Cremona casera hojaldrada: el truco para que te salga perfecta para el mate y sin complicaciones
Con algo de paciencia, este clásico infaltable de desayunos y meriendas también se puede hacer en casa. El paso a paso.
Entre los productos más pedidos en las panaderías, la cremona ocupa los primeros puestos. Por su sabor y su masa hojaldrada, se convirtió en fiel acompañante de desayunos y meriendas. Y si bien requiere paciencia, una receta permite hacerla en casa. La clave es respetar las proporciones, la temperatura de los ingredientes y el orden de cada etapa.
En nuestro país, la cremona se distingue por su forma de rosca o corona con un corte perimetral en forma de sierra o dentado, que se abre durante el horneado, exponiendo las capas de hojaldre. Este hojaldrado interior se logra mediante la técnica del empaste, donde se incorpora grasa vacuna o margarina de panadería a una masa de base, y se realizan pliegues sucesivos que generan múltiples capas de masa y grasa.
Los ingredientes de esta receta para hacer cremona en casa
Para esta preparación, serán necesarios los siguientes ingredientes:
Para la masa:
- 500 gramos de harina 000 o 0000
- 250 mililitros de agua temperatura ambiente
- 10 gramos de sal
- 10 gramos de levadura fresca
Para el empaste:
- 120 gramos de grasa vacuna refinada o margarina de hojaldre
- 20 gramos de harina (para ligar la grasa)
- 5 gramos de sal fina
El paso a paso para disfrutar de una cremona casera
- Preparar la masa: colocar la harina sobre la mesada o dentro de un bowl amplio y formar un hueco en el centro. Desgranar allí la levadura fresca y comenzar a incorporar el agua a temperatura ambiente. Es importante que no esté caliente, ya que podría dañar la levadura.
- Incorporar la sal: agregar la sal mientras se unen los ingredientes. Mezclar desde el centro hacia los bordes hasta integrar toda la harina y obtener una masa sin partes secas.
- Amasar: pasar la preparación a la mesada y amasar durante aproximadamente 8 a 10 minutos. La masa debe quedar lisa, firme y homogénea.
- Dejar descansar la masa: formar un bollo y colocarlo dentro de un recipiente. Cubrirlo con un repasador limpio o con film y dejarlo descansar durante 20 o 30 minutos a temperatura ambiente. Este reposo permite que el gluten se relaje y facilita el estirado.
- Preparar el empaste: en otro recipiente, colocar la grasa vacuna refinada o la margarina de hojaldre. Añadir la harina y la sal fina. Mezclar con una espátula o con las manos hasta obtener una pasta uniforme y maleable. La preparación debe quedar blanda, pero no líquida.
- Estirar la masa por primera vez: cumplido el descanso, colocar la masa sobre la mesada apenas enharinada. Estirarla con un palo de amasar hasta formar un rectángulo de aproximadamente medio centímetro de espesor.
- Distribuir el empaste: colocar el empaste en el centro del rectángulo y extenderlo con cuidado. Dejar libres unos centímetros en los bordes para poder cerrar la masa.
- Cerrar la masa: llevar uno de los extremos de la masa hacia el centro y luego cubrirlo con el extremo opuesto, como si se cerrara un sobre.
- Realizar el primer laminado: estirar el paquete nuevamente hasta formar un rectángulo alargado.
- Hacer el primer pliegue: doblar la masa en tres partes, como una carta. Primero llevar un extremo hacia el centro y luego cubrirlo con el otro extremo.
- Dejar descansar nuevamente: cubrir la masa y llevarla a la heladera durante 15 o 20 minutos. El frío ayuda a que la grasa se mantenga firme y evita que se mezcle por completo con la masa.
- Repetir el estirado y el pliegue: retirar la masa de la heladera y repetir el estirado y el pliegue. Si la masa se retrae, se rompe o resulta difícil de trabajar, dejarla descansar unos minutos más.
- Estirar la masa para darle forma: después del último descanso, estirar la masa hasta obtener un rectángulo de aproximadamente un centímetro de espesor. Emparejar los bordes con un cuchillo, sin aplastar demasiado las capas.
- Cortar la pieza: dividir una tira o rectángulo ancho, según el tamaño de cremona que se quiera preparar. Luego realizar cortes paralelos desde los bordes hacia el centro, dejando una zona central sin cortar. Las tiras deben tener un ancho similar para que la cocción sea pareja.
- Formar la corona: curvar la masa hasta unir los extremos y formar una corona. Acomodar las tiras de manera que queden abiertas y visibles.
- Dejar levar: colocar la cremona sobre una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. Taparla y dejarla levar en un lugar templado durante 30 a 45 minutos. Debe aumentar su volumen y verse más liviana, aunque no necesariamente tiene que duplicar su tamaño.
- Cocinar la cremona: llevar la placa al horno a una temperatura alta, entre 200 y 220 grados, y cocinar durante 20 a 30 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza y de la potencia del horno. La cremona estará lista cuando tenga un color dorado intenso y una superficie crujiente.
- Dejar enfriar antes de servir: retirar la cremona del horno y colocarla sobre una rejilla. Esperar unos minutos antes de cortarla o servirla. Este reposo permite que la estructura interna se afirme y evita que la base quede húmeda.
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