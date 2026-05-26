La sorprendente declaración de Javier Milei tras las críticas del arzobispo por "terrorismo"

Durante su homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva dejó definiciones sobre la situación social y política del país.

El presidente Javier Milei estuvo habló este martes sobre las críticas que realizó el arzobispo José Ignacio García Cuerva en el Tedeum este lunes, quien cuestionó duramente el "terrorismo" en las redes.

Según consideró, su opinión es "absolutamente válida" pero considero que es "exagerado" hablar sobre 'terrorismo' en redes sociales.

"No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, dijo en su entrevista con Eduardo Feimann. Y agregó: "Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación".

Aún así, al ser consultado sobre la frase del líder religioso para referirse a la violencia en redes sociales, indicó: "No me parece que personas en Twitter, diciendo lo que piensan, sea terrorismo. Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror".

Y sumó: "Me parece que la palabra es un poco fuerte, exagerado para, digamos, una persona que de repente está tecleando y está dando su opinión y que además es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración frente a una realidad que puede que no le guste".

Javier Milei respondió a las críticas de Jorge García Cuerva en el Tedeum por el 25 de mayo

"Argentina tiene una lógica bastante destructiva"

Según sostuvo el mandatario, rechazó que el arzobispo actúe como un adversario político, ante la comparación con la relación que el kirchnerismo mantuvo con Jorge Bergoglio antes de su papado.

"Lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, dijo. Asimismo, explicó que la discusión pública actual enfrenta a quienes impulsan cambios profundos con sectores que resisten esas transformaciones.

"Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio”, señaló.

arzobispo garcía cuerva

"Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es sólo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resisitir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien de status quo", sumó en su explicación.

El duro mensaje de García Cuerva en el tedeum: "Basta de arengar la división y la polarización"

El tradicional Tedeum por el Día de la Patria volvió a reunir al Gobierno nacional y a la Iglesia en una ceremonia cargada de contenido político. La participación del presidente Javier Milei se dio en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, ausencias relevantes y un mensaje religioso centrado en el diálogo, la esperanza y la unidad.

Durante su homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva dejó definiciones sobre la situación social y política del país. Durante su mensaje, sostuvo que “hay hermanos que hoy se sienten paralizados en su esperanza” y planteó la necesidad de reconstruir vínculos en una sociedad atravesada por la incertidumbre.

En otro tramo de su intervención, García Cuerva afirmó que “nadie es descartable, nadie es desechable”. En esa línea, mencionó a los adultos mayores, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes atravesados por la droga y los trabajadores informatizados.