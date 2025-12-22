Budín de manzana super fácil: una merienda espectacular sin ser un experto en la cocina

La historia cuenta que el budín es un alimento inspirado en la cocina inglesa y estadounidense. Y que puede ser un postre o un plato no dulce (salado o picante) que es parte de la comida principal. En este artículo, te ofrecemos una receta súper fácil de budín de manzana y además un tip para saber cómo medir los ingredientes con una taza y una cuchara.

El budín de manzana también puede resultar una opción más que interesante en la mesa de las Fiestas. Y es que se trata de un postre simple de preparar. Por ello, aquí te entregamos una guía paso a paso para que lo puedas elaborar y darle un toque exquisito al postre navideño y/o de Año Nuevo.

2 huevos.

½ taza de azúcar (opcional: usar azúcar mascabo).

2 cucharadas de miel.

½ taza de aceite de girasol.

1 chorrito de esencia de vainilla.

1 taza de leche descremada.

2 tazas de harina (1 integral y 1 blanca).

2 cucharaditas de polvo de hornear.

2 manzanas rojas peladas y cortadas en cubos.

Luego, tendremos que apuntar la siguiente guía paso a paso para cocinar este exquisito budín de manzana:

Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

Incorporar la esencia de vainilla, la miel, la leche y el aceite. Continuar batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregar la harina y el polvo de hornear con movimientos envolventes.

Luego, deberemos enharinar los cubos de manzana con el objetivo de que no se hundan en la masa y sumarlos a la preparación.

Verter la mezcla en una budinera enmantecada.

Recurso opcional: espolvorear con canela antes de servir.

Cabe señalar que esta receta se volvió viral gracias a Bonch Nutrición (@bonch.nutricion), una cuenta de Tik Tok que se especializa en recetas saludables y accesibles.

Budin de Manzana III.JPG Los budines deben conservarse en sitios frescos.

De acuerdo al apunte sobre Pastelería publicado por la Universidad Nacional de La Plata, los budines deben conservarse en sitios frescos. También se pueden congelar. Al retirarlos del horno, se deben pasar a rejilla para su enfriado hasta que alcancen una temperatura ambiente. Luego se pueden envolver en papel film para evitar que se sequen. En la heladera pueden conservarse hasta siete días. Si se congelan, conviene que la masa este aun tibia en el momento de envolverla, luego guardar rápidamente en freezer hasta dos meses, para que mantenga la humedad. Para utilizarlos, siempre hay que descongelarla en la heladera.

Asimismo, se consigna un secreto importante para evitar un budín reseco. "Cuando tenemos un budín grande, o sea que hicimos una receta doble, por ejemplo budín hamburgués para una torta, como lleva mucho tiempo de cocción en el horno y para evitar que nos quede un budín reseco, se coloca en la chapa de la cocina una lata con agua y en la rejilla la torta, este proceso es para que el agua haga vapor mientras se cocina nuestro budín. Con esto tendremos un budín hamburgués húmedo".