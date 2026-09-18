Budín de nueces y almendras pero sin harina ni azúcar: cómo hacer esta versión fácil y en pocos minutos
La versión sin harina ni azúcar del budín de nueces y almendras se prepara en minutos y resulta ideal para acompañar desayunos y meriendas.
En tiempo donde las comidas saludables ganan cada vez más terreno, una receta viral permite hacer un budín de nueces y almendras sin utilizar harina ni azúcar. Con un procedimiento fácil e ingredientes simples, permite crear una preparación sabrosa, aromática y con una textura agradable que es apta para personas celíacas y para aquellas que buscan cuidar la glucosa.
Esta opción sencilla puede convertirse en una alternativa diferente para acompañar el desayuno o la merienda junto al mate, café o té. Además, al estar elaborado con frutos secos, aporta grasas saludables y genera mayor saciedad.
Los ingredientes para esta versión de budín saludable de frutos secos
La particularidad de esta receta es que las almendras molidas reemplazan a la harina tradicional como uno de los principales componentes secos de la masa, mientras que las nueces picadas aportan textura y un sabor característico.
Los huevos ayudan a unir todos los ingredientes y contribuyen a darle estructura al budín durante la cocción. Además, la receta no necesita azúcar común. En su lugar se utiliza un endulzante natural apto para cocinar.
Por lo tanto, para esta preparación serán necesarios los siguientes productos:
- 3 huevos
- 100 g de nueces picadas
- 150 g de almendras molidas
- 80 g de endulzante natural apto para cocción
- 60 ml de aceite neutro o aceite de coco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Opcional: ralladura de limón, naranja o una pizca de canela para realzar el sabor
El paso a paso para hacer este budín de nueces y almendras
- Batir los huevos: colocar los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos durante unos minutos. No es necesario conseguir un batido extremadamente firme, pero sí conviene mezclarlos bien para que las claras y las yemas queden completamente integradas.
- Incorporar el endulzante: agregar los 80 gramos de endulzante natural apto para cocción y continuar mezclando. Es importante tener en cuenta que no todos los endulzantes tienen el mismo poder endulzante ni pesan lo mismo que el azúcar, por lo que la referencia de cantidad debe adaptarse al producto específico utilizado.
- Añadir el aceite y la vainilla: incorporar los 60 mililitros de aceite neutro o de aceite de coco. Luego agregar una cucharadita de esencia de vainilla y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Sumar las almendras molidas: agregar de a poco los 150 gramos de almendras molidas. Mezclar suavemente para que se integren con la preparación líquida. En este punto la masa comenzará a adquirir una consistencia más espesa.
- Incorporar el polvo de hornear: añadir una cucharadita de polvo de hornear y distribuirla bien por toda la mezcla. Conviene evitar que quede concentrada en un solo sector, ya que debe repartirse de manera uniforme para favorecer una cocción pareja.
- Agregar las nueces: incorporar los 100 gramos de nueces previamente picadas. Mezclar con una espátula o cuchara hasta que queden repartidas por toda la masa. No es necesario batir demasiado en esta etapa: simplemente hay que integrar los frutos secos.
- Aromatizar de manera opcional: este es el momento de agregar algún ingrediente extra si se busca modificar ligeramente el sabor, ya sea ralladura de limón, naranja o canela.
- Colocar la preparación en la budinera: verter la masa dentro del molde previamente preparado y distribuirla con una espátula para que quede pareja. Como se trata de una preparación elaborada sin harina de trigo, la mezcla puede ser más densa que la de un budín tradicional.
- Llevar al horno: colocar la budinera en el horno precalentado a 180° y cocinar aproximadamente entre 30 y 40 minutos. El tiempo puede variar según el tamaño y material del molde y las características de cada horno. Por eso, más que depender exclusivamente del reloj, conviene observar la evolución de la preparación.
- Comprobar la cocción: para verificar que está listo, introducir un palillo o un cuchillo fino en el centro del budín. Si sale sin restos importantes de masa húmeda, la preparación está cocida. Si todavía presenta masa cruda adherida, debe continuar unos minutos más en el horno.
- Dejar enfriar antes de desmoldar: una vez terminada la cocción, retirar el budín y dejarlo reposar dentro del molde durante algunos minutos. Después se puede desmoldar con cuidado y colocarlo sobre una rejilla o superficie adecuada para que termine de enfriarse.
Te puede interesar...
Leé más
Delicioso budín de chocolate con solo una taza medidora: se hace en pocos minutos para una merienda rápida
Empanadas de carne fritas en casa: masa crocante y relleno bien jugoso
Cómo hacer sanguchitos de miga caseros, iguales a los de la panadería: hay que anotar este truco
Noticias relacionadas