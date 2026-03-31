Brownie versión saludable, sin manteca ni azúcar: esta es la receta ideal para la merienda
Se hizo viral en redes y es ideal para que los amantes de lo dulce puedan darse un gusto sin sentir culpa. La receta para hacer este brownie saludable, sin manteca ni azúcar, para la merienda.
Dulces y tentadores, los brownies suelen ser un gusto “culposo” al momento del desayuno o la merienda. Su preparación a base de chocolate los vuelve irresistibles. Sin embargo, para aquellos que cuidan su salud pero también quieren darse un permitido, también existe una receta para prepararlos sin azúcar, manteca ni harina, pero con un resultado igual de rico.
Esta alternativa fue compartida en TikTok por la usuaria “Katherine-Mamá Millennial”, quien en su cuenta @kathy.mamamillenial suele publicar distintas preparaciones de comidas y consejos sobre la maternidad.
Esta receta se volvió viral por lo fácil, rica y liviana. Es ideal para quienes cuidan su consumo de grasas y azúcares, pero no quieren renunciar al placer de lo dulce.
Los ingredientes para hacer brownies saludables en casa
Además de simple y rápida, esta receta es económica, ya que requiere pocos ingredientes que habitualmente están en cualquier hogar. Para hacer estos brownies, se necesitan estos productos:
- 2 bananas bien maduras (tipo plátano de seda)
- 2 huevos
- 2 cucharadas de cacao orgánico o cocoa
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- Opcional: mantequilla de maní para decorar la superficie
La banana madura actúa como endulzante natural y aglutinante, aportando humedad y textura similar a la que da la manteca.
El huevo suma estructura y ayuda a que la masa se cocine homogéneamente, mientras que el cacao confiere el sabor característico y los compuestos antioxidantes propios del chocolate sin necesidad de añadir azúcares.
El polvo para hornear introduce un leve esponjado y evita que el preparado quede excesivamente compacto, logrando un equilibrio entre la densidad característica de los brownies y una miga agradable.
Paso a paso, cómo hacer esta receta de brownies
Con este procedimiento sencillo, se logra una deliciosa opción dulce para quienes buscan equilibrio entre placer y salud en la cocina diaria:
- Aplastar las bananas: tomar las dos bananas bien maduras (cuanto más maduras, más dulzor aportarán), pelarlas y aplastarlas con un tenedor hasta lograr un puré homogéneo sin grandes trozos. La textura debe ser cremosa. Esto será la base dulce y húmeda del brownie.
- Incorporar los huevos: añadir los dos huevos al puré de banana uno por uno, batiendo con un tenedor o batidor de mano hasta integrar completamente.
- Agregar el cacao: incorporar dos cucharadas de cacao orgánico o cocoa al bowl en el que se encuentran las bananas y huevos. Mezclar con movimientos envolventes hasta que el cacao quede perfectamente incorporado y la masa tenga un color homogéneo.
- Sumar el polvo para hornear: añadir media cucharadita de polvo para hornear y mezclar suavemente. Esta pequeña cantidad es suficiente para darle al brownie un ligero aire sin hacerlo esponjoso como un bizcocho. La idea es mantener la densidad típica del postre pero con mejor estructura.
- Verter en el molde y decorar: colocar la mezcla en un molde apto para microondas u horno, distribuyéndola de manera uniforme con una espátula. Si se quiere, agregar por encima chips de chocolate o crema de maní, que aporta un contraste entre dulce y salado.
- Cocción: se puede llevar al microondas por entre 4 y 5 minutos, o cocinar en horno precalentado por unos 15 o 20 minutos. La idea es que el centro quede húmedo pero no crudo.
- Enfriar y servir: retirar del horno y dejar enfriar en el molde entre 10 y 15 minutos. Desmoldar con cuidado y dejar reposar sobre una rejilla hasta temperatura templada antes de cortar. Esto facilitará obtener porciones limpias y conservar la textura compacta del interior.
- Preservación: conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera por hasta 4 días. También se pueden congelar porciones individuales si quiere prolongar su vida útil.
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