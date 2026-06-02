Estofado de ternera al vino tinto: el clásico que nunca falla en otoño

Carne tierna, vino, papas y mucho sabor. El estofado casero de siempre, con todos los trucos para que salga perfecto.

Hay platos que son sinónimo de hogar. El estofado de ternera es uno de ellos. No importa en qué ciudad de Argentina hayas crecido: en algún momento de tu vida, una olla con ese olor a v ino y carne estuvo en la cocina de alguien que querías.

Esta versión es la de toda la vida, sin inventos ni fusiones. Carne de segunda que se cocina larga y lento hasta ponerse de una terneza que se corta con el tenedor. Papas que absorben todo el sabor del fondo. Y ese vino tinto que transforma todo en algo glorioso.

Para hacerlo bien solo necesitás tiempo y una olla con tapa. El resto lo hace el fuego.

Ingredientes (para 6 personas)

1 kg de carne para estofado (aguja, rosbif o paleta)

3 papas medianas

2 zanahorias

2 cebollas

4 dientes de ajo

1 morrón rojo

250 ml de vino tinto (uno que tomes, no el peor)

400 g de tomates perita en lata

500 ml de caldo de carne

2 hojas de laurel

Tomillo y orégano seco

Sal, pimienta y aceite

1 cucharada de harina (opcional, para espesar)

estofado de ternera 01 Delicioso y reconfortante el estofado de ternera al vino tinto

La preparación, paso a paso

Cortá la carne en cubos grandes de unos 4-5 cm. Salpimentá y, si querés, pasalos por harina sacudiendo el exceso. Esto ayuda a espesar el caldo después.

En una olla grande o cacerola de hierro, calentá aceite a fuego bien fuerte y sellá la carne en tandas. No la muevas hasta que se despegue sola. Querés que quede bien dorada por fuera. Reservá.

En la misma olla, bajá el fuego y pochá la cebolla picada gruesa, el ajo y el morrón durante 5-6 minutos.

Volvé la carne a la olla, agregá el vino tinto y dejá que hierva un minuto para que se evapore el alcohol. Ese aroma es todo.

Sumá los tomates, el caldo, el laurel y las hierbas. Llevá a hervor, bajá el fuego al mínimo, tapá y cocinás 1 hora y media.

Pasada la primera hora, agregá las papas en cubos y las zanahorias en rodajas. Seguí cocinando 40-45 minutos más, hasta que todo esté tierno.

Corregí sal, retirá las hojas de laurel y serví bien caliente, con el caldo generoso por encima.

Tips que marcan la diferencia

El sellado de la carne es fundamental: si la olla no está bien caliente o ponés demasiada carne junta, se hierve en vez de sellarse. Hacelo en tandas, sin apuro.

El vino importa: no tiene que ser caro, pero tiene que ser uno que tomarías. El estofado hereda el sabor del vino.

Tiempo de cocción: cuanto más lento y largo, mejor. Si podés hacerlo en 2 horas y media a fuego mínimo, mejor que en 1 hora y media a fuego medio.

Al día siguiente está mejor: el estofado mejora de un día para el otro. Hacelo la noche anterior si podés.

Para acompañar

Con pan casero para mojar el fondo es el acompañamiento ideal. También va muy bien con puré de papas o arroz blanco.

El vino: el mismo que usaste para cocinar, claro. Un malbec neuquino o mendocino va perfecto. Y si sobra estofado, hacé empanadas al día siguiente. No te vas a arrepentir.