El método efectivo para recalentar el asado: así queda como recién hecho

Recuperar el sabor , la humedad y la textura de las sobras de la parrilla es posible. Las opciones y cómo aprovecharlas.

En Argentina, el asado funciona como punto de encuentro con amigos y familiares. Y en muchas oportunidades, ante el miedo de no saciar a los comensales, la parrilla termina llena de carne que luego sobra. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Existen varios trucos caseros que permiten recalentar estos cortes, recuperando el sabor y evitando que queden secos.

A la hora de recalentar la comida , los especialistas recomiendan ciertos tips generales que ayudan a lograr un mejor resultado.

Uno de ellos es sacar la carne de la heladera entre 20 y 30 minutos antes, evitando siempre que se recaliente en frío.

Otro consejo es no utilizar temperatura alta, ya que el calor excesivo seca la carne. Lo ideal es calor moderado y tiempos controlados. También se debe mantener la humedad añadiendo líquidos como agua o caldos para que no se seque.

Para recuperar el sabor, algunas alternativas son cubrir la carne con una mezcla de manteca derretida, ajo y perejil, lo que aportará grasa y brillo, y reponer sal y pimienta al terminar de recalentar, especialmente si fue durante un tiempo prolongado.

parrilla asado (1) Para un asado justo, se recomienda colocar por persona unos 500 gramos de carne, incluyendo variedad de cortes, chorizos y achuras.

Cómo recalentar la carne al horno, la plancha y en la parrilla

Recalentar las sobras en el horno es la opción más elegida para piezas grandes. El proceso es bastante simple: precalentar a entre 120 y 140 grados, colocar la carne en una fuente apta, añadir una cucharada de manteca o aceite y un chorrito de líquido (puede ser agua, caldo, vino tinto o cerveza), y tapar con papel aluminio para atrapar el vapor.

En cuanto al tiempo de recalentado, va entre los 20 y 40 minutos según el grosor del corte. Con esta técnica, la carne recupera temperatura sin perder tanto jugo y, si bien la cubierta deja de ser muy crocante, la textura interna será tierna.

Así como se utilizó para su cocción original, también se puede recurrir a la parrilla para el recalentado. Pero en este caso, hay que disponer de brasas moderadas, colocar la carne a distancia, logrando que le dé fuego indirecto, y calentar lentamente. Para cortes grandes o con hueso, una opción es cubrir con una tapa o chapa y moverlos a las zonas más calientes sobre el final. Siempre se debe evitar colocarlos directamente sobre el fuego intenso, ya que esto carboniza el exterior y deja el centro frío.

recalentado Para recalentar al horno, se recomienda cubrir la carne con papel aluminio.

Otra alternativa es utilizar la plancha o la sartén, calentando a fuego medio-alto, untando aceite o grasa y sellando cada corte rápidamente de cada lado por cerca de un minuto, recuperando la corteza y el color. Si la pieza está fría, es preferible primero calentarla brevemente en horno a baja temperatura para que el calor llegue al centro y luego llevarla a la plancha o sartén para dorarla.

Cómo recalentar chorizos y achuras

La parrilla permite variedad, por lo que muchos asados incluyen chorizos y achuras. En este caso, cuando sobran, el proceso y el tiempo de recalentado no son los mismos que con las carnes. Para los chorizos, lo mejor es llevarlos al horno a 140 grados envueltos en papel aluminio con un poco de cerveza o vino por entre 10 y 15 minutos. También se los puede calentar en la sartén con tapa por entre 8 y 10 minutos, girando con frecuencia.

Por su lado, las achuras como mollejas, chinchulines y riñones suelen demandar calor moderado y humedad. Por ello, lo ideal es llevarlos a la sartén con un poco de grasa a fuego medio, removiendo; o en horno tapado con líquido para que no pierdan textura.

chorizo asado parrilla 2 Nunca hay que pinchar los chorizos. Así, se evita que pierdan sus jugos.

Cómo calcular la carne para un asado y que no sobre

Para evitar la necesidad de recurrir al recalentado, lo preferible es que directamente no sobre carne. Para lograrlo, es vital calcular la cantidad que se va a poner a la parrilla. La regla básica estima entre 400 y 500 gramos de carne por cada persona adulta, incluyendo variedad de cortes, achuras y chorizos. Ejemplo: para 10 adultos, una cantidad adecuada sería entre 4 y 5 kilos en total.

En cuanto a la distribución sugerida, por cada kilo de carne vacuna, se recomienda agregar entre 150 y 200 gramos de chorizos y entre 100 y 150 gramos de achuras, dependiendo del gusto. Así, en 5 kilos totales, se pueden tener cuatro de diversos cortes, entre 600 y 800 gramos de chorizos y entre 200 y 400 gramos de achuras.

Otros factores al momento de calcular la cantidad de carne son los acompañantes como ensalasdas, papas y pan, la presencia de una picada previa o un postre posterior y la edad y el apetito de los invitados.