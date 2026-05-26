Vecinos descontrolados por un sándwich gigante de matambre a la pizza: las insólitas imágenes

Buscaba romper el récord del más largo del mundo pero generó un caos. Los asistentes se cansaron de esperar y robaron la comida.

El sándwich de "matambre a la pizza más largo del mundo" derivó en corridas, empujones y vecinos derribando vallas.

En el marco de los festejos del 25 de mayo y para celebrar los 25 años de una histórica parrilla de Avellaneda , provincia de Buenos Aires, se realizó un gigante sándwich de matambre a la pizza, pero todo terminó en descontrol.

El evento, que buscaba romper el récord del más largo del mundo con el sándwich 750 metros de largo , terminó en un caos luego de que el público derribara las vallas para robar un poco de comida cuando aún estaba siendo preparado.

Este matambre a la pizza fue llevado a cabo por la legendaria parrilla " El Tano " y la preparación prometía ser la fiesta del siglo. La colosal estructura buscaba unir el comercio con las inmediaciones del Parque Domínico, por la expectativa entre los vecinos era total.

Sin embargo, la jornada terminó convertida en una zona de guerra cuando la paciencia de los presentes llegó a su límite. La convocatoria oficial estaba pautada para las 11 de la mañana. Sin embargo, con el correr de las horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de quejas y reportes de los asistentes.

Por un sandwich gigante

Según relataron usuarios en redes sociales, la actividad comenzó mucho más tarde de lo previsto y durante horas el público esperó sin recibir explicaciones claras.

“Recién a la una empezaron a cortar el pan”, escribió una usuaria en X. Con el correr de las horas, la tensión aumentó y parte del público derribó las vallas instaladas alrededor de las mesas. En los videos viralizados se observa cómo decenas de personas avanzan sobre el sándwich y toman varias porciones en medio de empujones y corridas.

El comunicado de la parrilla que organizó el evento del sándwich más largo del mundo

Tras el violento y descontrolado episodio ocurrido este lunes, desde Parrilla El Tano publicaron un mensaje en redes sociales para lamentar lo ocurrido y agradecer a quienes participaron de manera ordenada.

"Durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía", señalaron desde el comercio. Sin embargo, agregaron que el final del evento dejó "un sabor amargo".

Según explicaron, “muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada”.

matambre a la pizza Avellaneda

Los gastronómicos denunciaron que los desmanes no se limitaron a la comida. "Hubo personas que se llevaron cosas que formaban parte de la organización", revelaron.

"Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila", afirmaron.

Hicieron un alfajor de 4 metros de diámetro y más de 1.200 kilos

El mes pasado, la localidad chubutense de Lago Puelo vivió una Semana Santa a puro dulce. Durante el 3 y el 4 de abril, la plaza central de la villa cordillerana de Chubut fue el epicentro del Festival del Alfajor Patagónico, en su tercera edición, con entrada libre y gratuita para todos los presentes.

Alfajor gigante en la Patagonia - lago puelo - corte

El evento convocó a más de 50 productores y emprendedores alfajoreros llegados de distintos puntos del país, que ofrecieron sus productos durante las dos jornadas. Y según informaron desde la organización, la gran mayoría de los expositores agotó su stock antes de que cerrara el festival.