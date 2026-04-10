El mejor brownie sin harina y con solo 3 ingredientes: cómo hacer esta receta saludable
Esta receta es ideal para quienes buscan evitar el gluten y el azúcar. Cómo hacer este brownie versión saludable en simples pasos.
Las recetas saludables siguen ganando terreno en las cocinas de miles de hogares. Recientemente, se viralizó en TikTok una preparación que permite hacer un brownie sin harina logrando un resultado húmedo, intenso y sin complicaciones. Además, gran parte de la mezcla se hace en la licuadora, por lo que ensucia poco y es muy práctica.
Este postre tan rico como liviano fue recomendado por la licenciada Rocío Tordini, creadora de nutri.recipes. Según la creadora, “parece un brownie de lo rico que queda”, y lo mejor es que la base se arma solo con huevos, manzanas y cacao amargo, sin harinas ni endulzantes agregados.
Más allá de ser una alternativa para quienes evitan el gluten, esta propuesta rescata la textura húmeda y el sabor intensamente achocolatado que todos esperan de un brownie, aprovechando la pectina natural y la dulzura de la fruta como sustituto de la harina.
Los ingredientes para hacer un brownie saludable de manzana
Esta receta es ideal para quienes buscan sumar opciones más saludables sin resignar sabor. Para realizarla, serán necesarios los siguientes ingredientes:
- 3 huevos
- 3 manzanas (se recomienda que sean bien maduras para maximizar la dulzura natural).
- 3 cucharadas de cacao amargo sin azúcar
- Opcional: chocolate amargo picado y nueces para decorar
- Opcional: yogur natural para acompañar
Paso a paso, cómo hacer el brownie sin harina
- Preparar las manzanas: seleccionar manzanas maduras, lavarlas bien, cortarlas en trozos medianos que faciliten el triturado y retirar las semillas. Si se deja la cáscara, aportará fibra y color, pero si se la retira, la textura será más suave.
- Hacer el puré: colocar las manzanas en una licuadora y procesar hasta lograr un puré liso y sin grumos grandes. Si la mezcla queda demasiado líquida, escurrirla ligeramente; si queda muy espesa, añadir una cucharada pequeña de agua hasta obtener una consistencia de puré espeso.
- Integrar los huevos: batir ligeramente los huevos en un bowl separado, incorporarlos al puré de manzana y mezclar hasta integrar completamente. Los huevos aportarán estructura y ayudarán a cuajar la masa durante el horneado, por lo que es importante que estén bien incorporados.
- Añadir el cacao: incorporar las tres cucharadas de cacao amargo sin azúcar al puré de manzana con huevo. Mezclar enérgicamente hasta que el cacao esté uniforme y no queden vetas claras. El cacao aportará el sabor característico; si prefiere un tono más intenso, se puede añadir una pizca adicional, cuidando que no amargue en exceso.
- Ajustar la textura y el dulzor: probar la mezcla y, si se desea mayor dulzor natural, se puede agregar un toque de miel, jarabe de arce o azúcar al gusto; sin embargo, la dulzura de las manzanas maduras suele ser suficiente. Si la mezcla quedó demasiado líquida para hornear, agregue un poco más de puré de manzana espeso o dejar reposar para que espese.
- Verter la mezcla en el molde: engrasar ligeramente un molde pequeño para horno o forrarlo con papel vegetal. Colocar la preparación en el molde, alisando la superficie con una espátula.
- Horneado: precalentar el horno a 180°. Colocar el molde y hornear durante entre 40 y 45 minutos, hasta que esté firme pero también húmedo. El tiempo también puede variar según el tamaño del molde y la humedad que se busque.
- Enfriado y desmoldado: retirar el molde del horno y dejar enfriar sobre una rejilla durante al menos 20 minutos. El brownie seguirá cuajando mientras se enfría. Luego, desmontarlo con cuidado. Para un corte limpio, esperar a que esté tibio o frío y usar un cuchillo de filo liso.
- Presentación y acompañamientos: servir las porciones decoradas con trozos de chocolate amargo y nueces si lo desea. Otra opción es una cucharada de yogur natural al lado, que aporta acidez y cremosidad y balancea la intensidad del cacao. También puede espolvorear cacao extra o azúcar impalpable si busca un acabado más tradicional.
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