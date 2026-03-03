Tortilla de jamón y queso en solo 15 minutos: la deliciosa receta exprés

Aquí te ofrecemos una guía paso a paso para preparar una tortilla de jamón y queso en solo 15 minutos.

Toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, al que a veces se añaden otros ingredientes. Y aquí te ofrecemos una guía paso a paso para preparar una tortilla de jamón y queso en tan sólo 15 minutos.

En relación a la elaboración de la tortilla en países como la Argentina, Bolivia o Chile, la RAE señala además que se trata de una pequeña torta chata , por lo común salada, hecha con harina de trigo o maíz, y cocida al rescoldo. Aquí también solemos llamarla omelette ( tortilla francesa).

Para elaborar esta la tortilla de jamón y queso , primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes :

Toda tortilla que se precie de tal se prepara con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada.

4 tortillas de trigo (tipo rapiditas).

de trigo (tipo rapiditas). 3 huevos.

100 ml de leche.

120 gramos de jamón cocido cortado en trocitos.

100 gramos de queso rallado o muzzarella.

Un chorrito de aceite o rocío vegetal para la sartén.

Sal y pimienta a gusto.

La guía paso a paso de la receta para elaborar la tortilla de jamón y queso

Enrollar las tortillas de trigo y cortarlas en tiras bien finitas, como si fueran fideos anchos o cintas.

de trigo y cortarlas en tiras bien finitas, como si fueran fideos anchos o cintas. Colocar las tiras en un bol grande e incorporar el jamón en trozos, el queso rallado, los tres huevos y la leche.

en trozos, el rallado, los tres huevos y la leche. Mezclar todo muy bien con un tenedor hasta que las tiras de masa estén completamente empapadas por el ligue de huevo.

Calentar una sartén previamente engrasada y verter toda la preparación, esparciéndola de forma pareja para que quede redondita.

Cocinar a fuego medio durante unos minutos y, cuando se observe que la base está firme, dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato.

con la ayuda de un plato. Finalizar la cocción del otro lado hasta que esté bien dorada y el queso se haya fundido por completo.

A través de TikTok, la cuenta @ma_petite_bouchee brindó esta receta que se hizo viral. Para esta tortilla de jamón y queso se emplean tortillas de trigo como base para lograr una textura increíble. Además, es una comida ideal para esos días donde no nos queda mucho tiempo para cocinar algo más elaborado.

tortilla.jpg Para esta tortilla de jamón y queso se emplean tortillas de trigo como base para lograr una textura increíble.

Así, y en tan sólo 15 minutos, esta tortilla de jamón y queso nos brinda la posibilidad de comer algo rico, nutritivo y calentito. Asimismo, es ideal para un desayuno energético, una cena rápida o una merienda salada.

Otra opción de tortilla es la clásica tortilla de papas rellenas con queso. Según lo consignó Nico Visne en La Mañana, la tortilla de papa es un canto a la vida dentro de las recetas tradicionales. Siempre va a venir bien. En la previa de un asadito, en la calle con alguna cervecita o recalentada el día después, aunque no es lo mismo.