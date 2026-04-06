En la Patagonia hicieron un alfajor de 4 metros de diámetro y más de 1.200 kilos

Un festival en Lago Puelo reunió a más de 50 productores. Premiaron a los mejores y presentaron la gran estrella en la plaza central. De qué gusto era.

El alfajor récord fue la atracción del cierre de los dos días de festival en Lago Puelo.

La localidad chubutense de Lago Puelo vivió una Semana Santa a puro dulce. Durante el 3 y el 4 de abril , la plaza central de la villa cordillerana de Chubut fue el epicentro del Festival del Alfajor Patagónico , en su tercera edición, con entrada libre y gratuita para todos los presentes.

El evento convocó a más de 50 productores y emprendedores alfajoreros llegados de distintos puntos del país, que ofrecieron sus productos durante las dos jornadas. Y según informaron desde la organización, la gran mayoría de los expositores agotó su stock antes de que cerrara el festival.

El cierre de la segunda jornada tuvo un momento central: el traslado y corte del alfajor más grande de la Patagonia . La pieza fue elaborada por una conocida panadería local con un equipo de siete personas que trabajó de manera exclusiva durante más de una semana previa al evento. El resultado fue contundente: 1.290 kilos de peso y cuatro metros de diámetro.

Gustos, ingredientes y cantidades

Para llegar a esas dimensiones se utilizaron cerca de 500 kilos de tapas, 400 de dulce de leche, 200 de frutos del bosque y más de 100 de chocolate. El relleno combinó chocolate, dulce de frambuesa, dulce de leche y mousse de chocolate.

Patricia Manildo, de Delicias del Lago, había anticipado la magnitud del desafío antes del festival: "Esta es la tercera vez que se va a elaborar el alfajor, pero superando muchísimo el rango de kilos. El año pasado estuvimos en los 300 kilos y ahora los vamos a pasar ampliamente". Y también había dejado en claro el objetivo detrás del esfuerzo: "La idea es poner a Lago Puelo en boca de todo el país".

Alfajor gigante en la Patagonia - lago puelo - corte El alfajor de más de 1.200 kilos fue cortado en la plaza central de Lago Puelo, adelante del público, y las porciones se repartieron gratis.

Una vez cortado frente al público que colmó la plaza, el alfajor fue distribuido de forma gratuita entre los asistentes. El intendente Iván Fernández encabezó el momento junto a los organizadores.

La competencia y los alfajores ganadores

El festival también incluyó un concurso con evaluación a ciegas, en el que participaron emprendimientos de distintas regiones del país.

El jurado estuvo integrado por referentes del sector: la pastelera Any César, la finalista del programa Bake Off Argentina Kalia Manzue y el representante del Campeonato Mundial del Alfajor Juan Soria.

El premio principal al mejor alfajor del festival se lo llevó "Rosa de los Vientos", de una familia productora de Esquel.

En las categorías especiales, el reconocimiento al mejor alfajor de rosa mosqueta fue para "Ajo Negro", de Cipolletti; el de la categoría murra quedó en manos de "Sabores Salvajes", de Lago Puelo; y el galardón al mejor alfajor de autor se lo llevó "La Rada", de Rada Tilly.

Mucho más que alfajores

La propuesta del festival excedió lo gastronómico. A lo largo de las dos jornadas hubo feria de artesanos, puestos de productores locales y espectáculos artísticos en el escenario principal.

La grilla musical incluyó a la conocida banda de cumbia Mala Fama, liderada por Hernán Coronel, y a Campedrinos, que se presentó luego de su paso reciente por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Alfajor gigante en la Patagonia - lago puelo - 1200x678 El festival del alfajor de Lago Puelo tuvo una tercera edición multitudinaria en Semana Santa.

El evento se realizó en el arranque del fin de semana largo de Semana Santa, que registró un alto nivel de ocupación turística en Lago Puelo y la Comarca Andina en general, según consignaron medios locales.

Las actividades continuaron en los días siguientes con elaboración de comidas típicas, presentaciones culturales y actos conmemorativos dentro de una agenda extendida para vecinos y turistas.

Desde el municipio señalaron que el festival —declarado de interés por la Legislatura chubutense y organizado desde el área de Turismo y Producción local— forma parte de una estrategia para fortalecer el perfil turístico y productivo de la localidad. Por eso, anticiparon que este tipo de eventos tendrán continuidad a lo largo del año.