Pasta frola de membrillo: la receta clásica argentina para una merienda perfecta

Con masa suave, dulce de membrillo y el clásico enrejado, la pasta frola casera sigue siendo un ícono de la cocina de nuestro país.

Existen recetas que forman parte de la identidad argentina y la pasta frola ocupa, sin dudas, uno de los primeros lugares. Presente en meriendas, cumpleaños, sobremesas familiares y mates improvisados, este clásico de la pastelería casera atraviesa generaciones con una combinación simple y efectiva: una masa suave y mantecosa, más un relleno de dulce de membrillo que sigue despertando discusiones eternas sobre cuál es la versión original.

La historia de la pasta frola tiene raíces italianas. Desciende directamente de la “crostata” y llegó al Río de la Plata con las corrientes migratorias de fines del siglo XIX. Con el tiempo, la receta fue adaptándose a ingredientes y costumbres locales hasta convertirse en una preparación profundamente argentina. Aunque hoy existen variantes con batata, dulce de leche o mermeladas, el membrillo continúa siendo el gran favorito para buena parte de los fanáticos.

Más allá del relleno, el secreto de una buena pasta frola está en la masa. Debe quedar tierna, apenas crocante y con ese perfume a limón y vainilla que invade toda la cocina mientras se hornea. También en el clásico enrejado superior, un detalle que no solo aporta estética sino que se convirtió en parte de la identidad visual del postre.

pasta frolaaaa.webp Fácil y deliciosa esta receta de pasta frola.

Cómo hacer una pasta frola de membrillo

Ingredientes

Para la masa:

500 gramos de harina 0000

200 gramos de manteca fría

150 gramos de azúcar

2 huevos

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el relleno:

500 gramos de dulce de membrillo

1/4 taza de agua o jugo de naranja

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Paso a paso

En un bowl mezclar harina, azúcar y sal. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta lograr una textura arenosa. Ese paso es clave para obtener una masa quebradiza y suave. Luego sumar los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Unir sin amasar demasiado hasta formar un bollo liso. Llevar a la heladera al menos media hora para que tome firmeza.

Mientras la masa descansa, preparar el relleno. Cortar el membrillo en cubos y cocinarlo a fuego bajo junto con agua o jugo de naranja hasta obtener una pasta cremosa y fácil de untar. El cítrico ayuda a equilibrar el dulzor y aporta más aroma.

Después hay que dividir la masa en dos partes: una más grande para la base y otra para las clásicas tiras superiores. Estirar la porción principal y cubrir una tartera previamente enmantecada. Distribuir el membrillo de manera pareja y luego formar el enrejado con tiras de masa cruzadas.

Llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 o 35 minutos, hasta que la superficie quede dorada. Conviene dejar enfriar antes de cortar para que tome mejor consistencia.

La pasta frola tiene algo que pocas recetas consiguen: funciona como postre, merienda o excusa para acompañar un mate. Es simple, rendidora y profundamente emocional. Un clásico que, incluso en tiempos de recetas virales y pastelería moderna, sigue manteniendo intacto su lugar en la cocina argentina.