Torta matera salada, ideal para la merienda: cómo hacer esta receta fácil y súper esponjosa que te salva la tarde
Esta preparación mezcla una masa casera suave con un relleno de fiambre y queso. Cómo prepararla, paso a paso, para acompañar la merienda.
Abundante y fácil de hacer, la torta matera es una de esas preparaciones ideales para acompañar una ronda de mates, una picada o para disfrutar en una merienda salada. Recientemente, la influencer culinaria Natalí Sosa compartió en su canal de YouTube una receta para lograr una masa suave, alta y esponjosa.
Esta versión combina una masa casera suave y aireada con un relleno de fiambre y queso, mientras que una cobertura de huevo, ajo, hierbas y más queso aporta sabor y una textura dorada durante la cocción.
Una de las principales ventajas es que no requiere técnicas complicadas. La masa se prepara con pocos pasos y, una vez que la levadura hace su trabajo, puede moldearse directamente en un recipiente. El resultado es una torta esponjosa por dentro, con un relleno sabroso y una superficie gratinada.
Los ingredientes para esta torta matera salada
Con 500 gramos de harina se puede preparar una torta grande o dividir la masa en dos unidades, mientras que con un kilo es posible obtener hasta cuatro tortas grandes. Para esta receta serán necesarios los siguientes ingredientes:
Para la masa:
- 500 g de harina común
- 5 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca
- 450 ml de agua tibia
- 1 pizca de azúcar
- 3 cucharadas de aceite
- Sal al gusto, colocada por los bordes
Para el relleno:
- 100 g de paleta, jamón o salame picado
- 100 g de queso rallado o queso para máquina
Para la cobertura:
- 1 huevo
- 2 dientes de ajo picados finamente
- Cantidad necesaria de orégano o perejil
- 100 g adicionales de queso para máquina cortado en tiritas
- Cantidad necesaria de aceite adicional para engrasar el molde
Paso a paso, cómo hacer en casa la torta matera salada
- Activar la levadura: colocar en un recipiente la levadura, agregar una pizca de azúcar y una pequeña parte del agua tibia. Es importante que el agua no esté demasiado caliente, ya que puede afectar a la levadora. Mezclar suavemente y dejar reposar unos minutos.
- Incorporar la harina: colocar la harina común en un recipiente amplio y hacer un hueco en el centro. Volcar allí la mezcla de levadura y comenzar a incorporar progresivamente el resto del agua tibia.
- Agregar el aceite: incorporar las tres cucharadas de aceite y comenzar a mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Sumar la sal por los bordes: debe colocarse alrededor de la harina, evitando ponerla directamente sobre la levadura en el primer momento. Luego, mientras se mezcla, se incorpora al conjunto. Mezclar durante algunos minutos hasta obtener una masa uniforme. La preparación debe quedar húmeda y tierna, aunque manejable.
- Dejar levar: cubrir el recipiente con algún elemento que permita mantener la humedad y dejar reposar la masa en un lugar templado hasta que aumente considerablemente su volumen. Este paso es fundamental para conseguir una torta matera salada esponjosa.
- Preparar el fiambre y el queso: mientras la masa leva, picar finamente la paleta, el jamón o el salame elegido. También preparar el queso rallado o cortado en pequeñas porciones para que pueda distribuirse fácilmente.
- Desgasificar la masa: una vez que la masa haya aumentado de tamaño, presionarla suavemente con las manos para retirar parte del aire acumulado durante el levado. No es necesario trabajarla excesivamente.
- Incorporar el relleno: agregar el fiambre picado y los 100 gramos de queso. Mezclar con cuidado para distribuirlos de manera relativamente uniforme por toda la masa. La idea es que cada porción de la torta tenga una cantidad equilibrada de relleno.
- Preparar el molde y colocar la masa: engrasar generosamente el molde elegido con aceite para evitar que la preparación se adhiera y facilite luego el desmolde. Luego, tomar la masa y colocarla dentro del molde. Distribuirla de manera uniforme, presionando suavemente hasta conseguir que ocupe el recipiente.
- Realizar un segundo reposo: una vez acomodada la masa, dejarla reposar nuevamente durante unos minutos. Este segundo descanso permitirá que vuelva a ganar volumen antes de entrar al horno y contribuirá a conseguir una miga más liviana.
- Preparar la mezcla de huevo y ajo para la cobertura: en un recipiente pequeño batir un huevo y agregar los dos dientes de ajo picados muy finamente. Incorporar orégano o perejil, según el gusto personal. Esta mezcla aportará aroma, sabor y color a la superficie durante la cocción.
- Cubrir la masa y agregar el queso en tiritas: distribuir la preparación de huevo, ajo y hierbas sobre toda la superficie de la masa. Procurar que quede bien repartida para que la torta se dore de manera pareja. Luego, por encima, colocar los 100 gramos adicionales de queso para máquina cortado en tiritas.
- Llevar al horno: colocar el molde en el horno precalentado a temperatura media, aproximadamente a 180 °C. y cocinar hasta que la torta haya crecido, la masa esté completamente cocida y la superficie presente un aspecto dorado.
- Comprobar la cocción: para saber si está lista, observar que los bordes estén dorados y que la superficie tenga el queso fundido y ligeramente gratinado. También se puede introducir un palillo o cuchillo fino en una zona de masa sin relleno; debe salir sin restos de masa cruda.
- Dejar reposar antes de cortar: retirar la torta del horno y esperar unos minutos antes de desmoldarla y cortarla. Este descanso permite que el queso se asiente y que la miga termine de estabilizarse.
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