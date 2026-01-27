Jugos de fruta: cinco recetas para el verano

Ideas simples para hacer jugos caseros bien frescos: combinaciones ganadoras, tips para que duren más y el secreto de la acidez justa.

Jugos naturales de fruta para el verano.

Hay un sonido que marca el verano: el hielo golpeando el vidrio. Un vaso que transpira en la mesa. Una rodaja de limón flotando como si estuviera en una publicidad. Y una certeza: cuando el calor aprieta, el cuerpo pide algo frío que no sea solo agua.

Ahí aparecen los jugos de fruta. No como moda, sino como costumbre. Como algo que está en los hogares desde siempre, pero que en esta época del año vuelve a tener protagonismo. En la heladera de la casa, en el termo para la ruta, en un almuerzo liviano, en la tarde con amigos o en esa mañana donde desayunar se vuelve un trámite de supervivencia.

Pero no todos los jugos son iguales. Algunos tienen sabor real, textura, perfume. Otros son literalmente eso: agua con gusto . Se toman, sí. Refrescan, ponele. Pero no te quedan en la memoria.

El jugo casero de verdad tiene una diferencia clave: equilibrio. Dulzor, acidez, frescura y una pequeña dosis de personalidad. Y no hace falta una máquina de laboratorio. Con una licuadora o un exprimidor alcanza.

Acá van cinco recetas bien de verano, con tips reales para que queden ricos y no terminen siendo una bebida triste.

La fórmula simple para que un jugo salga bien

Si querés evitar el jugo desabrido, hay una regla que funciona siempre.

2 partes de fruta dulce

1 parte de fruta ácida

1 toque aromático (menta, jengibre, albahaca)

Hielo, siempre. La fruta dulce da cuerpo. La ácida da vida. Y el detalle aromático lo transforma.

jugo naranja zanahoria jengibre Jugo de naranja, zanahoria y jengibre

1) Naranja, zanahoria y jengibre: el “me desperté” líquido

Este jugo es el clásico moderno: fresco, cítrico, con ese picorcito del jengibre que te acomoda el día. Ideal para la mañana, para después de entrenar o para combatir la modorra del calor.

Ingredientes (2 vasos):

2 naranjas

1 zanahoria grande

1 trocito de jengibre (chico, no te vayas al Himalaya)

Hielo

Opcional: unas gotas de limón

Cómo hacerlo:

Exprimís las naranjas. Licuás zanahoria con un chorrito de agua. Mezclás todo y sumás jengibre rallado o en láminas (si te gusta suave, lo colás).

El tip que lo mejora: una pizca mínima de sal. No se siente, pero potencia el sabor.

licuado-de-pina-limon-y-menta Jugo de ananá, lima y menta

2) Ananá, lima y menta: sabor a vacaciones

El ananá es de las frutas que mejor funcionan para jugos veraniegos porque es dulce, perfumado y refrescante. La lima le suma un golpe ácido y la menta hace que parezca un trago sin alcohol.

Ingredientes:

2 tazas de ananá en cubos

Jugo de 1 lima (o limón)

Hojas de menta

Hielo

Agua fría o soda (opcional)

Cómo hacerlo:

Licuás ananá con hielo y un poco de agua. Sumás lima y menta. Si querés versión “spritz sin alcohol”, completás con soda al final.

Dato de ruta: es el jugo ideal para llevar en termo, porque se banca bien y no se oxida tan rápido.

manzana verde pepiuno y limon Manzana verde, pepino y limón

3) Manzana verde, pepino y limón: el jugo que hidrata en serio

Este es de los jugos más livianos y más efectivos para el calor. No es dulce, no es pesado y da sensación de “frescura limpia”.

Ingredientes:

1 manzana verde

½ pepino

Jugo de ½ limón

Hielo

Agua fría

Cómo hacerlo:

Licuás todo junto. Si el pepino te resulta fuerte, lo pelás. Si querés más dulzor, sumás media manzana roja.

Truco importante: colalo si no te gusta la pulpa. Pero si lo querés más nutritivo, dejalo así.

limonada-de-fresa-y-albahaca Frutilla, naranja y albahaca

4) Frutilla, naranja y albahaca: raro, increíble y adictivo

Este jugo es el típico que cuando lo probás decís: “¿por qué no lo hice antes?”. La frutilla aporta aroma y color, la naranja equilibra con acidez y la albahaca lo deja distinto.

Ingredientes:

1 taza de frutillas

2 naranjas

4 o 5 hojas de albahaca

Hielo

Cómo hacerlo:

Exprimís naranjas, licuás frutillas y mezclás. La albahaca va al final. Si querés que quede más elegante, la machacás apenas con cuchara antes de sumarla.

Tip de verano real: este jugo con hielo picado es literalmente un postre.

durazno limon Jugo de durazno y limón

5) Durazno, limón y agua con gas: el jugo con alma de trago

El durazno tiene ese dulzor suave que combina perfecto con limón. Y si lo terminás con soda, se vuelve un “aperitivo” sin alcohol, ideal para la tarde.

Ingredientes:

2 duraznos maduros

Jugo de ½ limón

Hielo

Soda o agua con gas

Cómo hacerlo:

Licuás durazno con limón y un poquito de agua. Servís en vaso con hielo y completás con soda.

Extra argentino: si querés ponerle onda, rim del vaso con azúcar y limón. Queda como bebida de bar.

Licuadora o exprimidor: ¿qué conviene?

Depende lo que busques:

Exprimidor: jugos más finos, sin fibra. Rápidos y clásicos.

Licuadora: más cuerpo, más saciedad, más textura.

Si querés un jugo que sea casi comida, licuadora. Si querés algo liviano que acompañe, exprimidor.

El gran problema del jugo casero: se oxida y pierde magia

El jugo recién hecho es una cosa. El jugo que estuvo 4 horas dando vueltas es otra.

Para que dure más sin volverse feo:

Agregá limón (antioxidante natural)

(antioxidante natural) Guardalo en frasco hermético

Llená el frasco hasta arriba (menos aire = menos oxidación)

Heladera sí o sí

Ideal consumirlo en 12 horas

Y si la idea es tener siempre listo: frutas congeladas. Es un truco simple que te evita prender fuego la cocina.

Una costumbre simple que mejora el verano

El jugo de fruta no es milagro, ni dieta, ni fórmula secreta. Es algo más básico: una forma de comer fruta de otra manera, de hidratarse mejor y de meterle un poco de disfrute a los días pesados.

En verano, cuando el calor te aplasta, cualquier gesto fresco suma. Y un buen jugo casero —de esos que tienen sabor real— es un pequeño lujo cotidiano. De los que se hacen en cinco minutos, pero se recuerdan todo el día.