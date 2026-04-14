Se trata de un corte de carne sabrosísimo para preparar a la parrilla y un clásico en cualquier asado argentino.

Ni entraña ni vacío: este es el corte de carne perfecto para hacer a la parrilla

A la hora de elegir un corte de carne para cocinar a la parrilla , las opciones son variadas: vacío, costillar, tapa de asado, matambre o entraña, entre tantos otros. Pero aquí te contamos cuál es el corte de carne perfecto según la mirada de un especialista.

Cabe resaltar que una de las reglas de oro para cualquier asador es que el asado a punto debe comerse caliente, tal como sale de la parrilla , y sin dilaciones.

El corte de carne perfecto para hacer a la parrilla es el asado , según lo reveló el especialista Nicolás Klocker, quien es más conocido como el “Profesor Klocker”.

A la hora de elegir un corte de carne para cocinar a la parrilla, las opciones son variadas.

A través de su cuenta de Instagram (@profesor_klocker), el “Profesor Klocker” explicó por qué el asado es el mejor corte de carne para preparar a la parrilla. “Este es el corte que te sirve absolutamente para todo“, aseguró. Y brindó en detalle las maneras en las que se puede cocinar el asado:

“Con las partes grasas, es bueno para la parrilla . Se puede hacer en bife de unos 2 dedos, vuelta y vuelta con pura sal, y queda muy rico. Te recomiendo sacarlo jugoso”, recomendó Klocker.

. Se puede hacer en bife de unos 2 dedos, vuelta y vuelta con pura sal, y queda muy rico. Te recomiendo sacarlo jugoso”, recomendó Klocker. “Para hacerlo entero a la parrilla , hay que dejarlo más o menos unos 30 minutos por lado o hasta que empiece a salir juguito”, añadió el Profesor Klocker.

, hay que dejarlo más o menos unos 30 minutos por lado o hasta que empiece a salir juguito”, añadió el Profesor Klocker. “La otra posibilidad es cocinar el asado 3 cuartos o a punto es una muy buena opción”, apuntó el especialista.

Cabe resaltar que el tiempo estimado de cocción del corte de asado es de aproximadamente 40 minutos.

Además, es oportuno reseñar que existe un truco para que el asado a la parrilla nunca quede duro o “pasado”: preparar una salmuera. Para elaborar esta salmuera casera, deberemos disolver un buen puñado de sal gruesa en un litro de agua tibia. Si se desea, se puede añadir ajo machacado, romero o laurel para sumar aroma.

Así, sin necesidad de utilizar aceite ni manteca, hay que aplicar esta salmuera casera -con un pincel o cuchara- y mojar suave la superficie de la carne mientras se cocina en la parrilla. Esto ayuda a mantenerla hidratada y llena de sabor. Este procedimiento debe repetirse cada 15 o 20 minutos. Los expertos aseguran que la clave está en mantener la humedad. Por ello es que recomiendan aplicar la salmuera en varias ocasiones, dependiendo del calor del fuego y el tamaño del corte.

asado El tiempo estimado de cocción del corte de asado es de aproximadamente 40 minutos.

Las recomendaciones clave para que el asado salga riquísimo

A continuación, brindamos algunas de las recomendaciones clave que los expertos sugieren para que el asado quede riquísimo: