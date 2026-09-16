Waffles receta sencilla en licuadora con solo 5 minutos: la preparación práctica y rápida
Esta receta de cocina sirve para un desayuno, merienda o utilizar como base para hacer un postre. Cómo hacerla, paso a paso.
Sencilla y versátil, esta receta de waffles permite resolver de forma rápida un desayuno, una merienda o incluso un postre casero. Su exterior dorado y ligeramente crocante, combinado con un interior tierno y aireado, los convierte en una preparación ideal para acompañar con frutas, miel, dulce de leche, crema, chocolate o azúcar impalpable.
Una de las ventajas de esta preparación es que la mezcla puede prepararse rápidamente con una licuadora, lo que permite integrar los ingredientes de manera uniforme y obtener una preparación sin grumos. Luego, la cocción se realiza en una wafflera bien caliente.
Los ingredientes para la receta más fácil de waffles
Para esta preparación, serán necesarios estos productos:
- 250 gr de harina.
- 12 gr de polvo de hornear.
- 50 gr de azúcar.
- 1/2 cucharadita sal.
- 300 ml de leche.
- 1 cucharadita de esencia vainilla.
- 120 gr de mantequilla derretida.
- 2 huevos.
- Aceite en spray.
Cómo hacer waffles en casa, paso a paso
Preparar estos waffles es una tarea rápida y fácil, pero requiere respetar algunos detalles para conseguir un buen resultado. El procedimiento es el siguiente:
- Derretir la mantequilla: colocar la mantequilla en una cacerola pequeña o en un recipiente apto para microondas y derretirla a fuego bajo o en intervalos cortos. No debe hervir. Una vez líquida, dejarla reposar unos minutos para que baje su temperatura.
- Colocar los ingredientes líquidos en la licuadora: verter la leche en el vaso de la licuadora y añadir los huevos, la esencia de vainilla y la mantequilla derretida tibia. Incorporar también el azúcar y la sal. Procesar durante 2 minutos, hasta que los ingredientes queden bien integrados.
- Incorporar la harina y el polvo de hornear: agregar la harina y el polvo de hornear a la licuadora. Lo ideal es hacerlo en dos o tres tandas para facilitar la mezcla y evitar que se formen grumos en el fondo del vaso.
- Volver a licuar: accionar la licuadora en intervalos breves, hasta formar una pasta lisa y uniforme. Cuando la harina ya esté incorporada, detener el proceso. Un exceso de licuado puede desarrollar demasiado el gluten y dar como resultado waffles más densos o gomosos.
- Revisar la consistencia de la mezcla: la preparación debe quedar más espesa que una mezcla para panqueques, pero lo suficientemente fluida como para distribuirse dentro de la wafflera. Si se observan pequeños grumos, se puede dejar reposar la mezcla y revolverla suavemente con una espátula. No es recomendable agregar harina de manera apresurada, porque la mezcla se espesa durante el descanso.
- Precalentar la wafflera: este paso es fundamental, ya que si la superficie está fría, la mezcla puede pegarse y los waffles se concinarán de manera irregular. La mayoría de las waffleras cuenta con una luz o señal que indica cuándo está lista.
- Rociar la superficie con aceite: una vez caliente la wafflera, aplicar una capa fina de aceite en spray sobre las placas. No hace falta colocar demasiado producto, ya que el exceso puede acumularse en los bordes y generar humo durante la cocción.
- Colocar la mezcla: verter una porción de preparación en el centro de la placa inferior. Es importante no llenarla hasta los bordes, porque la mezcla se expande cuando se cierra la tapa y puede desbordarse.
- Cocinar hasta que estén dorados: cocinar los waffles durante aproximadamente 3 a 6 minutos, aunque el tiempo puede variar según la potencia de la wafflera y el punto de dorado buscado.
- Retirar los waffles: abrir la wafflera y retirar cada pieza con una espátula de silicona o de madera. Evitar los utensilios metálicos, ya que pueden rayar el revestimiento antiadherente.
- Servir y acompañar: servir los waffles tibios con los acompañamientos elegidos. Algunas opciones son frutas frescas, miel, dulce de leche, mermelada, crema batida, salsa de chocolate, yogur o azúcar impalpable. También pueden combinarse con ingredientes salados, siempre que se reduzca o se elimine el azúcar de la receta.
Te puede interesar...
Leé más
Los panqueques más esponjosos con pocos ingredientes: la receta para un desayuno rápido y sabroso
Torta matera de manzana: el secreto para que esté lista en minutos y súper fácil de hacer
Noticias relacionadas