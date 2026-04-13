El Comedor La Mañana torta La imperdible torta de manzana con solo 20 cucharadas: queda siempre húmeda y esponjosa

La imperdible torta de manzana con solo 20 cucharadas: queda siempre húmeda y esponjosa

Ya sea como postre después de la comida o para acompañar el café o el mate de la tarde luego de una reunión familiar o de amigos, la torta de manzana aparece como un clásico reconfortante. Y con la receta que compartió Paulina Cocina, se puede lograr una preparación fácil, rica y húmeda.

Como sucede en las recetas de tortas con frutas, requiere menos azúcar ya que el jugo de las manzanas aporta el dulzor húmedo al bizcocho. “Es saludable y con más fibra. Todo lo que está bien”, destacó la influencer gastronómica. Además, al llevar muy pocos ingredientes, se convierte en una opción económica.

Los ingredientes para preparar la torta de manzana de 20 cucharadas Para llevar a cabo esta receta, serán necesarios los siguientes productos con sus respectivas medidas: