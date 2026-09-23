Medialunas de manteca: por qué esta receta de la abuela es la única que las hace irresistibles
Este clásico de la pastelería puede hacerse desde la comodidad de casa, respetando los tiempos y las técnicas de amasado.
Acompañante infaltable del café con leche, mate o té de la mañana o la merienda, las medialunas de manteca son uno de los grandes clásicos de la pastelería argentina. La textura hojaldrada, el interior esponjoso y la superficie brillante cubierta con almíbar las vuelven irresistibles. Y aunque requiere algo de paciencia, también pueden hacerse en casa.
Desde CUKit!, un popular canal de YouTube creado en 2015 que ofrece recetas de cocina fáciles, prácticas y caseras, compartió sus secretos para lograr las mejores medialunas de manteca sin la necesidad de ir corriendo a la panadería. Con esta preparación se logra una masa suave y ligeramente dulce, con capas de manteca que, durante la cocción, permiten obtener una textura tierna por dentro y delicadamente dorada por fuera.
Los ingredientes para hacer medialunas de manteca en casa
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo 0000
- 300 ml de leche fría
- 40 g de azúcar
- 1 cucharada de miel
- 5 g de sal
- 8 g de levadura seca
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- Ralladura de naranja, a gusto (opcional)
Para el empaste:
- 200 g de manteca
Para el almíbar:
- 150 ml de agua
- 150 g de azúcar
- Piel de naranja, a gusto
Para la doradura:
- 1 huevo
- 2 cucharadas de leche
- 1 pizca de azúcar
- 1 pizca de sal
Cómo preparar la masa
El primer objetivo es conseguir una masa homogénea, suave y fácil de trabajar. Para eso, hay que seguir los siguientes pasos:
- Colocar la harina en un recipiente amplio: hacer un hueco en el centro y colocar allí el azúcar, la levadura seca, la miel, la esencia de vainilla y, si se desea, la ralladura de naranja.
- Incorporar la sal: lo recomendable es colocarla hacia los bordes de la harina para evitar que entre directamente en contacto con la levadura.
- Agregar la leche fría de a poco: mientras se incorpora el líquido, comenzar a mezclar los ingredientes desde el centro hacia afuera.
- Formar la masa: continuar mezclando hasta que todos los ingredientes queden unidos y no haya sectores secos de harina.
- Amasar: pasar la preparación a la mesada y trabajarla durante algunos minutos, hasta obtener una masa lisa, uniforme y elástica. No es necesario agregar demasiada harina adicional.
- Formar un bollo: una vez que la masa tenga una textura homogénea, formar una bola y dejarla descansar durante unos minutos. Este reposo ayudará a relajar el gluten y facilitará el estirado.
Avanzar con el empaste
El empaste es uno de los pasos fundamentales para conseguir medialunas con una textura similar a las de panadería. Se logra de esta manera:
- Ablandar ligeramente la manteca: debe estar fría y firme, pero lo suficientemente flexible como para poder estirarla. No debe estar derretida.
- Formar un rectángulo de manteca: colocar la manteca entre dos hojas de papel manteca o film y estirarla con un palo de amasar hasta conseguir un bloque de espesor parejo.
- Estirar la masa: sobre una superficie ligeramente enharinada, estirar el bollo hasta obtener un rectángulo.
- Colocar la manteca en el centro: el bloque de manteca debe quedar completamente cubierto por la masa.
- Cerrar la masa: doblar los extremos hacia el centro, procurando que la manteca quede encerrada y no sobresalga.
- Comenzar el laminado: estirar suavemente la masa con el palo de amasar hasta conseguir un rectángulo largo. Es importante no ejercer demasiada fuerza porque la manteca podría romper la masa.
- Realizar el primer pliegue: doblar la masa en tres partes, llevando uno de los extremos hacia el centro y luego cubriéndolo con el otro extremo.
- Llevar a la heladera: envolver la masa y dejarla descansar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Este descanso permite que la manteca vuelva a endurecerse y facilita el siguiente laminado.
- Repetir el procedimiento: volver a estirar la masa y realizar nuevamente un pliegue en tres.
- Enfriar nuevamente: llevar la masa a la heladera antes de continuar con el formado de las medialunas.
Cortar y formar las medialunas
Una vez terminado el laminado, llega uno de los pasos más característicos de la receta: darle forma a cada pieza. Eso se logra con estos pasos:
- Estirar la masa: sobre la mesada ligeramente enharinada, estirar hasta conseguir un rectángulo fino y de espesor uniforme.
- Cortar triángulos: utilizar un cuchillo bien afilado para cortar triángulos alargados. Conviene intentar que todos tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera pareja.
- Hacer un pequeño corte en la base: en la parte más ancha de cada triángulo realizar una pequeña incisión en el centro.
- Comenzar a enrollar: tomar cada triángulo desde la base y enrollarlo hacia la punta.
- Estirar suavemente: mientras se enrolla, se puede alargar ligeramente la masa para conseguir una medialuna más fina y con más vueltas.
- Curvar los extremos: una vez enrollada, doblar ligeramente las puntas hacia adelante para conseguir la forma tradicional.
- Acomodar en una placa: colocar las medialunas sobre una bandeja previamente enmantecada o cubierta con papel para horno, dejando cierta separación entre ellas.
Fermentación antes de la cocción
Este paso es fundamental para que las medialunas no queden compactas:
- Dejar reposar las piezas: una vez formadas, cubrirlas suavemente y dejarlas en un lugar templado.
- Esperar hasta que aumenten de volumen: el tiempo dependerá de la temperatura ambiente. No hay que guiarse únicamente por el reloj, sino observar que las medialunas estén más infladas y aireadas.
- Evitar el exceso de calor: no conviene colocar la bandeja junto a una fuente de calor demasiado intensa, porque la manteca podría comenzar a derretirse y afectar las capas.
Doradura y cocción
Mientras las medialunas realizan su último descanso, se puede preparar la mezcla que les dará el color dorado característico:
- Mezclar el huevo con la leche: incorporar la pizca de azúcar y la pizca de sal.
- Batir suavemente: la preparación debe quedar bien integrada y uniforme.
- Pincelar las medialunas: una vez terminada la fermentación, cubrir cuidadosamente la superficie de cada pieza con la doradura.
- Precalentar el horno: es importante que el horno ya esté caliente antes de introducir la bandeja.
- Hornear: cocinar las medialunas a temperatura media-alta hasta que estén bien doradas y la masa se vea completamente cocida.
- Controlar durante los últimos minutos: el tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las piezas, por lo que conviene observarlas para evitar que la superficie se queme.
Preparar el almíbar y terminar las medialunas
El almíbar es el último paso y aporta brillo, dulzor y el acabado característico de las medialunas de manteca:
- Colocar el agua y el azúcar en una cacerola: agregar también la piel de naranja.
- Llevar al fuego: cocinar hasta que el azúcar se disuelva por completo y se forme un almíbar liviano.
- Retirar la piel de naranja: una vez que el almíbar haya tomado el aroma cítrico, retirar la piel antes de utilizarlo.
- Retirar las medialunas del horno: lo ideal es pincelarlas cuando todavía están calientes.
- Pincelar con el almíbar: cubrir toda la superficie con una capa fina, sin llegar a empaparlas.
- Dejar reposar unos minutos: el almíbar se asentará sobre la superficie y aportará el brillo característico.
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