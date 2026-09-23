Este clásico de la pastelería puede hacerse desde la comodidad de casa, respetando los tiempos y las técnicas de amasado .

Medialunas de manteca: por qué esta receta de la abuela es la única que las hace irresistibles

Acompañante infaltable del café con leche, mate o té de la mañana o la merienda, las medialunas de manteca son uno de los grandes clásicos de la pastelería argentina. La textura hojaldrada, el interior esponjoso y la superficie brillante cubierta con almíbar las vuelven irresistibles . Y aunque requiere algo de paciencia, también pueden hacerse en casa.

Desde CUKit! , un popular canal de YouTube creado en 2015 que ofrece recetas de cocina fáciles, prácticas y caseras, compartió sus secretos para lograr las mejores medialunas de manteca sin la necesidad de ir corriendo a la panadería. Con esta preparación se logra una masa suave y ligeramente dulce, con capas de manteca que, durante la cocción, permiten obtener una textura tierna por dentro y delicadamente dorada por fuera.

500 g de harina de trigo 0000

300 ml de leche fría

40 g de azúcar

1 cucharada de miel

5 g de sal

8 g de levadura seca

1 cucharada de esencia de vainilla

Ralladura de naranja, a gusto (opcional)

Para el empaste:

200 g de manteca

Para el almíbar:

150 ml de agua

150 g de azúcar

Piel de naranja, a gusto

Para la doradura:

1 huevo

2 cucharadas de leche

1 pizca de azúcar

1 pizca de sal

Cómo preparar la masa

El primer objetivo es conseguir una masa homogénea, suave y fácil de trabajar. Para eso, hay que seguir los siguientes pasos:

Colocar la harina en un recipiente amplio : hacer un hueco en el centro y colocar allí el azúcar, la levadura seca, la miel, la esencia de vainilla y, si se desea, la ralladura de naranja.

: hacer un hueco en el centro y colocar allí el azúcar, la levadura seca, la miel, la esencia de vainilla y, si se desea, la ralladura de naranja. Incorporar la sal: lo recomendable es colocarla hacia los bordes de la harina para evitar que entre directamente en contacto con la levadura.

lo recomendable es colocarla hacia los bordes de la harina para evitar que entre directamente en contacto con la levadura. Agregar la leche fría de a poco: mientras se incorpora el líquido, comenzar a mezclar los ingredientes desde el centro hacia afuera.

mientras se incorpora el líquido, comenzar a mezclar los ingredientes desde el centro hacia afuera. Formar la masa: continuar mezclando hasta que todos los ingredientes queden unidos y no haya sectores secos de harina.

continuar mezclando hasta que todos los ingredientes queden unidos y no haya sectores secos de harina. Amasar : pasar la preparación a la mesada y trabajarla durante algunos minutos, hasta obtener una masa lisa, uniforme y elástica. No es necesario agregar demasiada harina adicional.

: pasar la preparación a la mesada y trabajarla durante algunos minutos, hasta obtener una masa lisa, uniforme y elástica. No es necesario agregar demasiada harina adicional. Formar un bollo: una vez que la masa tenga una textura homogénea, formar una bola y dejarla descansar durante unos minutos. Este reposo ayudará a relajar el gluten y facilitará el estirado.

Avanzar con el empaste

El empaste es uno de los pasos fundamentales para conseguir medialunas con una textura similar a las de panadería. Se logra de esta manera:

Ablandar ligeramente la manteca: debe estar fría y firme, pero lo suficientemente flexible como para poder estirarla. No debe estar derretida.

debe estar fría y firme, pero lo suficientemente flexible como para poder estirarla. No debe estar derretida. Formar un rectángulo de manteca: colocar la manteca entre dos hojas de papel manteca o film y estirarla con un palo de amasar hasta conseguir un bloque de espesor parejo.

colocar la manteca entre dos hojas de papel manteca o film y estirarla con un palo de amasar hasta conseguir un bloque de espesor parejo. Estirar la masa : sobre una superficie ligeramente enharinada, estirar el bollo hasta obtener un rectángulo.

: sobre una superficie ligeramente enharinada, estirar el bollo hasta obtener un rectángulo. Colocar la manteca en el centro: el bloque de manteca debe quedar completamente cubierto por la masa.

el bloque de manteca debe quedar completamente cubierto por la masa. Cerrar la masa : doblar los extremos hacia el centro, procurando que la manteca quede encerrada y no sobresalga.

: doblar los extremos hacia el centro, procurando que la manteca quede encerrada y no sobresalga. Comenzar el laminado: estirar suavemente la masa con el palo de amasar hasta conseguir un rectángulo largo. Es importante no ejercer demasiada fuerza porque la manteca podría romper la masa.

estirar suavemente la masa con el palo de amasar hasta conseguir un rectángulo largo. Es importante no ejercer demasiada fuerza porque la manteca podría romper la masa. Realizar el primer pliegue : doblar la masa en tres partes, llevando uno de los extremos hacia el centro y luego cubriéndolo con el otro extremo.

: doblar la masa en tres partes, llevando uno de los extremos hacia el centro y luego cubriéndolo con el otro extremo. Llevar a la heladera: envolver la masa y dejarla descansar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Este descanso permite que la manteca vuelva a endurecerse y facilita el siguiente laminado.

envolver la masa y dejarla descansar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Este descanso permite que la manteca vuelva a endurecerse y facilita el siguiente laminado. Repetir el procedimiento: volver a estirar la masa y realizar nuevamente un pliegue en tres.

volver a estirar la masa y realizar nuevamente un pliegue en tres. Enfriar nuevamente: llevar la masa a la heladera antes de continuar con el formado de las medialunas.

Para conseguir un buen resultado, es clave respetar los tiempos y el mecanismo de amasado.

Cortar y formar las medialunas

Una vez terminado el laminado, llega uno de los pasos más característicos de la receta: darle forma a cada pieza. Eso se logra con estos pasos:

Estirar la masa: sobre la mesada ligeramente enharinada, estirar hasta conseguir un rectángulo fino y de espesor uniforme.

sobre la mesada ligeramente enharinada, estirar hasta conseguir un rectángulo fino y de espesor uniforme. Cortar triángulos: utilizar un cuchillo bien afilado para cortar triángulos alargados. Conviene intentar que todos tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera pareja.

utilizar un cuchillo bien afilado para cortar triángulos alargados. Conviene intentar que todos tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera pareja. Hacer un pequeño corte en la base: en la parte más ancha de cada triángulo realizar una pequeña incisión en el centro.

en la parte más ancha de cada triángulo realizar una pequeña incisión en el centro. Comenzar a enrollar : tomar cada triángulo desde la base y enrollarlo hacia la punta.

: tomar cada triángulo desde la base y enrollarlo hacia la punta. Estirar suavemente: mientras se enrolla, se puede alargar ligeramente la masa para conseguir una medialuna más fina y con más vueltas.

mientras se enrolla, se puede alargar ligeramente la masa para conseguir una medialuna más fina y con más vueltas. Curvar los extremos: una vez enrollada, doblar ligeramente las puntas hacia adelante para conseguir la forma tradicional.

una vez enrollada, doblar ligeramente las puntas hacia adelante para conseguir la forma tradicional. Acomodar en una placa: colocar las medialunas sobre una bandeja previamente enmantecada o cubierta con papel para horno, dejando cierta separación entre ellas.

Fermentación antes de la cocción

Este paso es fundamental para que las medialunas no queden compactas:

Dejar reposar las piezas: una vez formadas, cubrirlas suavemente y dejarlas en un lugar templado.

una vez formadas, cubrirlas suavemente y dejarlas en un lugar templado. Esperar hasta que aumenten de volumen: el tiempo dependerá de la temperatura ambiente. No hay que guiarse únicamente por el reloj, sino observar que las medialunas estén más infladas y aireadas.

el tiempo dependerá de la temperatura ambiente. No hay que guiarse únicamente por el reloj, sino observar que las medialunas estén más infladas y aireadas. Evitar el exceso de calor: no conviene colocar la bandeja junto a una fuente de calor demasiado intensa, porque la manteca podría comenzar a derretirse y afectar las capas.

Irresistibles medialunas recién salidas.

Doradura y cocción

Mientras las medialunas realizan su último descanso, se puede preparar la mezcla que les dará el color dorado característico:

Mezclar el huevo con la leche: incorporar la pizca de azúcar y la pizca de sal.

incorporar la pizca de azúcar y la pizca de sal. Batir suavemente: la preparación debe quedar bien integrada y uniforme.

la preparación debe quedar bien integrada y uniforme. Pincelar las medialunas: una vez terminada la fermentación, cubrir cuidadosamente la superficie de cada pieza con la doradura.

una vez terminada la fermentación, cubrir cuidadosamente la superficie de cada pieza con la doradura. Precalentar el horno: es importante que el horno ya esté caliente antes de introducir la bandeja.

es importante que el horno ya esté caliente antes de introducir la bandeja. Hornear : cocinar las medialunas a temperatura media-alta hasta que estén bien doradas y la masa se vea completamente cocida.

: cocinar las medialunas a temperatura media-alta hasta que estén bien doradas y la masa se vea completamente cocida. Controlar durante los últimos minutos: el tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las piezas, por lo que conviene observarlas para evitar que la superficie se queme.

Preparar el almíbar y terminar las medialunas

El almíbar es el último paso y aporta brillo, dulzor y el acabado característico de las medialunas de manteca: