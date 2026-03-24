Bastones de muzzarella: una receta simple para levantar cualquier picada

Crocantes por fuera y con el queso fundido por dentro, estos bastones de muzzarella son fáciles de hacer y perfectos para compartir.

Hay recetas que no fallan. Que aparecen en la mesa y automáticamente ordenan el momento. Los bastones de muzzarella son parte de ese club: simples, directos y con ese efecto inmediato de “uno más y listo”… aunque nunca sea uno solo.

Son ideales para una picada, para acompañar una cerveza o para resolver algo rápido sin perder sabor. Tienen esa combinación perfecta entre crocante y cremoso que los vuelve irresistibles.

Además, no tienen misterio. Con pocos ingredientes y un paso a paso claro, se pueden hacer en casa y lograr un resultado que compite tranquilamente con cualquier versión de bar.

Ingredientes

500 g de muzzarella

3 huevos

Harina

Pan rallado

Sal

Aceite para freír

Paso a paso

Batir los huevos con una pizca de sal y reservar. Cortar la muzzarella en bastones de tamaño parejo, para que la cocción sea uniforme.

Pasar cada bastón primero por harina, luego por huevo y después por pan rallado. Repetir el proceso de huevo y pan rallado para lograr un rebozado más firme y evitar que el queso se escape en la cocción.

Llevar los bastones al freezer durante al menos 20 minutos para que mantengan la forma al momento de freír.

Calentar abundante aceite a temperatura media. Es clave que esté caliente pero no al máximo.

Freír los bastones de a pocos, girándolos hasta que estén dorados. Este proceso es rápido, no hay que colgarse.

Retirar y apoyar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

El Comedor - Bastones de Muzzarella

Para que salgan perfectos

El secreto está en dos puntos: el doble rebozado y el frío previo. Eso asegura que el queso se funda adentro sin romper la cobertura.

También podés jugar con el pan rallado, sumarle especias o usar una versión más gruesa para potenciar la textura.

Un clásico de la cocina rápida

Los bastones de muzzarella se volvieron un infaltable en bares, bodegones y cocinas caseras. No responden a una tradición específica sino a algo más simple: el gusto por el queso fundido y la fritura bien hecha.

Esa combinación, que parece básica, es en realidad una de las más efectivas de la cocina. Crujiente afuera, elástico y suave adentro.

Y ahí está todo.