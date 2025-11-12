Brownie saludable, sin harina y sin azúcar: cómo hacerlo en pocos minutos

En este artículo, te ofrecemos una receta imperdible para preparar un brownie saludable sin harina, sin azúcar y listo en minutos.

El brownie –un bizcocho de chocolate - nació a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Por aquel entonces, un destacado repostero estadounidense olvidó agregar levadura a su pastel de chocolate y, de modo involuntario, gestó el reconocido bizcocho . En este artículo, te ofrecemos una receta imperdible para preparar un brownie saludable sin harina, sin azúcar y listo en minutos.

Es clave saber que no existe una sola receta mágica a la hora de cocinar un exquisito brownie . Para que el brownie salga bien es clave respetar el tiempo y la temperatura de cocción. Cuando se cocina un brownie casero, se busca un postre más bien compacto para que quede bien húmedo.

Para preparar un brownie saludable , sin utilizar harina y azúcar, que incluya 24 porciones y que quede listo en minutos, es preciso que reunamos los siguientes ingredientes:

200 gramos de chocolate sin azúcar y sin gluten.

200 gramos de mantequilla light sin lactosa o 1 cucharada de aceite de coco.

3 huevos medianos.

2 cucharadas de sucralosa –edulcorante- o 1 de stevia.

50 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

70 gramos de harina de almendras.

100 gramos de nueces picadas.

Luego, deberemos seguir una guía paso a paso para poder cocinar este brownie riquísimo y saludable:

En primera instancia, deberemos derretir el chocolate junto con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar.

Acto seguido, hay que batir los huevos con el endulzante e incorporar la leche de almendras, el aceite y la vainilla.

Agregar el chocolate derretido (a temperatura ambiente).

Sumar la harina de almendras y las nueces y mezclar con espátula.

Verter la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante aproximadamente 20 minutos.

El molde de vidrio es el más aconsejable para preparar brownies, según lo recomiendan algunos sitios especializados en cocina. En su portal oficial, la cocinera Laura Sofía Serrate señala que el molde en donde cocinaremos nuestras tortas, tal el caso del brownie, juega un rol importante. Y apunta: “Para brownies me gusta utilizar moldes de vidrio. El vidrio es un mal conductor del calor, lo que hace que se distribuya de de manera uniforme y evita que se dore demasiado la base”.

El brownie sin azúcar es una delicia para el té, para una torta, para tener algo dulce y sano a mano para hacerles a los chicos.

En el sitio especializado Paulina Cocina se subraya que, a la hora de preparar un brownie sin azúcar, es importante considerar que la manteca nos va a ayudar a darle esa textura suave que tiene el brownie. Es importante que el cacao sea amargo, del bueno que se vende en las dietéticas, porque va a darle un sabor mucho más intenso y chocolatoso al brownie, ademas del color característico. Y añade que el brownie sin azúcar es “una delicia para el té, para una torta, para tener algo dulce y sano a mano para hacerles a los chicos. En fin, un gran comodín de las recetas sin azúcar”.