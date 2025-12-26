El Comedor La Mañana budín El mejor budín navideño casero: receta ideal, fácil y simple para el mate de la tarde

Se acerca Navidad y en muchos hogares van ultimando los detalles de la cena de Nochebuena. Y en cuanto a la mesa dulce, uno de los clásicos que no puede faltar es el tradicional budín navideño. Algunos eligen comprarlo ya hecho, pero también existen recetas para hacerlo de forma casera, con la posibilidad de personalizarlos y, además, ahorrar dinero.

Este postre, que puede acompañar al café o al mate, se caracteriza por su mezcla de sabores y la esponjosidad y suavidad de la masa. Algo que lo hace especial es la forma en que se puede personalizar. Cada familia tiene su propia versión y es común que se comparta entre amigos y seres queridos durante las festividades.

Los ingredientes para hacer un budín navideño casero La lista de ingredientes para esta preparación es muy simple e incluye productos que habitualmente están en cualquier hogar o que se consiguen fácilmente en los comercios de cercanía: