El secreto del té que hace que todos se enamoren de Villa Pehuenia

“El nombre Té quiero Sur lo puse porque en verdad yo me enamoré de este lugar y dije acá me quedo. Y si, posiblemente también tenga que ver con el tango, el cual bailé por 15 años y eso haya quedado en el inconsciente”, dice Florencia. Con ese nombre, es difícil no evocar la inolvidable pieza de Astor Piazzolla y Pino Solanas que reza: “Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur”, porque en todo ese mundo de hierbas, flores secas y yuyitos , hay mucho de lo sensorial, pero también de lo poético.