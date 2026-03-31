Se hizo viral en redes y es ideal para que los amantes de lo dulce puedan darse un gusto sin sentir culpa. La receta para hacer este brownie saludable , sin manteca ni azúcar, para la merienda.

Brownie versión saludable, sin manteca ni azúcar: esta es la receta ideal para la merienda

Dulces y tentadores, los brownies suelen ser un gusto “culposo” al momento del desayuno o la merienda . Su preparación a base de chocolate los vuelve irresistibles . Sin embargo, para aquellos que cuidan su salud pero también quieren darse un permitido, también existe una receta para prepararlos sin azúcar, manteca ni harina , pero con un resultado igual de rico.

Esta alternativa fue compartida en TikTok por la usuaria “Katherine-Mamá Millennial”, quien en su cuenta @kathy.mamamillenial suele publicar distintas preparaciones de comidas y consejos sobre la maternidad.

Esta receta se volvió viral por lo fácil, rica y liviana . Es ideal para quienes cuidan su consumo de grasas y azúcares, pero no quieren renunciar al placer de lo dulce.

Los ingredientes para hacer brownies saludables en casa

Además de simple y rápida, esta receta es económica, ya que requiere pocos ingredientes que habitualmente están en cualquier hogar. Para hacer estos brownies, se necesitan estos productos:

2 bananas bien maduras (tipo plátano de seda)

2 huevos

2 cucharadas de cacao orgánico o cocoa

½ cucharadita de polvo para hornear

Opcional: mantequilla de maní para decorar la superficie

Brownie-1 Esta receta saludable de brownies no lleva azúcar, manteca ni harina.

La banana madura actúa como endulzante natural y aglutinante, aportando humedad y textura similar a la que da la manteca.

El huevo suma estructura y ayuda a que la masa se cocine homogéneamente, mientras que el cacao confiere el sabor característico y los compuestos antioxidantes propios del chocolate sin necesidad de añadir azúcares.

El polvo para hornear introduce un leve esponjado y evita que el preparado quede excesivamente compacto, logrando un equilibrio entre la densidad característica de los brownies y una miga agradable.

Paso a paso, cómo hacer esta receta de brownies

Con este procedimiento sencillo, se logra una deliciosa opción dulce para quienes buscan equilibrio entre placer y salud en la cocina diaria:

Aplastar las bananas: tomar las dos bananas bien maduras (cuanto más maduras, más dulzor aportarán), pelarlas y aplastarlas con un tenedor hasta lograr un puré homogéneo sin grandes trozos. La textura debe ser cremosa. Esto será la base dulce y húmeda del brownie.

tomar las dos bananas bien maduras (cuanto más maduras, más dulzor aportarán), pelarlas y aplastarlas con un tenedor hasta lograr un puré homogéneo sin grandes trozos. La textura debe ser cremosa. Esto será la base dulce y húmeda del brownie. Incorporar los huevos: añadir los dos huevos al puré de banana uno por uno, batiendo con un tenedor o batidor de mano hasta integrar completamente.

añadir los dos huevos al puré de banana uno por uno, batiendo con un tenedor o batidor de mano hasta integrar completamente. Agregar el cacao: incorporar dos cucharadas de cacao orgánico o cocoa al bowl en el que se encuentran las bananas y huevos. Mezclar con movimientos envolventes hasta que el cacao quede perfectamente incorporado y la masa tenga un color homogéneo.

brownies_1200x678 Brownies saludables, una receta super fácil.