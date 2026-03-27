Esta versión del clásico de la coctelería ofrece una alternativa fresca, colorida y aromática. Además, no lleva azúcar. ¿Cómo hacer este gin tonic perfecto?

Gin tonic frutal: el secreto que compartió Paulina Cocina para que salga perfecto

Clásico eterno de bares, el gin tonic también puede reinventarse en clave frutal para ofrecer una experiencia fresca y aromática . Esta variante fue presentada por la influencer culinaria Paulina Cocina . “Si buscás tragos con frutas que además sean sin azúcar, esta es tu opción ganadora . Además, podés hacer la versión sin alcohol sólo con agua tónica y/o soda”, afirmó.

El gin tonic se originó en el siglo XIX, cuando los oficiales británicos en la India mezclaban quinina (proveniente de un árbol) con agua para prevenir la malaria. La quinina era muy amarga y poco agradable al paladar, por lo que la mezcla se endulzó con azúcar y se le agregó gin para hacerla más pasable. Con el tiempo, evolucionó desde un remedio medicinal hasta un símbolo de ocio y sofisticación. En el siglo XX, con la expansión global de marcas de gin y tónicas premium, el gin tonic se consolidó como una alternativa versátil dentro de la coctelería .

Para hacer esta versión de Paulina Cocina , serán necesarios los siguientes ingredientes :

50 ml de gin

Tónica bien fría

Frutas (puede ser naranja, frutos rojos o pomelo)

1 medida de almíbar simple

Hielo

Hierbas aromáticas (romero o menta)

Paulina-Cocina-drinks La versión frutal de Paulina Cocina se presenta como una opción fresca y colorida.

Paso a paso, cómo preparar el gin tonic frutal de Paulina Cocina

Según Paulina Cocina, la clave de la preparación está en equilibrar lo dulce, lo amargo y lo cítrico, además de cuidar la temperatura de todos los ingredientes. Hacer este cóctel consiste en los siguientes pasos:

Preparar el almíbar: hacer un almíbar simple calentando partes iguales de agua y azúcar hasta que se disuelvan y dejarlo enfriar. El almíbar equilibrará la amargura de la tónica y realzará las notas frutales. Se puede ajustar la cantidad si se prefiere menos dulce.

hacer un almíbar simple calentando partes iguales de agua y azúcar hasta que se disuelvan y dejarlo enfriar. El almíbar equilibrará la amargura de la tónica y realzará las notas frutales. Se puede ajustar la cantidad si se prefiere menos dulce. Cortar las frutas: en una copa o vaso grande, agregar las frutas elegidas bien lavadas y cortadas. Se puede optar entre naranja, frutos rojos o pomelo, según el perfil que se quiera. La naranja aporta notas dulces y cáscara aromática; los frutos rojos dan acidez y color intenso; el pomelo aporta amargor cítrico y frescura.

en una copa o vaso grande, agregar las frutas elegidas bien lavadas y cortadas. Se puede optar entre naranja, frutos rojos o pomelo, según el perfil que se quiera. La naranja aporta notas dulces y cáscara aromática; los frutos rojos dan acidez y color intenso; el pomelo aporta amargor cítrico y frescura. Sumar el gin y el almíbar: a la fruta, añadir el almíbar y los 50 ml de gin. Al verter el gin sobre la superficie fría, se preservan mejor sus aromas volátiles. Si se usaron frutos rojos machacados, el gin ayudará a macerar la fruta y extraer sus sabores.

a la fruta, añadir el almíbar y los 50 ml de gin. Al verter el gin sobre la superficie fría, se preservan mejor sus aromas volátiles. Si se usaron frutos rojos machacados, el gin ayudará a macerar la fruta y extraer sus sabores. Añadir la tónica: verter la tónica bien fría con suavidad para conservar el gas. La proporción clásica es ajustar al gusto, pero una regla práctica es mantener una parte de gin por 2 o 3 partes de tónica, dependiendo de la intensidad deseada.

gin2 El gin tonic puede servirse tanto en copa como en vaso largo.

Mezcla ligera: con una cucharilla larga, revolver suavemente una sola vez para integrar el almíbar y el gin con la tónica sin romper las burbujas. Evita agitar demasiado: la efervescencia es clave en el gin tonic.

con una cucharilla larga, revolver suavemente una sola vez para integrar el almíbar y el gin con la tónica sin romper las burbujas. Evita agitar demasiado: la efervescencia es clave en el gin tonic. Mucho hielo: completar con hielo, preferiblemente cubos grandes que se derriten más lentamente, llenando la copa casi hasta el borde. Esto mantiene la bebida fría sin diluirla prematuramente.

completar con hielo, preferiblemente cubos grandes que se derriten más lentamente, llenando la copa casi hasta el borde. Esto mantiene la bebida fría sin diluirla prematuramente. Detalle aromático: incorporar una rama de romero o unas hojas de menta fresca según el perfil buscado. Frotar ligeramente la hierba entre las manos antes de colocarla para liberar sus aceites esenciales. El romero aporta notas resinadas y cálidas, ideal con pomelo o naranja; la menta añade frescura y contraste perfecto con frutos rojos.

Claves y consejos para mejorar la preparación

Enfriar la copa o vaso: antes de comenzar, colocar la copa o vaso largo en la heladera o llenarla con hielo y agua durante un par de minutos. El vidrio frío mantiene la tónica burbujeante por más tiempo y evita que el hielo se derrita rápidamente, lo que diluiría el cóctel.

Mayor intensidad frutal: para lograrlo, macerar la fruta con el gin durante entre 5 y 10 minutos antes de añadir el hielo y la tónica.

Ajustar la proporción de tónica y gin según preferencia: menos tónica para un trago más alcohólico y aromático; más tónica para algo más ligero y refrescante.

Distintas combinaciones: pomelo y romero para un resultado más seco y aromático; frutos rojos y menta para un perfil más dulce y refrescante; naranja y romero para un balance cítrico-resinoso.