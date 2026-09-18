Budín de nueces y almendras pero sin harina ni azúcar: cómo hacer esta versión fácil y en pocos minutos

La versión sin harina ni azúcar del budín de nueces y almendras se prepara en minutos y resulta ideal para acompañar desayunos y meriendas .

Budín de nueces y almendras pero sin harina ni azúcar: cómo hacer esta versión fácil y en minutos

En tiempo donde las comidas saludables ganan cada vez más terreno, una receta viral permite hacer un budín de nueces y almendras sin utilizar harina ni azúcar. Con un procedimiento fácil e ingredientes simples, permite crear una preparación sabrosa, aromática y con una textura agradable que es apta para personas celíacas y para aquellas que buscan cuidar la glucosa .

Esta opción sencilla puede convertirse en una alternativa diferente para acompañar el desayuno o la merienda junto al mate, café o té. Además, al estar elaborado con frutos secos, aporta grasas saludables y genera mayor saciedad.

La particularidad de esta receta es que las almendras molidas reemplazan a la harina tradicional como uno de los principales componentes secos de la masa, mientras que las nueces picadas aportan textura y un sabor característico.

Los huevos ayudan a unir todos los ingredientes y contribuyen a darle estructura al budín durante la cocción. Además, la receta no necesita azúcar común. En su lugar se utiliza un endulzante natural apto para cocinar.

Una opción ideal para acompañar el mate o el café.

Por lo tanto, para esta preparación serán necesarios los siguientes productos:

3 huevos

100 g de nueces picadas

150 g de almendras molidas

80 g de endulzante natural apto para cocción

60 ml de aceite neutro o aceite de coco

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: ralladura de limón, naranja o una pizca de canela para realzar el sabor

El paso a paso para hacer este budín de nueces y almendras

Batir los huevos: colocar los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos durante unos minutos. No es necesario conseguir un batido extremadamente firme, pero sí conviene mezclarlos bien para que las claras y las yemas queden completamente integradas.

colocar los tres huevos en un recipiente amplio y batirlos durante unos minutos. No es necesario conseguir un batido extremadamente firme, pero sí conviene mezclarlos bien para que las claras y las yemas queden completamente integradas. Incorporar el endulzante: agregar los 80 gramos de endulzante natural apto para cocción y continuar mezclando. Es importante tener en cuenta que no todos los endulzantes tienen el mismo poder endulzante ni pesan lo mismo que el azúcar, por lo que la referencia de cantidad debe adaptarse al producto específico utilizado.

agregar los 80 gramos de endulzante natural apto para cocción y continuar mezclando. Es importante tener en cuenta que no todos los endulzantes tienen el mismo poder endulzante ni pesan lo mismo que el azúcar, por lo que la referencia de cantidad debe adaptarse al producto específico utilizado. Añadir el aceite y la vainilla: incorporar los 60 mililitros de aceite neutro o de aceite de coco. Luego agregar una cucharadita de esencia de vainilla y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

incorporar los 60 mililitros de aceite neutro o de aceite de coco. Luego agregar una cucharadita de esencia de vainilla y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Sumar las almendras molidas: agregar de a poco los 150 gramos de almendras molidas. Mezclar suavemente para que se integren con la preparación líquida. En este punto la masa comenzará a adquirir una consistencia más espesa.

agregar de a poco los 150 gramos de almendras molidas. Mezclar suavemente para que se integren con la preparación líquida. En este punto la masa comenzará a adquirir una consistencia más espesa. Incorporar el polvo de hornear: añadir una cucharadita de polvo de hornear y distribuirla bien por toda la mezcla. Conviene evitar que quede concentrada en un solo sector, ya que debe repartirse de manera uniforme para favorecer una cocción pareja.

Este budín de prepara muy fácil y con ingredientes simples.