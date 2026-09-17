Este truco permite replicar en casa los clásicos sanguchitos de miga , logrando una textura y sabor idénticos a los de panadería.

Cómo hacer sanguchitos de miga caseros, iguales a los de la panadería: hay que anotar este truco

El sándwich de miga es un clásico en la mesa de los argentinos. Una delicia que se suele compartir en las fiestas, eventos sociales o simplemente en la intimidad de casa . ¿Es posible hacer sanguchitos de miga caseros y que queden iguales a los que se pueden comprar en la panadería ? Claro que sí. La clave pasa por tomar nota de este truco .

En nuestro país, el origen de los sándwiches de miga se remonta a principios del siglo XX. En la historia, se mencionan dos probables vertientes que dieron lugar al nacimiento de los sándwiches de miga : la italiana y la inglesa.

El truco para preparar sanguchitos de miga caseros y que queden iguales a los que se pueden adquirir en la panadería consiste en aplicar los siguientes pasos:

El sándwich de miga es un clásico en la mesa de los argentinos.

Antes de cortar el pan, tener en cuenta que este debe estar totalmente frío y sin corteza, para así lograr obtener rebanadas finas y parejas

El relleno que se elija deberá estar bien escurrido para así evitar que el exceso de líquido arruine la textura del sándwich .

. Untar las rebanadas del pan con una mezcla de mayonesa y un chorrito de leche: a la hora de preparar un sanguchito de miga, este truco contribuye a mantener la humedad del pan y a evitar que se reseque el sándwich una vez armado.

De qué manera elaborar el pan de los sanguchitos de miga: un paso clave

Para elaborar el pan de los sanguchitos de miga de manera casera, se deberán reunir los siguientes ingredientes:

500 gramos de harina 0000.

300 ml de agua tibia.

20 gramos de levadura fresca.

30 gramos de azúcar.

10 gramos de leche en polvo.

10 gramos de sal.

50 gramos de manteca.

Un huevo.

Luego, se deberá cumplimentar esta guía paso a paso:

Activar la levadura con agua tibia y azúcar durante 10 minutos.

Acto seguido, mezclarla con la harina, la sal y la leche en polvo.

Añadir el huevo y la manteca derretida y amasar hasta obtener una masa lisa.

Dejar levar una hora, colocar en un molde, y dejar volver a levar por 30 minutos y hornear a 180 °C durante unos 45 minutos.

Una vez listo, el pan debe enfriarse por completo antes de retirar la corteza y cortarlo en fetas finas.

Acto seguido, se pueden agregar los rellenos elegidos, presionar suavemente cada sándwich y dejarlo reposar en la heladera durante unos 30 minutos antes de cortarlo.

Para preparar sanguchitos de miga caseros y que queden iguales a los que se pueden adquirir en la panadería hay que aplicar determinados trucos. Sebastián Fariña Petersen

La mejor manera de conservar los sanguchitos de miga caseros en la heladera

Los sándwiches de miga pueden conservarse entre dos y tres días en la heladera. La clave para que se mantengan frescos es que se respeten determinadas condiciones básicas.

A la hora de guardar los sándwiches de miga en la heladera, se deberá envolverlos por completo con un repasador limpio y ligeramente húmedo, o bien con papel de cocina humedecido. Esta técnica permite mantener la humedad necesaria para que el pan no se seque sin llegar a empaparlo.

Luego de haberlos envueltos, se debe colocar a los sándwiches de miga dentro de un recipiente hermético o en una fuente cubierta, de modo que queden protegidos del aire frío directo de la heladera. El contacto constante con el aire es lo que acelera el endurecimiento de la miga y la pérdida de frescura.

Otro dato importante es que la heladera funcione cerca de los 5 °C, un rango adecuado para reducir riesgos sin afectar el producto. Guardarlos en la parte más fría, lejos de la puerta, ayuda a mantener una temperatura más estable. Asimismo, es conveniente colocar una lámina de papel de aluminio o film transparente entre cada sándwich, lo que evita que se peguen entre sí y facilita su manipulación sin que se rompan.