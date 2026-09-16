El Comedor La Mañana receta Waffles receta sencilla en licuadora con solo 5 minutos: la preparación práctica y rápida

Esta receta de cocina sirve para un desayuno, merienda o utilizar como base para hacer un postre. Cómo hacerla, paso a paso. Valeria Ruiz Por Agregar LM Neuquén a







Waffles receta sencilla en licuadora con solo 5 minutos: la preparación práctica y rápida

Sencilla y versátil, esta receta de waffles permite resolver de forma rápida un desayuno, una merienda o incluso un postre casero. Su exterior dorado y ligeramente crocante, combinado con un interior tierno y aireado, los convierte en una preparación ideal para acompañar con frutas, miel, dulce de leche, crema, chocolate o azúcar impalpable.

Una de las ventajas de esta preparación es que la mezcla puede prepararse rápidamente con una licuadora, lo que permite integrar los ingredientes de manera uniforme y obtener una preparación sin grumos. Luego, la cocción se realiza en una wafflera bien caliente.

Los ingredientes para la receta más fácil de waffles Para esta preparación, serán necesarios estos productos: