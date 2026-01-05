Susto en Lago Puelo: un kayakista volcó tras una maniobra de un helicóptero hidrante en plena emergencia

El operativo quedó envuelto en una escena de riesgo cuando el hombre sufrió un incidente por quedarse mirando el trabajo de los brigadistas.

Un video que se viralizó en las últimas horas dejó al descubierto una riesgosa situación en Lago Puelo , donde un helicóptero hidrante descendió a escasos metros de una playa para cargar agua en el marco de un operativo contra incendios forestales . La maniobra generó pánico entre bañistas y terminó con un hombre volcado de su kayak tras quedar expuesto a las fuertes ráfagas y olas provocadas por la aeronave.

La secuencia permite observar no solo el impacto que puede tener una operación aérea de este tipo en un sector recreativo, sino también la imprudencia individual que agravó el episodio. Mientras familias y turistas disfrutaban del lago, la llegada repentina del helicóptero transformó la calma en caos: personas corrieron para resguardarse y el estruendo de las hélices dominó la escena.

En medio de la confusión, un detalle encendió la polémica. Un hombre que se encontraba remando en kayak decidió girar su cuerpo para observar de cerca al helicóptero, sin tomar distancia ni buscar resguardo. Esa decisión resultó clave: las olas generadas por la fuerza de las hélices desestabilizaron la embarcación y, en cuestión de segundos, el kayak volcó.

El hombre cayó al agua y sufrió golpes, convirtiéndose en la víctima más visible de un episodio que, según coincidieron testigos, pudo haber terminado en una tragedia mayor. Todo quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y generó una ola de comentarios críticos.

Helicoptero Lago Puelo Manejo del Fuego

Indignación y debate en redes sociales

“Fue un momento de caos totalmente evitable”, señalaron algunos de los presentes. Otros apuntaron tanto a la elección del sector para realizar la carga de agua como al comportamiento de quienes permanecieron en el lago pese al evidente riesgo. “El lago es enorme, podrían haber cargado en otro lugar”, reclamaron varios usuarios, mientras que otros remarcaron que ante la presencia de un helicóptero hidrante la prioridad debe ser despejar el área.

Las imágenes muestran con crudeza cómo una combinación de curiosidad, falta de previsión y subestimación del peligro puede derivar en consecuencias graves, no solo para quien adopta una conducta imprudente, sino también para terceros.

El rol clave del Manejo del Fuego y el valor del tiempo

Desde el ámbito operativo remarcaron un punto central que muchas veces pasa desapercibido: los helicópteros hidrantes no realizan estas maniobras por exhibición ni por comodidad, sino porque están abocados a combatir incendios forestales, donde cada minuto cuenta. El trabajo del Plan Nacional de Manejo del Fuego depende de la rapidez en la carga y descarga de agua para evitar que un foco ígneo se expanda y ponga en riesgo vidas, viviendas y recursos naturales.

Cualquier demora innecesaria, ya sea por interferencias en el área de carga o por la presencia de personas que no respetan las distancias de seguridad, puede afectar directamente la eficacia del operativo. En ese contexto, la conducta del kayakista fue señalada como especialmente imprudente, ya que obligó a extremar cuidados en una maniobra que ya de por sí implica riesgos.

Por el episodio ocurrido en Lago Puelo recordaron que, ante la presencia de medios aéreos del Manejo del Fuego, es fundamental despejar el área, seguir indicaciones y evitar acercamientos innecesarios.