El "pan nube" viral: sin harina y con tres ingredientes, ¿cómo hacer esta receta exprés?

También llamado “cloud bread” , el pan nube vuelve a imponerse como tendencia en las redes. Aquí te ofrecemos una receta para prepararlo sin harina y con apenas tres ingredientes.

El pan nube es una opción estupenda para tener un pan casero rápido y fácil de hacer , perfecto para los que buscan un pan keto o bien para aquellos que no pueden consumir gluten. Es apto para celíacos y para los seguidores de la dieta keto, puesto que no lleva ningún tipo de harina. De esta manera, su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados. Aquí te ofrecemos una receta para preparar un pan nube sin harina y con apenas tres ingredientes.

Lo cierto es que el pan nube cobró nuevamente protagonismo en diversas redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Así, vuelve a imponerse como una de las últimas tendencias culinarias.

El pan nube es apto para celíacos y para los seguidores de la dieta keto ya que no lleva ningún tipo de harina.

Esta es la receta del “pan nube” que arrasa en las redes sociales

Para elaborar el pan nube sin harina que arrasa en las redes sociales, primero deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Claras de huevo.

Yogur griego o queso crema.

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

El pan nube –como lo decíamos más arriba- también es conocido como cloud bread-, es decir que es un pan aireado como lo son las nubes, muy ligero y esponjoso. Si se quiere hacer pan nube dulce para acompañar el mate en la merienda, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o bien un sobrecito de edulcorante. También se le pueden agregar distintos sabores como pimentón, orégano, o queso rallado.

La guía paso a paso para elaborar este riquísimo pan nube

A continuación, brindamos una guía paso a paso para elaborar este riquísimo pan nube, que queda listo con apenas tres ingredientes y sin emplear harina:

Batir las claras hasta que estén firmes.

Mezclarlas con cuidado con el lácteo elegido para no perder volumen.

Hornear en porciones a unos 180 grados durante unos 25 minutos, hasta que se doran ligeramente.

Cabe destacar que el resultado final no lleva harina ni azúcar en su base y trata de imitar la forma del pan tradicional, aunque en realidad su textura se acerca más a la de un soufflé.

Otras versiones de pan nube, como las que se hicieron virales en TikTok, incorporan azúcar y maicena, lo que cambia tanto el sabor como la textura. Además, se adapta fácilmente: se le pueden añadir aromas, colorantes o semillas.

pan nube Otras versiones de pan nube, como las que se hicieron virales en TikTok, incorporan azúcar y maicena.

Asimismo, es oportuno recordar que el pan nube es una buena opción baja en carbohidratos y liviana. Por lo tanto, es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Como se elabora en base a huevos y queso crema, el pan nube aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos.

Por otra parte, es oportuno señalar que los pan nube de colores se consiguen incorporando colorantes alimentarios, o también los pan nube con especias o hierbas secas. Asimismo, cabe destacar que el pan de nube o cloud bread se conserva en la heladera 5 o 6 días y es ideal para rellenarlo a gusto o usarlo como si fuera una tostada.