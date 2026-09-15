Este cóctel famoso a nivel mundial esconde una receta singular . ¿Cómo preparar un mojito riquísimo?

Receta de mojito cubano tradicional: el secreto de los barmans para que quede ultra refrescante

La especialista Paulina Cocina subraya con acierto que el mojito es un cóctel muy famoso a nivel mundial . Se trata de una bebida muy popular en la coctelería, que presenta numerosas versiones. ¿Cómo preparar un mojito riquísimo mediante una receta singular?

La historia cuenta que el mojito surgió en el siglo XVII. Su primera versión fue preparada por un pirata y estaba compuesta por aguardiente, azúcar, lima, menta y otras hierbas. “Después de esto, se hizo conocida como una bebida con ‘un poco de mojo‘, por los trozos añadidos de lima. Y de forma coloquial le quedó el nombre de mojito ”, comenta Paulina Cocina.

Para preparar un vaso de mojito riquísimo, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes :

El mojito es una bebida muy popular en la coctelería, que presenta numerosas versiones.

40 ml. de ron blanco.

Una lima exprimida, unos 30 ml. de jugo.

6 hojas de hierbabuena o menta.

2 cucharaditas de azúcar.

Hielo picado.

Soda o agua con gas.

Para contar con el hielo picado, simplemente hay que poner los cubitos de hielo dentro de una bolsa de plástico resistente y, con mucha fuerza, darles golpes contra el suelo.

Paulina Cocina señala que, antes de empezar a hacer el cóctel, se puede pasar un trozo de lima por el borde del vaso, también se pueden cortar unas hojas de hierbabuena con la mano y pasarlas por el borde.

Además, consigna que, para conseguir un corte de lima perfecto para la decoración, se puede aplastar la lima haciendola rodar con la mano contra la mesa, para ablandar.

Después, se corta de extremo a extremo y se divide una de las mitades en dos cortándola por el medio, y una vez más, consiguiendo 8 gajos perfectos de una sola lima. Luego solamente queda hacerle un corte en el centro y colocarla en el borde del vaso.

La guía paso a paso para lograr un mojito delicioso

Para lograr un mojito delicioso, se deberá apuntar la siguiente guía paso a paso:

Cortar la lima por la mitad y exprimirla en un vaso.

Añadir el azúcar y remover.

Agregar la hierbabuena o menta, y con un mortero o el dorso de una cuchara machacar un poco, para que suelten su aceite esencial. No hay que triturar las hojas, solo machacarlas un poco, sin romperlas.

Agregar el hielo picado hasta la mitad del vaso.

Añadir la soda, hasta llenar aproximadamente el vaso.

Incorporar el ron. Se puede regular la cantidad según el gusto de quien va a beber el mojito , poniendo un poco más o un poco menos de la medida aconsejada. Mezclar bien.

, poniendo un poco más o un poco menos de la medida aconsejada. Mezclar bien. Decorar con una hojita de menta y servir.

Paulina Cocina señala que, antes de empezar a hacer el cóctel, se puede pasar un trozo de lima por el borde del vaso.

Los secretos clave a la hora de preparar un mojito