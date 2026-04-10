El Comedor La Mañana Brownie El mejor brownie sin harina y con solo 3 ingredientes: cómo hacer esta receta saludable

El mejor brownie sin harina y con solo 3 ingredientes: cómo hacer esta receta saludable

Las recetas saludables siguen ganando terreno en las cocinas de miles de hogares. Recientemente, se viralizó en TikTok una preparación que permite hacer un brownie sin harina logrando un resultado húmedo, intenso y sin complicaciones. Además, gran parte de la mezcla se hace en la licuadora, por lo que ensucia poco y es muy práctica.

Este postre tan rico como liviano fue recomendado por la licenciada Rocío Tordini, creadora de nutri.recipes. Según la creadora, “parece un brownie de lo rico que queda”, y lo mejor es que la base se arma solo con huevos, manzanas y cacao amargo, sin harinas ni endulzantes agregados.

Más allá de ser una alternativa para quienes evitan el gluten, esta propuesta rescata la textura húmeda y el sabor intensamente achocolatado que todos esperan de un brownie, aprovechando la pectina natural y la dulzura de la fruta como sustituto de la harina.