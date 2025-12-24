Cóctel navideño para sorprender: muy fácil de preparar y tiene un efecto de árbol nevado en el vaso

Te contamos cómo elaborar un cóctel navideño con un efecto de árbol nevado en el vaso. Con o sin alcohol, es fácil de preparar. Tomá nota…

Cóctel navideño para sorprender: es muy fácil de preparar y tiene un efecto de árbol nevado en el vaso

En la antesala de las Fiestas , el tópico sobre los platillos y las bebidas que se degustarán tanto la Nochebuena así como en la antesala de Año Nuevo ocupa un tiempo de intercambio de ideas y, por qué no, de alguna que otra discusión entre los familiares y/o los amigos. Aquí te contamos cómo preparar un cóctel navideño con un efecto de árbol nevado en el vaso. Con o sin alcohol , es fácil de preparar.

La presencia del árbol navideño en cada uno de los hogares es una costumbre muy arraigada entre los argentinos. Cabe recordar que esta tradición tuvo su origen en Alemania y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, extendiéndose posteriormente a otros países europeos. ¿Y si también el arbolito diera el presente en un cóctel especialmente diseñado para el momento del brindis?

Para preparar un cóctel navideño con efecto de árbol nevado en el vaso, primeramente debemos recurrir a los siguientes ingredientes:

1 ramita de romero.

1 cucharadita de pimienta rosa.

Versión con alcohol (estilo gin tonic):

Base helada con romero y pimienta rosa.

40 ml de ginebra.

200 ml de tónica muy fría.

Versión sin alcohol (floral y suave):

Base helada con romero y pimienta rosa.

40 ml de sirope de flor de saúco.

200 ml de tónica muy fría.

Luego, debemos apuntar la siguiente guía paso a paso para elaborar el cóctel nevado navideño:

Como primer paso, se colocan la ramita de romero y la cucharadita de pimienta rosa en un vaso con un poquito de agua y se llevan al congelador. Al solidificarse, ambos ingredientes forman un adorno aromático que se integra con la bebida sin inconvenientes. Así, el romero funge de arbolito navideño y la pimienta rosa aporta color. Aclaración: no es necesario comerlos, simplemente acompañan y perfuman el cóctel.

Luego, hay que añadirle el líquido. Al verter el agua tónica, las burbujas se pegan a las agujas del romero y forman una pátina blanquecina, muy fina, que evoca a la nieve recién caída sobre las ramas de un pino en invierno. Así, nuestro cóctel se transforma en un pequeño paisaje navideño, perfecto para abrir una cena especial o acompañar un brindis.

Si uno respeta las combinaciones, que incluyen una bebida transparente o ligeramente teñida y con burbujas -para que así el efecto nevado siempre se logre-, es posible recurrir a otras bebidas con alcohol o sin alcohol para crear nuevas versiones de este cóctel navideño:

AA1SdHGq El romero funge de arbolito navideño y la pimienta rosa aporta color.

Con alcohol:

Vodka + tónica, para un sabor más limpio.

Cava + un toque de tónica, para un aperitivo festivo.

Ginebra perfumada + tónica, con notas de naranja o mandarina muy navideñas.

Prosecco + tónica + un chorrito de sirope de flor de saúco, para un “winter spritz” suave y aromático.

Sin alcohol: