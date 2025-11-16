Recetas: tres cócteles sin alcohol para refrescar los días de calor

Te compartimos tres recetas para preparar cócteles sin alcohol, frescos y deliciosos para combatir el calor con mucha onda.

Todavía no empezó el verano, pero el calor ya se instaló en buena parte del país. Las primeras olas de altas temperaturas trajeron de vuelta un ritual inevitable: buscar algo fresco, rico y liviano para tomar. Y ahí es donde los cócteles sin alcohol cobran protagonismo.

Lejos de ser un “plan B” para quien tiene que manejar o madrugar, la coctelería zero proof ganó lugar en barras y casas por igual. Hoy ofrece combinaciones creativas, ingredientes naturales y tragos que no resignan sabor. En estos días previos al verano, cuando el cuerpo pide alivio pero el clima todavía no se estabiliza, nada mejor que preparar algo fresco, aromático y sin resaca.

A continuación, tres recetas ideales para estos días: fáciles, equilibradas, llenas de color y perfectas para recibir invitados, acompañar una comida ligera o simplemente refrescar la tarde. Al final, encontrarás una receta fundamental: el almíbar base , esa preparación que siempre conviene tener en la heladera para resolver tragos en dos minutos.

spritz Spritz cítrico con jengibre.

1. Spritz cítrico con jengibre: fresco, burbujeante y con un toque especiado

El spritz sin alcohol se volvió un clásico en las tardes calurosas. Esta versión combina cítricos, jengibre y burbujas para lograr un trago con aroma intenso y gusto fresco, ideal para quienes buscan algo liviano pero con personalidad.

Ingredientes:

120 ml de agua tónica o soda

80 ml de jugo de naranja exprimido

40 ml de jugo de pomelo rosado

20 ml de almíbar simple

3 rodajas finas de jengibre fresco

Hielo

Rodajas de pomelo y menta para decorar

Preparación:

En un copón con abundante hielo, colocá el jengibre, los jugos y el almíbar. Mezclá suavemente y completá con tónica o soda bien fría. Decorá con menta y una rodaja de pomelo. Tiene un equilibrio impecable entre dulzor, acidez y un amargor amable que recuerda a los aperitivos clásicos, pero sin graduación alcohólica.

39029 Mojito sin alcohol, fácil de hacer.

2. Mojito sin alcohol con pepino y limón: verde, refrescante y súper hidratante

El mojito virgen suele ser el comodín de cualquier carta, pero esta versión suma pepino, que aporta un perfil vegetal perfecto para el calor. Es liviano, aromático y funciona igual de bien a la tarde, en una picada o en un almuerzo liviano.

Ingredientes:

6–8 hojas de menta

3 rodajas finas de pepino

30 ml de jugo de limón

20 ml de almíbar simple

120 ml de soda

Hielo

Rodajas extra de pepino para decorar

Preparación:

En un vaso largo, colocá la menta y el pepino. Presioná suavemente para liberar aromas sin romper del todo las hojas. Agregá el jugo de limón, el almíbar y hielo hasta arriba. Completá con soda y decorá con pepino y menta. Es un trago limpio, fresco y ultra hidratante, ideal para las tardes que arrancan a 30 grados y no aflojan.

piña colada Ananá, coco y lima, un trago super refrescante.

3. Trago tropical de ananá, coco y lima: una escapada mental sin moverte de casa

Para quienes prefieren los tragos frutales y cremosos, esta mezcla tropical es un golazo. No es pesada ni empalagosa: tiene acidez justa, perfume de lima y la textura suave del coco. Perfecta para una reunión en el patio o para cerrar el día.

Ingredientes:

150 g de ananá fresco (o 100 ml de jugo)

40 ml de crema de coco

20 ml de jugo de lima

40 ml de agua o hielo triturado

Hielo

Coco rallado o ananá para decorar

Preparación:

Procesá en licuadora el ananá, la crema de coco, la lima y el agua. Serví en un vaso alto con hielo y decorá a gusto. Si querés un resultado más ligero, reemplazá la crema de coco por leche de coco y agregá un chorrito de soda. Es un trago que te hace sentir de vacaciones aun cuando todavía falta para arrancar la temporada.

BONUS: Almíbar base para coctelería (la receta que te salva siempre)

El almíbar simple es el insumo más básico y útil de cualquier barra, incluso de una barra casera. Se prepara en cinco minutos con dos ingredientes y te permite ajustar dulzor, textura y equilibrio en cualquier cóctel sin alcohol. Conviene hacerlo en pequeños frascos y guardarlo en la heladera: dura entre una y dos semanas.

Ingredientes:

1 taza de azúcar

1 taza de agua

(La proporción siempre es 1:1)

Preparación:

Colocá el agua y el azúcar en una cacerolita.

Llevá a fuego medio y mezclá hasta que el azúcar se disuelva por completo. No hace falta que hierva: apenas se vuelva transparente, ya está listo.

Apagá el fuego y dejá enfriar.

Guardá en un frasco o botella limpia y refrigerá.

Variantes útiles

Almíbar de jengibre: agregá rodajas de jengibre fresco y retiralas al enfriar.

Almíbar de hierbas: infusioná romero, menta o albahaca.

Almíbar cítrico: sumá tiras de cáscara de limón, naranja o pomelo.

Estas variantes transforman un cóctel simple en algo mucho más interesante, sin complicarse en la cocina.