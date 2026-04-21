Esta alternativa es más liviana y natural. Además, conserva todo el sabor de este clásico de la pastelería. Cómo hacer esta tarta de manzana .

Tarta de manzana saludable, sin azúcar ni harina: cómo hacer esta receta fácil y rápida

Tarta de manzana saludable, sin azúcar ni harina: cómo hacer esta receta fácil y rápida

Para los amantes de lo dulce, la tarta de manzana siempre es una opción tentadora . Pero este clásico de la pastelería también se reinventa y ya cuenta con una alternativa saludable que ofrece el mismo placer reconfortante con ingredientes simples y nutritivos . Esta receta deja atrás la versión industrial con azúcares y grasas procesadas, y se basa en productos naturales.

La propuesta parte de una base sencilla y funcional : las manzanas aportan jugosidad, fibra y sabor; la harina de almendras o la avena molida suman textura y nutrientes; los huevos funcionan como aglutinante natural; y el aceite de coco o neutro reemplaza las grasas saturadas más procesadas.

La canela y la ralladura de limón elevan el aroma y redondean el perfil gustativo, mientras que un edulcorante apto para cocinar puede ajustar el dulzor sin añadir calorías vacías.

Los ingredientes para hacer una tarta de manzana saludable

Para quienes buscan una alternativa más liviana, esta receta fácil y saludable conserva todo el sabor, pero sin azúcar agregada ni harina común. Esta tarta saludable puede disfrutarse como postre, desayuno o merienda, sola o acompañada con yogur natural, frutos secos o un poco de queso untable descremado.

tarta manzana.jpg Esta receta no utiliza azúcares ni grasas procesadas y se basa en productos naturales.

Para lograr una tarta de entre 18 y 20 centímetros, serán necesarios los siguientes ingredientes:

4 manzanas grandes

3 huevos

150 g de harina de almendras o avena molida

1 cucharada de aceite de coco o aceite neutro

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela

Ralladura de 1 limón

Opcional: 1 a 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción (estevia o eritritol)

Paso a paso, cómo hacer la tarta de manzana

Preparar las manzanas: retirarles el corazón y cortarlas en gajos finos o cubos pequeños según la textura deseada. Guardar unos gajos para decorar la superficie si quiere una presentación clásica en abanico. En este punto se puede elegir pelarlas o dejarlas con la piel, lo que aportará más fibra.

retirarles el corazón y cortarlas en gajos finos o cubos pequeños según la textura deseada. Guardar unos gajos para decorar la superficie si quiere una presentación clásica en abanico. En este punto se puede elegir pelarlas o dejarlas con la piel, lo que aportará más fibra. Batir los huevos: en un bowl grande, batir los tres huevos hasta que estén homogéneos y ligeramente espumosos. Esto aportará aire a la masa y ayudará a que la tarta quede esponjosa.

en un bowl grande, batir los tres huevos hasta que estén homogéneos y ligeramente espumosos. Esto aportará aire a la masa y ayudará a que la tarta quede esponjosa. Incorporar el aceite y la ralladura: agregar una cucharada de aceite de coco o aceite neutro al bol con los huevos y mezclar bien. Añadir la ralladura de un limón y revolver para distribuir los aromas.

agregar una cucharada de aceite de coco o aceite neutro al bol con los huevos y mezclar bien. Añadir la ralladura de un limón y revolver para distribuir los aromas. Añadir el edulcorante: incorporar una o dos cucharadas de edulcorante apto para cocción al gusto. Puede ser estevia o eritritol. Mezclar hasta disolver o integrar de manera uniforme. Este paso es opcional solo si se desea endulzar.

tarta manzana inver.jpeg Esta tarta de manzana puede formar parte del desayuno o la merienda.