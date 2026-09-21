Cremona casera hojaldrada: el truco para que te salga perfecta para el mate y sin complicaciones

Con algo de paciencia, este clásico infaltable de desayunos y meriendas también se puede hacer en casa. El paso a paso.

Entre los productos más pedidos en las panaderías , la cremona ocupa los primeros puestos. Por su sabor y su masa hojaldrada , se convirtió en fiel acompañante de desayunos y meriendas . Y si bien requiere paciencia, una receta permite hacerla en casa. La clave es respetar las proporciones, la temperatura de los ingredientes y el orden de cada etapa.

En nuestro país, la cremona se distingue por su forma de rosca o corona con un corte perimetral en forma de sierra o dentado, que se abre durante el horneado, exponiendo las capas de hojaldre. Este hojaldrado interior se logra mediante la técnica del empaste, donde se incorpora grasa vacuna o margarina de panadería a una masa de base, y se realizan pliegues sucesivos que generan múltiples capas de masa y grasa.