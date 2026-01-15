El budín marmolado súper esponjoso: la receta definitiva y rápida para la merienda

A la hora de la merienda , el budín marmolado es una alternativa que nunca falla . La combinación entre la suavidad del bizcocho y el sabor intenso del cacao con la vainilla lo convirtió en un infaltable de las mesas argentinas . Pero este postre no es solo propiedad de los comercios. También se puede hacer en casa con ingredientes accesibles.

En su cuenta de TikTok, la creadora de contenido Fer Gigliello compartió una receta para hacer una versión rápida y deliciosa con apenas siete ingredientes básicos y logrando una textura esponjosa ideal para acompañar el mate, el café o el té en la merienda o en cualquier ocasión, sin nada que envidiarla a los productos de confiterías.

Este postre se caracteriza por su atractivo patrón marmolado , que se logra al mezclar vainilla y chocolate. Para lograrlo con esta receta serán necesarios los siguientes productos:

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

175 ml de leche

300 g de harina leudante

15 g de cacao amargo

marmolado2 El budín marmolado se destaca por mezclar el sabor del chocolate con la vainilla.

De forma opcional, también se puede sumar un glaseado casero, que se elabora con estos ingredientes:

taza de azúcar impalpable

1 cucharada de cacao amargo

Leche (cantidad necesaria)

Cómo hacer un budín marmolado esponjoso, paso a paso

Mezclar los ingredientes húmedos: en un bowl grande, batir los dos huevos junto con los 200 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Esto puede tardar unos minutos. Luego, añadir el 100 ml de aceite y la cucharadita de esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Posteriormente, incorporar los 175 ml de leche a la mezcla y revolver suavemente hasta que todo esté bien combinado. Estos ingredientes húmedos serán la base del budín y le otorgarán una textura esponjosa.

Incorporar los ingredientes secos: en otro recipiente, tamizar los 300 gramos de harina leudante. Esto ayudará a que tu budín tenga una mejor textura y evitará grumos. Luego, agregar poco a poco la harina a la mezcla húmeda, revolviendo suavemente con una espátula o batidor. Es importante no mezclar en exceso; solo lo suficiente para que los ingredientes secos se integren.

Preparar la mezcla de chocolate: dividir la mezcla en dos partes iguales. A una de las porciones, agregarle los 15 gramos de cacao amargo. Mezclar bien hasta que el cacao esté completamente integrado y se obtenga una mezcla homogénea de chocolate. La parte restante quedará sin cacao y se mantendrá en su color natural.

budin2

Crear el efecto marmolado: tomar un poco de la mezcla de vainilla y vertirla en un molde engrasado para que no se pegue y facilite el desmolde. Luego, agregar una porción de la mezcla de chocolate por encima. Alternar entre las dos mezclas, utilizando una cuchara o un cuchillo para hacer movimientos en zigzag. Esto es lo que creará el efecto marmolado en el budín.

Hornear: es fundamental preparar el horno a 180 grados. Esto garantiza que el budín se cocine de manera uniforme. Tras este paso, colocar el molde en el horno y cocinar por entre 40 y 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro del budín, este salga limpio.

Glaseado opcional: si se desea darle un toque adicional y decorativo al budín marmolado, se puede preparar un glaseado. Para ello, mezclar media taza de azúcar impalpable con 1 cucharada de cacao amargo en un bol. Añadir lentamente leche hasta obtener la consistencia deseada, que debe ser líquida pero no demasiado líquida. Una vez que el budín esté completamente frío, verter el glaseado por encima.