locales y es un éxito. Cuánto sale y dónde conseguirlo.

En plena discusión por las modas gastronómicas importadas, un nuevo alfajor irrumpe en el mercado con una propuesta bien argentina: mezcla yerba mate y dulce de leche . El producto, impulsado por marcas locales, fue pensado como una edición limitada , pero la respuesta del público superó las expectativas y lo posicionó como una alternativa que le planta cara al auge del chocolate Dubai .

"Queríamos crear algo distinto, auténtico y que generara orgullo loca l”, indicaron. Con esa premisa como faro, desde la empresa se pusieron a trabajar y el resultado es un alfajor que no busca llamar la atención por extravagante o sofisticado, sino por profundamente familiar .

Detrás de esta apuesta están Yerba Mate Mathienzo y Dulce de Leche &Co , dos marcas que decidieron ir a contramano de las modas importadas y mirar hacia adentro, hacia los sabores que forman parte de la identidad cotidiana de la Argentina

"Buscábamos innovar, sorprender y dar vida a un alfajor con identidad propia, donde la yerba mate y el dulce de leche convivan en un equilibrio que resalte lo mejor de cada sabor", explicaron Tiferes de Mathienzo y Luis González, cofounder de Dulce de Leche &Co.

Alfajor. Yerba Mate (2)

El alfajor que le hace frente al chocolate Dubai

En medio del furor por el chocolate Dubai, el pistacho o a sabores que miran más a Instagram que a la memoria gustativa, esta alianza eligió otro camino. En lugar de subirse a la ola global, decidió profundizar en lo local como una forma contemporánea de innovar.

"Vimos una oportunidad concreta en la tendencia hacia productos que reinterpretan sabores tradicionales con un enfoque premium", explicaron. La yerba mate y el dulce de leche están presentes en la vida diaria de millones de argentinos, pero rara vez dialogan en un producto pensado con cuidado y sofisticación.

Teniendo en cuenta el desafío enorme de tocar dos símbolos muy arraigados, el proceso de desarrollo del alfajor fue largo y meticuloso. Nada quedó librado al azar. El equipo realizó entre 12 y 15 pruebas hasta llegar a la versión definitiva. "El mayor desafío fue lograr un equilibrio real entre ambos protagonistas: que la yerba mate estuviera presente sin invadir, y que el dulce de leche mantuviera su identidad sin opacar", explicaron. Cada ensayo permitió ajustar intensidades, texturas y perfiles aromáticos, siempre con un estándar de calidad alineado con ambas marcas.

alfajor yerba

La yerba mate no aparece como un detalle decorativo ni como una nota exótica. Está incorporada directamente en el dulce de leche y también en el baño de chocolate blanco que recubre el alfajor. El efecto es sutil pero claro. "La yerba ‘corta’ con lo dulce y aporta un contrapunto fresco, logrando un sabor único", explicaron. No busca imponerse, sino acompañar y elevar la experiencia del alfajor tradicional.

Una apuesta por volver a la tradición local

Los creadores del alfajor explicaron que, “no es un alfajor experimental ni conceptual”. A diferencia de otros productos con yerba mate que existen en el mercado, el diferencial está en la calidad combinada de ambas marcas y en el equilibrio logrado. La yerba no es un agregado, sino un componente integrado de manera armónica, pensado para respetar la esencia de cada ingrediente y construir un sabor consistente.

La primera edición fue limitada y estuvo compuesta por 1.200 unidades. La intención inicial fue testear el mercado y generar sorpresa, pero la respuesta superó las expectativas. El alfajor se lanzó el 30 de noviembre, Día Nacional del Mate, y la producción se agotó en pocos días.

Alfajor. Yerba Mate El nuevo alfajor de apuesta a los sabores y la tradición local.

"La repercusión fue excepcional", contaron. Entre los comentarios más repetidos, los consumidores destacaron el dulzor equilibrado y el toque de yerba que sorprende sin ser invasivo. Muchos lo definieron como "el alfajor perfecto para quienes buscan algo distinto sin perder la esencia".

Cuánto cuesta el nuevo alfajor

El precio de venta es de $1.900 y se consigue en las tiendas físicas de Dulce de Leche &Co y en las tiendas online de ambas marcas. La distribución inicial fue acotada, en línea con el concepto de edición limitada, pero la alta demanda ya impulsó la planificación de nuevas producciones para que más personas puedan probarlo.

Además del público local, el alfajor también apunta a enamorar al turista. Según explicaron, muchos visitantes llegan al país con ganas de descubrir sabores auténticos, incluido el mate, un ritual que muchas veces requiere que alguien lo enseñe. En ese sentido, creen que este producto puede generar una conexión inmediata, de esas que se recuerdan y se cuentan al volver a casa, funcionando como una puerta de entrada al sabor argentino.