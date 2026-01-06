Budín "10 cucharadas": cómo hacer esta receta para la merienda en solo 40 minutos

Esta preparación se caracteriza por su nombre, ya que no es necesario pesar los ingredientes, que se miden por cucharada. Además, no es requiere batidora.

Sencillo y delicioso, el budín de 10 cucharadas es una opción perfecta para una merienda , acompañando el mate, el té o el café. Con ingredientes básicos y sin necesidad de batidora , esta receta se volvió viral por ser simple, rápida y rica . Su preparación fue compartida por Mar , una joven pastelera y creadora de contenido en TikTok .

La clave está en el mecanismo para hacerlo que le da su nombre. No es necesario pesar los ingredientes , ya que usa cucharadas como medida . Los productos se mezclan en un bowl, se colocan en el horno y en pocos minutos ya se tiene un budín casero esponjoso , al que se le pueden sumar nueces o chocolate.

Mezclar los ingredientes líquidos: en un bowl grande, comenzar a mezclar los ingredientes líquidos. Romper el huevo y agregarlo al recipiente. Luego, añadir las 10 cucharadas de azúcar, que darán la dulzura perfecta al budín. Sin dejar de mezclar, agregar las 3 cucharadas de leche y las 10 cucharadas de aceite. Es importante que todos los ingredientes estén bien incorporados para asegurar una mezcla homogénea. Se puede usar un batidor de mano o una espátula para facilitar el proceso.

Incluir la vainilla y las nueces: una vez que la mezcla de ingredientes líquidos esté bien combinada, es el momento de sumar la esencia de vainilla al gusto. Este ingrediente no solo aportará un aroma delicioso, sino que también mejorará el sabor del budín. Si se prefiere, en esta etapa se puede incluir nueces troceadas y pedacitos de chocolate, que añadirán textura y un sabor extra. Hay que asegurarse de mezclarlos bien en la masa.

Mezclar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar las 10 cucharadas de harina común. Si se decide usar polvo para hornear, este es el momento adecuado para añadir la cucharada, solo si busca un budín más esponjoso. Mezclar los ingredientes secos para que estén bien distribuidos. Luego, agregar gradualmente esta mezcla a los ingredientes líquidos, siempre batiendo suavemente para evitar grumos. El resultado debe ser una masa suave y sin grumos.

budin-facil-economico.jpeg Esta preparación es perfecta para acompañar el mate, el café o el té en la merienda.

Verter la mezcla en el molde: una vez que la masa esté lista, verterla cuidadosamente en el molde previamente engrasado. Puede ser de silicona, metal o vidrio. Asegurarse de distribuirla de manera uniforme para que el budín se cocine de manera homogénea. Si se desea, se puede espolvorear un poco más de nueces o chocolate por encima antes de hornear, lo que le dará un toque especial a la presentación del budín.

Hornear el budín: precalentar el horno a 180° e introducir el molde. Dejar que el budín se hornee por entre 30 o 40 minutos. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del tipo de horno, por lo que se recomienda estar atento a la cocción. Un buen truco para saber si el budín está listo es insertar un palillo en el centro; si sale limpio, tu budín está listo para sacarlo del horno.

Enfriar y desmoldar: una vez que el budín esté dorado y cocido, retirarlo del horno y dejarlo enfriar en el molde durante unos 10 o 15 minutos. Esto facilitará el desmoldado. Después, con cuidado, invertir el molde sobre un plato y golpear ligeramente para que el budín se suelte. Si todo salió bien, se debería tener un delicioso budín que, además, se puede decorar a tu gusto, ya sea con un glaseado de chocolate, azúcar glas o simplemente disfrutándolo tal cual.