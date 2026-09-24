El Comedor La Mañana torta Torta matera salada, ideal para la merienda: cómo hacer esta receta fácil y súper esponjosa que te salva la tarde

Esta preparación mezcla una masa casera suave con un relleno de fiambre y queso. Cómo prepararla, paso a paso, para acompañar la merienda. Valeria Ruiz Por Agregar LM Neuquén a







Torta matera salada, ideal para la merienda: cómo hacer esta receta fácil y súper esponjosa que te salva la tarde

Abundante y fácil de hacer, la torta matera es una de esas preparaciones ideales para acompañar una ronda de mates, una picada o para disfrutar en una merienda salada. Recientemente, la influencer culinaria Natalí Sosa compartió en su canal de YouTube una receta para lograr una masa suave, alta y esponjosa.

Esta versión combina una masa casera suave y aireada con un relleno de fiambre y queso, mientras que una cobertura de huevo, ajo, hierbas y más queso aporta sabor y una textura dorada durante la cocción.

Una de las principales ventajas es que no requiere técnicas complicadas. La masa se prepara con pocos pasos y, una vez que la levadura hace su trabajo, puede moldearse directamente en un recipiente. El resultado es una torta esponjosa por dentro, con un relleno sabroso y una superficie gratinada.