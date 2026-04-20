Receta para hacer un budín de limón con aceite: no te pierdas esta preparación infalible

El budín de limón es ideal para el desayuno y meriendas. Se trata de una receta riquísima, tierna y húmeda sin por ello sea una bomba para el estómago. Según esta receta fácil , podemos elaborar un budín de limón que queda súper esponjoso . ¿Cómo hacerlo?

El budín de limón es ideal para el desayuno y meriendas. Se trata de un platillo riquísimo, tierno y húmedo sin ser una bomba para el estómago.

100 cc de aceite de girasol.

de girasol. 200 gramos de azúcar común.

3 huevos.

100 cc de jugo de limón (más la ralladura de la cáscara).

200 gramos de harina leudante (o harina 0000 con una cucharadita de polvo para hornear).

200 gramos de azúcar impalpable (para el glacé).

Jugo de limón extra (cantidad necesaria para el glacé).

La guía paso a paso para preparar este exquisito budín de limón con aceite

En un bol, verter los 100 cc de aceite junto con los 200 gramos de azúcar y batir bien hasta integrar.

junto con los 200 gramos de azúcar y batir bien hasta integrar. Incorporar los tres huevos, añadiéndolos de a uno por vez y batiendo entre cada adición hasta obtener una masa homogénea.

Sumar primero la mitad de la harina tamizada y revolver con movimientos envolventes.

Agregar el jugo de limón y la ralladura, batir brevemente y agregar el resto de la harina hasta que esté bien integrada.

y la ralladura, batir brevemente y agregar el resto de la harina hasta que esté bien integrada. Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado y cocinar en horno precalentado a 180 °C por 30 a 35 minutos.

Retirar del horno una vez que, al introducir un cuchillo, este salga seco, y luego dejar enfriar completamente.

Mezclar los 200 gramos de azúcar impalpable con el jugo de medio limón , agregándolo de a poco para controlar la densidad.

, agregándolo de a poco para controlar la densidad. Volcar el glacé sobre el budín frío, esparcir con una espátula y dejar secar antes de cortar.

budín de limón El budín de limón con aceite es un excelente postre, ideal para hacer en pareja o con hijos.

Cabe resaltar que el budín de limón con aceite es un excelente postre, ideal para hacer en pareja o con hijos, puesto que es entretenido y muy fácil a la vez. No hace falta tener una ocasión especial para hacer este delicioso pastel, puesto que también se puede comer en el desayuno o en la merienda, acompañado de un té o un jugo de fruta. Además, su sabor de origen natural y muy saludable nos aporta nutrientes y energía.