La mejor tortilla de papas: la receta de la abuela para que salga perfecta
Plato tradicional de surgido de España, llegó a la cocina de todo el mundo. La técnica para preparar la tortilla de papas estilo abuela esconde varios secretos.
La tortilla de papas española es un clásico de la cocina internacional. La combinación de huevos, papas y cebollas crea una textura increíblemente suave y un sabor profundo. Para lograr un resultado perfecto, el secreto está en varios factores: la técnica, la calidad de los ingredientes, la proporción entre ellos, el control del fuego y la paciencia.
Así, en cuestión de minutos, en cualquier hogar pueden transformar productos simples y económicos en un plato de calidad.
Los ingredientes para hacer tortilla de papas en casa
Para una tortilla de cuatro porciones generosas, serán necesarios estos productos:
- 3 papas medianas (aproximadamente 600 gramos)
- 2 cebollas medianas (aproximadamente 250 gramos)
- 6 huevos frescos
- Aceite de oliva extra virgen
- Sal a gusto
La proporción entre huevo y papa es el factor clave que determina la textura final. Además, el aceite de oliva extra virgen no solo actúa como medio de cocción, sino que aporta el carácter mediterráneo que distingue a la receta.
Paso a paso, cómo preparar una tortilla de papas para que salga perfecta
- Preparación inicial: pelar y lavar las papas. Cortarlas en rodajas finas, de aproximadamente 2–3 mm de grosor, o en cubos pequeños si se prefiere una textura más suelta. La uniformidad en el corte ayuda a que las papas se cocinen de manera pareja. Luego, pelar y cortar las cebollas en juliana fina o en plumas. Este ingrediente aportará dulzor y jugosidad durante la cocción.
- Cocción de papas y cebolla: en una sartén amplia, verter una cantidad generosa de aceite de oliva extra virgen para cubrir el fondo (suficiente para pochar pero sin llegar a freír en exceso) y calentar a fuego medio. Añadir las papas y las cebollas, sazonar con sal y mezclar suavemente. La cocción debe ser lenta y uniforme para que las papas queden tiernas y la cebolla translúcida y confitada.
- Mantener a fuego medio-bajo, removiendo ocasionalmente para evitar que se peguen o se quemen. Este paso puede llevar entre 20 y 30 minutos dependiendo del grosor de las papas y la intensidad del fuego. Las papas deberán estar blandas al pincharlas con un tenedor.
- Aplastar y escurrir: una vez las papas y cebollas estén cocidas pero no deshechas, escurrir el aceite sobrante. Es recomendable usar un colador grande o una espumadera para retirar las verduras y dejar que el aceite vuelva a la sartén. Aplastar suavemente las papas con una espátula para que se desarmen un poco y se integren mejor a la mezcla, logrando una textura más cremosa.
- Batir los huevos: en un bowl grande, batir los seis huevos con una pizca de sal hasta que estén homogéneos y espumosos. La cantidad de huevo debe ser suficiente para cubrir las verduras y lograr una mezcla cremosa; seis huevos permiten una proporción que resulta en una tortilla jugosa.
- Integrar la mezcla: añadir las papas y cebollas al bowl con los huevos y mezclar con cuidado para no deshacer en exceso las papas. Dejar reposar un par de minutos para que los sabores se integren.
- Cuajado de la tortilla: calentar una sartén antiadherente de tamaño medio con una cucharada del aceite reservado a fuego medio. Verter la mezcla de huevo, papas y cebolla, distribuyéndola de manera uniforme. Dejar cuajar a fuego medio-bajo. Con una cuchara o espátula, despegar los bordes para evitar que se peguen. El tiempo de cuajado de la base suele ser de 3 a 5 minutos hasta que el lateral esté firme pero no seco.
- Dar la vuelta: para voltear la tortilla, cubrir la sartén con un plato llano o una tapa y, con firmeza, girar la sartén para que la tortilla caiga sobre el plato. Deslizar la tortilla de nuevo a la sartén por el lado crudo y dejar cuajar otros 3–5 minutos. Alternativamente, se puede terminar la cocción al horno si se prefiere evitar el volteo. Ajustar el tiempo final según el punto deseado: menos tiempo para una tortilla más jugosa en el centro, más tiempo para una tortilla completamente cuajada.
- Reposo y servicio: retirar la tortilla de la sartén y dejar reposar 2–3 minutos antes de cortar. El reposo permite que se asiente y se afinen los sabores. Servir caliente, templada o incluso fría; la tortilla de papas admite múltiples presentaciones: como plato principal, tapa o acompañamiento.
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