Descubrí la receta perfecta para preparar un budín de pan casero , delicioso y con el sabor de las abuelas, en pocos minutos.

El mejor budín de pan en minutos y súper delicioso: la receta para que salga perfecto, igual al de las abuelas

El budín de pan es reconocido en varias cocinas de todo el mundo. Suele prepararse con sobras de pan , por lo que resulta una receta excelente para reciclar el pan que compramos hace un par de días y nos sobró. Aquí te ofrecemos una sencilla receta para que el budín de pan quede perfecto en minutos y súper delicioso.

Como lo señala la fuente mencionada arriba, las recetas de budín de pan alrededor del mundo suelen variar tanto en sus ingredientes como en la forma de servirlo. Algunas recetas llevan especias como nuez moscada, clavo de olor o esencia de vainilla, también las hay con canela o ralladura de limón.

Algunas recetas llevan especias como nuez moscada, clavo de olor o esencia de vainilla, también las hay con canela o ralladura de limón.

Así podés hacer el budín de pan perfecto

Para elaborar un budín de pan perfecto en minutos y que quede súper delicioso, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Ingredientes para el budín de pan:

450 a 500 gramos de pan.

1 litro de leche.

250 gramos de azúcar.

Ralladura de 1 limón.

4 huevos.

1 cucharada de esencia de vainilla.

Para el caramelo:

1 taza de azúcar.

Media taza de agua.

Guía paso a paso para preparar este exquisito budín de pan, un clásico argentino

Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlos en un bol grande.

en trozos pequeños y colocarlos en un bol grande. Añadir la leche tibia y dejar reposar durante 30 minutos hasta que esté bien hidratado.

Preparar el caramelo calentando el azúcar hasta que tome un color ámbar.

Incorporar el agua caliente con cuidado y mezclar hasta lograr una textura fluida.

Verter el caramelo en el molde y cubrir base y paredes. Luego, dejar enfriar.

Licuar el pan hidratado hasta obtener una mezcla homogénea, dejando algunos trozos si se busca textura.

hidratado hasta obtener una mezcla homogénea, dejando algunos trozos si se busca textura. Añadir el azúcar y los huevos, mezclando sin incorporar demasiado aire.

Sumar la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Ajustar con un poco de leche si es necesario.

Verter la preparación en el molde acaramelado y cubrir con papel manteca.

Luego, procedemos a la cocción del budín de pan:

Cocinar a baño María: colocar el molde dentro de una bandeja profunda con agua caliente que cubra la mitad del molde. Cocinar en horno a 160 °C durante aproximadamente 1 hora.

Verificar cocción insertando un cuchillo: debe salir apenas húmedo, sin mezcla líquida.

Enfriar completamente: dejar reposar al menos 4 horas y desmoldar. Queda ideal para acompañar con dulce de leche o crema.

Budín de Pan (2).jpg El baño María permite una cocción pareja y suave, evitando que la preparación se queme o pierda humedad.

Cabe resaltar que el baño María permite una cocción pareja y suave, evitando que la preparación se queme o pierda humedad.

Entre las recomendaciones más destacadas de este tipo de cocción que podemos mencionar aparecen las siguientes: