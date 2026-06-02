Entraña con base crocante de papa y queso: no te querrás perder esta receta deliciosa y simple

Con esta receta se consigue una carne jugosa en el centro, con un exterior dorado y crujiente , y un interior cremoso.

Si bien es uno de los cortes más elegidos para la parrilla, la entraña también se adapta perfectamente a distintas preparaciones. Recientemente, se viralizó una audaz receta de “entraña rösti” , con la carne envuelta en papa y queso. Además de sabrosa, esta alternativa puede hacerse a la plancha o en la sartén .

La preparación combina la potencia de un buen corte de carne con la textura de la papa rallada y la cremosidad del queso . El resultado es un plato crujiente , con corazón jugoso y una almohada de queso fundido.

Este plato ideal para sorprender a cualquier comensal no requiere ingredientes exóticos ni técnicas inalcanzables. Para esta receta, serán necesarios estos productos:

Una entraña grande

3 papas peladas y crudas

200 gramos de queso semi duro

Sal y pimienta

rosti La entraña rösti puede hacerse tanto a la plancha como en sartén.

La entraña es una pieza de corte fino pero sabroso. Su fibra y sabor se potencian con cocciones cortas y altas temperaturas. La idea de envolverla en una capa de papa rösti busca añadir crocancia, mientras que el queso semi duro aportará un puente de sabor entre la papa y la carne.

Paso a paso, cómo preparar entraña rösti en casa

El objetivo del proceso es conseguir una entraña jugosa en el centro, con un exterior dorado y crujiente, y un interior de queso fundido que no se escape. El paso a paso para lograrlo del chef Paco Almeida:

Preparar la entraña: secar la carne con papel de cocina. Dejarla a temperatura ambiente durante unos 20 minutos antes de cocinarla para que la cocción sea más uniforme. “Limpiarla” retirando la sal y salpimentar generosamente de ambos lados. La sal ayuda a formar la costra durante el sellado. Si la pieza es muy gruesa, se puede marcar ligeramente con cuchillo para ayudar a la penetración del calor, pero sin cortar profundamente.

secar la carne con papel de cocina. Dejarla a temperatura ambiente durante unos 20 minutos antes de cocinarla para que la cocción sea más uniforme. “Limpiarla” retirando la sal y salpimentar generosamente de ambos lados. La sal ayuda a formar la costra durante el sellado. Si la pieza es muy gruesa, se puede marcar ligeramente con cuchillo para ayudar a la penetración del calor, pero sin cortar profundamente. Preparar la papa rallada: lavar y rallar finamente las tres papas crudas y con cáscara. Cuanto más fino quede el rallado, más homogénea será la capa exterior. Colocar la papa rallada en un paño de cocina limpio o en una gasa y exprimir con fuerza para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este paso es clave: la humedad impide que la papa dore y que forme una costra firme.

lavar y rallar finamente las tres papas crudas y con cáscara. Cuanto más fino quede el rallado, más homogénea será la capa exterior. Colocar la papa rallada en un paño de cocina limpio o en una gasa y exprimir con fuerza para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este paso es clave: la humedad impide que la papa dore y que forme una costra firme. Rallar el queso: rallar el queso semi duro hasta obtener virutas finas o en juliana corta; así se fundirá con mayor rapidez y homogeneidad. Reservar el queso y, si el ambiente es cálido, mantenerlo refrigerado hasta el momento de usarlo.

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