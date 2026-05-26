El presidente de La Rural habló sobre su empleada doméstica y generó polémica: "Índice Elsa"

El empresario habló sobre la difícil tarea de llegar a fin de mes y se refirió a una particular situación con la empleada doméstica de su hogar.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina habló sobre el "Índice Elsa" para referirse a la situación económica.

Las declaraciones que dio el presidente de la Sociedad Rural , Nicolás Pino, generó una gran polémica y tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, cuando contó una situación particular que vive con una empleada doméstica.

Hablando sobre los sueldos y no llegar a fin de mes, Pino relató: "Nosotros en mi casa tenemos una señora que se llama Elsa, que trabaja con mi familia. Entonces, le decimos el índice Elsa. Cuando Elsa, el veinte del mes te llama y te dice: 'Nicolás, necesito un adelanto', es que no le está alcanzando".

"¿Elsa está llegando al 20?", preguntó Cristina Pérez. "Llegó al 22 este mes", comentó Pino. "Bueno, aumentale el sueldo ", lanzó la periodista y el intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales.

Al contar esta situación con una empleada doméstica de su hogar en vivo en LN+, generó un momento de tensión con Cristina Pérez al hablar sobre el "Índice Elsa".

"Es importante que busquen la forma de que a la gente le empiece a rendir más la plata en el bolsillo", dijo la autoridad máxima de la Sociedad Rural con una suave crítica a las políticas económicas del gobierno.

'El índice Elsa'- el presidente de la Sociedad Rural habló de su empleada doméstica y la situación económica

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026

En mayo 2026, el sueldo mínimo de una empleada doméstica -personal de tareas generales- es de $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales con retiro. Para quienes trabajan sin retiro, la hora se paga $3.805,10 y el mensual asciende a $481.109,55.

El monto final dependerá de la categoría, el tipo de jornada y modalidad de trabajo, pero el acuerdo establece un marco común con parámetros definidos para todo el sector.

La desafortunada frase del "Índice Elsa" se dio en medio de la interna política que atraviesa la entidad ruralista, donde Pino mantiene diferencias con el vicepresidente Marcos Pereda, de cara a las próximas elecciones de la organización.

El 9 de septiembre son las elecciones, donde se definirá la nueva conducción entre el actual presidente, Nicolás Pino, y el vicepresidente Marcos Pereda.

"El futuro es sin carne": la fuerte polémica que salpicó a la Sociedad Rural

Las declaraciones de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina(SRA), Marcos Pereda, generó polémica con repercusiones en distintas sectores del país. Y tras ello, tuvo que salir a dar explicaciones.

"Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne", afirmó la hija de Pereda, quien es diseñadora vinculada con la moda y tiene un importante foco en la sustentabilidad del ambiente.

La joven fue entrevistada para Ángeles y Demonios por Angie Landaburu. En un momento de la charla. la joven habló de su familia y aseguró que "Mi papá viene de familias y generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto".

carne la rural

Ante esto, la joven destacó que "gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que es vegetariana, y algunos de mis hermanos también".

Ante la polémica que desataron estas declaraciones, Pereda tuvo que pronunciarse en las redes sociales, ya que la frase de su hija revolucionaron la interna de la institución. "Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", aclaró.