Masa de tarta integral con solo 5 ingredientes: la receta que no olvidarás

Esta versión, que se viralizó en TikTok, permite hacer una masa integral que se puede utilizar en preparaciones dulces y saladas.

A la hora de hacer una tarta , muchas personas recurren a las tapas comerciales sin saber que existen opciones simples y saludables para elaborar en casa . Y una de ellas permite realizar una versión integral, una alternativa sencilla y nutritiva que solo requiere 5 ingredientes y que puede utilizarse tanto en preparaciones saladas como dulces.

Esta receta , que combina tradición y practicidad, logrando una base rica, crocante y mucho más saludable , fue compartida en TikTok por la usuaria Lu Córdoba y rápidamente se volvió viral. Otra de sus ventajas es que la masa no necesita amasado intenso ni reposos largos.

La propuesta parte de una premisa simple: reducir la lista de ingredientes sin sacrificar la funcionalidad básica de una masa de tarta. Para esta receta, serán necesarios los siguientes productos:

1 taza y media de harina integral (aporta estructura, sabor tostado y fibra)

(aporta estructura, sabor tostado y fibra) Media cucharadita de sal (realza los sabores)

(realza los sabores) 3 cucharadas de aceite de oliva (agrega elasticidad y un perfil graso más saludable)

(agrega elasticidad y un perfil graso más saludable) Media taza de agua (une la mezcla)

(une la mezcla) 1 cucharadita de polvo de hornear (solo si no se usa harina leudante)

(solo si no se usa harina leudante) (Opcional) 3 cucharadas de semillas (aportan textura y un plus nutricional. Pueden ser chía, lino, sésamo o girasol)

Cómo hacer la masa de tarta integral en casa, paso a paso

masa tarta

Tamizar y mezclar la harina integral: verter la harina integral en el bowl. Si la harina contiene grumos, romperlos con los dedos o un tenedor para obtener una textura uniforme.

Añadir la sal: espolvorear la media cucharadita de sal sobre la harina y mezclar con una cuchara para distribuirla de manera uniforme. La sal debe repartirse bien para que cada porción de masa tenga el mismo equilibrio de sabor.

Incorporar el polvo de hornear (opcional): si no se utiliza harina leudante y se desea una masa con un poco más de esponjosidad, agregar la cucharadita de polvo de hornear en este momento y mezclar bien con la harina y la sal. Si se usa harina leudante, omitir este paso.

Añadir las semillas (opcional): si se decide incluir semillas, incorporarlas ahora a la mezcla seca. Las semillas pueden ser de chía, sésamo, lino o una mezcla. Su aporte es principalmente de textura y valor nutricional. Mezclar para que queden distribuidas.

Hacer un hueco en el centro: con la ayuda de una cuchara o con las manos, formar un hueco en el centro de la mezcla seca para recibir los ingredientes líquidos. Esto facilita la incorporación homogénea del líquido.

Verter el aceite de oliva: echar las tres cucharadas de aceite de oliva en el hueco central. El aceite aporta humedad y ayuda a ligar la masa, además de conferir una textura más tierna que la proporcionada por grasas sólidas.

Añadir el agua gradualmente: verter la media taza de agua en pequeñas porciones sobre el aceite, mezclando con una cuchara o con las manos después de cada adición. No se debe añadir toda el agua de golpe. La cantidad puede variar ligeramente según la absorción de la harina integral. El objetivo es obtener una masa que se una pero no quede pegajosa.

Integrar y formar la masa: con la cuchara o con las manos limpias, comenzar a incorporar la harina desde los bordes hacia el centro, mezclando hasta que todos los ingredientes se integren y se forme una masa homogénea. Si la masa queda demasiado seca, agregar una pequeña cantidad adicional de agua cucharada por cucharada; si queda demasiado húmeda, espolvorear un poco más de harina integral.

Amasar brevemente: volcar la masa sobre la superficie de trabajo ligeramente enharinada y amasar suavemente durante uno o dos minutos.

tarta manzana.jpg La tarta de manzana, una opción dulce.

Dejar reposar: envolver la masa en film o cubrir con un paño limpio y dejarla reposar al menos 5 minutos a temperatura ambiente. Esto permite que la harina hidrate de manera uniforme y facilita el estirado posterior.

Estirar y adaptar al molde: una vez reposada, estirar la masa con un rodillo hasta alcanzar el grosor deseado y colocarla en el molde para tarta, ajustando los bordes. Si la masa se pega, usar un poco de harina integral para espolvorear la superficie de trabajo.

Preparar para hornear: pinchar la base con un tenedor si la receta lo requiere (esto evita burbujas) o proceder a rellenar según la preparación elegida.

Cocción: llevar al horno precalentado por 20 minutos para prehornear. Después del prehorneado, la masa ya está lista para rellenar con lo que se quiera, desde verduras hasta opciones más clásicas con queso y huevo.