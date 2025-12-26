El mejor budín navideño casero: receta ideal, fácil y simple para el mate de la tarde
Clásico de la comida de Nochebuena, su preparación casera es bastante fácil y requiere ingredientes simples.
Se acerca Navidad y en muchos hogares van ultimando los detalles de la cena de Nochebuena. Y en cuanto a la mesa dulce, uno de los clásicos que no puede faltar es el tradicional budín navideño. Algunos eligen comprarlo ya hecho, pero también existen recetas para hacerlo de forma casera, con la posibilidad de personalizarlos y, además, ahorrar dinero.
Este postre, que puede acompañar al café o al mate, se caracteriza por su mezcla de sabores y la esponjosidad y suavidad de la masa. Algo que lo hace especial es la forma en que se puede personalizar. Cada familia tiene su propia versión y es común que se comparta entre amigos y seres queridos durante las festividades.
Los ingredientes para hacer un budín navideño casero
La lista de ingredientes para esta preparación es muy simple e incluye productos que habitualmente están en cualquier hogar o que se consiguen fácilmente en los comercios de cercanía:
- 100 gramos manteca
- 3/4 tazas azúcar
- 2 huevos
- 6 cucharadas de levadura en polvo
- 3 tazas harina
- 1 taza leche
- cáscara rallada de un limón
- chips de chocolate (opcional)
- Un chorrito de licor (opcional)
- Azúcar glas para el glaseado.
- Cerezas para decorar
Paso a paso, cómo preparar el budín navideño en casa
- Batir la manteca y el azúcar: en un bowl grande, colocar 100 gramos de manteca a temperatura ambiente y 3/4 de taza de azúcar. Con la batidora, mezclar estos dos ingredientes hasta obtener una crema suave y homogénea. Este paso es crucial, ya que la combinación aireará la mezcla y ayudará a que el budín suba durante la cocción.
- Añadir los huevos: integrar los dos huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Esto asegurará que se mezclen completamente con la manteca y el azúcar.
- Incorporar los ingredientes secos: en otro recipiente, combinar tres tazas de harina con seis cucharaditas de levadura en polvo. Tamizar esta mezcla para evitar grumos y facilitar que se integre con los ingredientes húmedos.
- Mezclar con la leche: añadir la mezcla de harina a la mezcla de manteca y huevo alternativamente con una taza de leche. Se debe comenzar y terminar con la harina. Es decir, agregar un poco de harina, luego la leche, y repetir hasta que todos los ingredientes estén combinados.
- Añadir el limón: rallar la cáscara de un limón y agregarla a la mezcla. Esto no solo aportará un sabor refrescante sino que también perfumará la masa, dándole un carácter especial al budín.
- Incluir los chips de chocolate y el licor (opcional): si se quieren usar chips de chocolate, este es el momento para agregarlos. Si se prefiere un toque más festivo, añadir un chorrito de licor para intensificar el sabor del budín.
- Verter en el molde: una vez que la mezcla esté homogénea, verterla en el molde para budín engrasado anteriormente. Es importante asegurarse de que esté bien distribuida.
- Hornear: precalentar el horno a 180°C. Cuando esté caliente, colocar el molde y hornear durante aproximadamente 45-50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro del budín, éste salga limpio.
- Enfriar y glasear: una vez que el budín esté cocido, retirarlo del horno y dejarlo enfriar en el molde durante unos 10-15 minutos antes de desmoldar.
- Glaseado: mezclar azúcar glas con un poco de agua o limón hasta lograr una consistencia espesa y suave. Cubrir el budín con esta mezcla una vez que esté completamente frío.
- Decoración: finalmente, decorar el budín con cerezas en la parte superior para darle un toque festivo y colorido. Las cerezas no solo adornan el postre, sino que también aportan un contraste perfecto con el sabor del budín.
